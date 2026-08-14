Leyla Kıralp: Seni Asla Unutmayacağız Sevgül Uludağ

Leyla Kıralp

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Seni Asla Unutmayacağız Sevgül Uludağ

Sevgili Sevgül Uludağ'ı anlatmak çok zor. Duygu yüklü bir haldeyim. Kalem titriyor, kalemi tutan elim titriyor. Kulağımda “napan be canım” sözleri, gözlerimin önünde gülüşü, iki toplumlu etkinliklerdeki konuşmaları, cesaretle sürdürdüğü çalışmaları...

Sen kayıpların sesi, kayıp yakınlarının umudu idin.

Sen masa başı gazetecisi değil, nerede bir kayıp haberi varsa orada idin.

Yaz, kış, dağ, tepe demedin, Türk, Rum ayırt etmedin, hep kayıpların peşinde idin.

Seninle ilgili o kadar çok birikim var ki hangi birini yazayım? Hangi birini geri bırakayım?

1963, hatta 1963 evveli ve 1974 kayıplarının bulunmasında emeğini, zamanını, fedakârlıkla harcadın.

Başarılı da oldun. Aldığın ödüller az bile Sevgül, az bile.

O korkunç, karanlık kör kuyularda, toplu mezarlarda yıllardan sonra bulunmasına yardımcı olduğun kayıpların yakınları sana minnettardır.

Hâlâ bulunamayan kayıplar için çalışmalar seni örnek olup sürdürülmelidir. Sen örnek alınacak çalışmalar yaptın. Cesurdun, fedakârdın...

Sen gerçeğin, yaşananların peşinde idin. Gazeteciliği iş olarak değil, kayıpların sesi, kayıp yakınlarının umudu olarak yapmayı başardın da.

Sevgili Sevgül Uludağ,

Seni anlatmak zor, hem de çok zor. O kadar çok özelliklere sahiptin ki hangi birini yazayım, hangi birini geri bırakayım.

Telefondaki sesin, “napan be canım”, kulağımda; gülüşün gözlerimin önünde. Kalemim titriyor, kalemi tutan elim titriyor.

Seninle birlikte iki toplumun kayıpları için birlikte ağladık, birlikte çalıştık ve çok şey yaptık.

Seni ve çalışmalarını asla unutmayacağım. Huzur içinde uyu; kayıpların sesi, barışın köprüsü Sevgül Uludağ. Seni asla unutmayacağım.