Önemsiz (!) ayrıntılar

Corona salgını, daha önceleri gündemde en üst sıralarda olan bir sürü konuyu aşağılara itmiş durumda. İnsanların büyük bir çoğunluğu, yaşamlarını sürdürmek için, sağlık için savaş verirken bir ‘azınlık’, bir yandan kendi bildiğini okumaya, bir yandan da durumdan yarar sağlamanın yollarını aramaya devam ediyor.

İşte kendini ‘en akıll’ı, ‘en gelişmiş’ varlık ilan eden ‘insan’ böyle bir mahluk…….

***

Seçimlerimizde (!) olup bitenler, nerdeyse unutulmuş durumda… Sanki daha farklı bir şeyler olacakmış gibi, yeni bir Genel Seçim’den bile söz edenler var….

Her iktidar değişikliğinde, suratlarımızdaki hafif gülümsemeyle tanık olduğumuz, bir oyun gibi ‘olağan’ kabul ettiğimiz, günlerce konuştuğumuz, tartıştığımız, ‘görevden alma’lar, ‘atamalar’ gırla… Ama sanki bunlar hiç yokmuş, hiç olmuyormuş gibi şimdilerde…

Bir süre önce nerdeyse kıyamet kopmuştu ülkede… Geçitkale Havaalanı ve İHA’lar konusu tartışılmıştı günlerce…. Ne gelişmeler var o konuda ? Bilen var mı ? Yoksa İHA’lar başımızın üzerinde uçuşuyorlar da farkında mı değiliz ?

v.s… v.s…. v.s.

***

Dünyayı geçtik…Çevremizde olup bitenlerle ilgili ne biliyoruz ?

Doğu Akdeniz’deki ‘paylaşım kavgası’ ne durumda ? Yoksa, araştırma gemileri, hücumbotlar, savaş gemileri yuvalarına çekildiler de haberimiz mi olmadı ?

Peki Ege’e durum ? ABD’yi de yanına alan Yunanistan hareket halinde… Türk basınına göre devamlı tahrikler var. Türkiye de dikkatle izliyormuş… Hava gergin mi gergin…

Karadeniz bir başka alem… Rus savaş gemileri hareketli… Karşılarındakilerin elleri de tetikte…

ABD destekli İsrail’de askeri hareketler durmuyor… Küçücük de olsa bir köşede okuyoruz arada bir. Falanca yer bombalandı, filanca yere roket atışları yapıldı falan diye….

Suriye darmadağın…. Azerbaycan, ‘zafer’ kutlarken, komşusu Ermenistan iç kavgalar nedeniyle perişan durumda…

v.s…. v.s. v.s….

***

Virüs yüzünden herkes gergin. Ama gergin olanlar arasında parmakları tetikte olanların sayısı da çok. Umarım aralarından biri, Covid-19’un yaptıklarını yeterli bulmayarak, bir savaşa neden olmaz.

Sokak Ağzı

“O malum bayanın, FETÖ’nün tam adını bile bildiğinden şüpheliyim ben.”

***

“Çözüm görüşmeleri başlıyor. Banana Cumhuriyetinin seçtirilmişlerini muhatap olarak kabul etmeleri bile bir olay.”

***

“Kumarhaneler açık ama sinemalar, tiyatrolar, konserler yasak. Ülkenin sanatçıları, müzikçileri, üvey evlatlar. Ve de tek suçlu olanlar onlar.”

***

“Başbakanımız annesine gitti ve geldi. TC yetkililkeri, Başbakanımızın ne dediğini anlayabilmişse, yardımcı olmaya çalışacaktır, eminim.”

***

“Virüs yayıldıkça, insanlar da geriliyor. En büyük endişem bu gerninlikle, hırsızlıkların, soygunların, cinayetlerin, hatta intiharların artması ihtimali.”

***

“Ahhha gene onarıldıg… Telaşa gereg yok. Anavatan gene dögdü paraları. Bizim maaşlar da garantiye bağlandı…”

***

“Başbakanımız, hazır gitmişken, olası bir seçim için de yardım ve destek sözü aldı mı Türkiye’de çok merak ediyorum.”

***

“Ahali endişeli endişeli bekliyordu ne oldu yeni saray konusu diye. Müjde geldi nihayet. Bütçeye birkaç milyarcık da yeni Ers Sarayı için konmuş. Anavatan tüm sıkıntılarımıza çare buluyor hemencecik.”

***

“Biz ne dertte Başkanımız ne dertte. Ben yarın ne yiyeceğim diye düşünürken Sayın Başkanım, yeni sarayında hangi koltukta oturacağı hesabında.”

Anlayana

“Nefes almak Bayram’dır mesela. Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan. Görme’nin nasıl bir Bayram olduğunu, karanlık öğretir; sevmeninkini yalnızlık...Sızlamayan bir organ, hele de burun direği, Bayram’dır...Bayram’dır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp “Çok şükür, bugünü de gördük” diyebilmek...

Sevdiklerinle geçen her gün Bayram’dır...” (CAN YÜCEL)