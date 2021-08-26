Pasaport hakkı!

İade edecekti zaten.

Öyle söylemişti.

Bakın işte zahmet etmesine gerek kalmadı.

Onlar geri aldı.

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İşin şakası tabii çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin yaptığı uluslararası hukuk açısından da doğru olmaz.

Kıbrıs sorununda çözüm istediğini söyleyip de gerginliği tırmandırmaya çalışması da söylediğiyle yaptığını çelişkili duruma getirmiş oldu.

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Kıbrıs Cumhuriyeti, devleti ortadan kaldırmak ve Maraş teşebbüsü gibi gerekçelerle Ersin Tatar ve hükümet üyelerinin pasaportlarını veya yenilemelerini iptal ederken, başka zaman herhangi bir durumda da herhangi bir Kıbrıslı Türk için aynı kararı verebileceğini ilan etmiş oluyor.

Oysa ki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak ve Yunanistan’a bağlamak amacındaki Enosis’çilere, ELAM’cılara karşı böyle bir karar almazken! bizim Tatar ve diğerleri için böyle bir karar almasının hukukla ilgili bir durum olmadığı, sadece siyasi bir karar olduğu aşikâr.

Kaldı ki böyle bir karar Anastasiadis açısından da kendi içinde puan toplayıcı bir durum yaratmamıştır diye düşünüyorum.

Bizde millici, bayrakçı kesimin tepki göstermesi, Tatar gibi pasaportun bir ‘hak’ olduğunu söylemelerinin karşısında diğer tarafta da sadece aynı kafadaki kesim mutlu olmuştur.

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Ersin Tatar pasaportunun elinden alınmasına tepki gösterirken KC pasaportunun yine KC Anayasası’na göre ‘hak’ olduğunu söylüyor.

Bu doğru da kendisi değil miydi ayrı egemen iki devlet isteyen? KKTC’nin tanınmasını isteyen... Crans Montana’da ağabeylerinin dediğini yapıp masayı dağıtan ve gelen… O güne kadar haksız durumdaki Anastasiadis’i bir anda haklı duruma geçiren Tatar değil miydi?

Pasaportu elinden alınınca Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı hatırlatmak KKTC’nin tanınmasını isteyen bir kişiyle ne derece uyuşmuştur acaba?

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Bir şeyleri savunurken, daha da doğrusu, söyleneni yaparken bu durumun Kıbrıslı Türkleri de nerelere götüreceğini düşünmek gerekmez mi?

Aşılama bilgileri verilmiyor Kıbrıs Cumhuriyeti’ne… Kıbrıslı Türkler, Larnaka ve Baf havaalanlarından yapabildiği seyahatleri de yapamaz duruma geldiler. Türkiye bağlantılı uçuş yapmak da karantinalar ve uçuş kısıtlamaları yüzünden sorunlu olduğu için kapalılığımız daha da artıyor.

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Tatar, KC pasaportunu istiyor, hakkını arıyor.

O arıyor da bizim elimizden alınan haklar… Seçtiğimiz veya atananlar yüzünden elimizden giden olanaklarımız…

Onların geri kazanılması için bir çabaları var mı?

‘İki devletlilik’ kafasına yatıp, işbirliğini sürekli reddeden, kendi toplumunun sorunsuz yaşayabilmesinin önüne engeller koyan ağabeyleri başkanlığındaki Tatar ve ekibi pasaportlarını istiyor.

‘Anayasal hakları’nı istiyorlarmış.

Gülünç duruma düşmeyin lütfen!