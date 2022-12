"Pahalı olur, ucuzlamaz!"

Başbakan müjdeledi ya "et fiyatı düşecek" diyecek.

Caner kasabı aradım.

Öyle bir ortam yok çünkü...

***

"Ucuzladı mı et?"

"Köylüye sordu mu Başbakan? Laf! Yalnızca laf... Okka değil kilo alacaksınız diyor. Bir ay içinde 70 lira okkasıydı. Kilosu yaptılar... Önce öyle zamlandı... Şimdi köylü kilosuna 100 lira isterim diyor. Böyle giderse etin kilosu 400 lira olacak."



Öyle anlaşılıyor ki birileri "siyaset" yapıyor ama hayat farklı bir yerden akıyor.



“Başbakanın açıklamalarını kimse fazla kale almasın” diyor zaten Hayvancılar Birliği Başkanı…

Kasap dertli...

"70'e kuzuyu... 80'e de danayı alacaksınız diyorlar... Nereden alacağız? Söylesinler de bilelim…"

***

Acaba kasaplar çok mu kâr yapıyor?

"Hiç öyle değil. İnsanlar sadece eti kaç paraya aldın, kaç paraya sattın buna bakıyorlar. Elektrik parasını nasıl ödeyeceğiz? 25 bin lira elektrik parası öderim sadece… O küçük dükkana dünya kadar elektrik parası gelir…"



İyi de indirim nasıl olacak?

"Böyle giderse et fiyatı daha da pahalı olacak. Köylünün istediği 100 lira kuzu... 400 liraya satılacak. 250'dir şimdi kuzu da dana da... Bu rakam artacak. İnsanlar daha az et yiyecek. Hayvan bolluğu yoktur. Hayvancı da malının kıymetli, maliyetinin yüksek olduğunu biliyor."



Sene başında bu rakam 140 liraydı…

Şimdi 250!

***

Kasabıma "et nasıl ucuzlayacak" diye soruyorum.

"Hayvancıya yem desteği vermeden, sütün gerçek değerini ödemeden, eksik olanı ithal etmeden et ucuzlamaz... Maliyetleri aşağıya çekmek gerekiyor. Et yoksa ithal etmek gerekiyor. Öyle sadece konuşmakla et ucuzlamaz. "



Güneyde kırmızı etin çok daha ucuz olduğunu anımsatıyorum.

"Devlet var orada" diyor kasap...

"Ada'daki tek devlettir, orada... Hayvancıya desteği var. Et azsa, yurt dışından gelir. Eğer çoksa yurt dışında pazar bulunur, satılır. Budur farkı..."



Bir de şu saptamayı yapıyor.

"İnsanlar et yemez oldu, çoğunluk tavuk alır, kimileri domuza bile yöneldi... Domuz üreticileri de çoğaldı ülkede..."