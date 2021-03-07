HOŞÇA KAL PETER

Curman tanıdığım en dinamik, en heyecan dolu insanlardan biriydi. Sayısız proje hayal eder ve kimilerini mucizevi biçimde hayata geçirirdi. Dünya edebiyatı için yaptıklarını sıralamak sayfalar alabilir. Kıbrıs’ın, Kıbrıslı sanatçıların dostuydu. 1999 yılında, Kıbrıslı Türk ve Rumların başka türlü bir araya gelemediği o günlerde İsveç’in Gotland adasında tarihsel bir buluşmanın gerçekleşmesine öncülük etmişti. Şairler, ressamlar, müzisyenler, tiyatro oyuncuları, yönetmenler, fotoğraf sanatçılarından oluşan 29 Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum sanatçı bir hafta boyunca Gotland adasında misafir olmuş ve birlikte sanatsal üretim yapmışlardı. Bu projeye ne acı ki bir trafik kazasında yitirdiğimiz sevgili şair Niki Marangou ile öncülük ettiğimden örgütlenme sürecine dair pek çok detay biliyorum. Peter Curman’ın önceki başarıları projenin önünü açmıştı. Sponsorluk için Paris’te UNESCO’ya gittiğimde çok zor halledilecek bir iş için bütün kapıların açıldığını hatırlıyorum. Bu kapıları açan anahtar Peter Curman’dı kuşkusuz. Peter, sonradan da bu grup ile ilişkisini hep sürdürdü, başka projelerine de yardımcı oldu.

Hatıralar ne garip. Bir hatıraya gidince sayısız ayrıntı üşüşüveriyor. Bellek hem bir lanet hem de bir armağan. Peter Curman ile Kıbrıslıların öyle çok hatırası var ki. Peter demek hareket demek, Peter demek proje, kalabalıklar, buluşmalar, başarılar demekti çünkü.

Bir süredir oldukça sessiz ve hayata küsmüş haldeydi. Ayağında bir sorun yaşamış ve yanlış bir ameliyat sonucu iyi yürüyemez durumdaydı son gördüğümde. Seyahat edememek ölüm demekti onun için. Kendini dünyadan çekmiş ve oldukça küskündü son yıllarda. Haberlerini eski İsveç Büyükelçisi şair Ingemar Lindahl’dan alıyorduk. Ona ulaşmak oldukça zordu.

Hep kafamın bir yerindeydi Peter. Orhan Pamuk’un Nobel töreni öncesi konuşmanın yapılacağı binanın yakınlarında bir kafede oturmuştuk. Bana bir zamanlar ailesine ait olan ve eski eşine bıraktığı evi işaret etmiş ve yanlış bir hayat yaşadığından, hayatta yaptığı bir hatadan ötürü mutsuz olduğundan söz etmiş ve özel hayatına dair dokunaklı hikayeler anlatmıştı. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum. İnsanların özel hikayelerini dinlemeden onları iyi anlayamıyoruz.

Peter’in kalbinin hep kırık olduğunu hissederdim. Emek verdiği bazı projelerden nasıl dışlandığını, insanlarla, özellikle sanatçılarla uğraşmaktan tırstığını biliyorum.

Hepimiz birer hatıra toplayıcıyız bu hayatta. Yoğun yaşayınca daha çok hatıra topluyorsun. İnsanlarla iletişimin fazlaysa hem dostlukların tadını çıkarıyorsun hem de daha çok örseleniyorsun.

Bu yazıyla Peter’e veda etmek istedim. Bizim için yaptıklarına teşekkür ederim Peter.

Ölüm haberini alınca oturup bir şiirini çevirdim. Paylaşıyorum.

DENİZ HATIRLAR HER ŞEYİ

Şimdi deniz denizden içeri giriyor

Bütün anıları, özlemleriyle boğulmuş denizcilerin

Yükselen dalgalar şahlanıp patlarken sahillerde

Kırık gemiler ve küreklerin izlerini bırakarak

Senin hayatın da yatıyor orada parçalanmış

Deniz tahtaları ve süprüntüler arasında

Bütün hayallerin, umutların, çaresizliklerin

Deniz devasa bir akvaryum

Her şeyin mevcut ve canlı olduğu

Söylediğin tek sözcük bile unutulmamış

Gizli kalmamış tek kıpırtın bile

Gökyüzünü yansıtıp aynasında

Her şeyi hatırlar deniz

Ne içindi senin hayatın?

Sevdiğin kadının yumuşak teni?

Dudaklarını yakan şiirin kelimeleri?

Gerçekleşmesini dilediğin hayal?

Şefkati yok zamanın

Şimdiden tarihe ait hayatın

Beyaz başlı dalgalar vazgeçmiyor oysa

Geriye dönüş olmadığını iletmekten

Çeviri: Neşe Yaşın