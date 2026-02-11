Nurtopu gibi yeni bir kaosumuz doğdu, hayırlı olsun!

Sayıştay Başkanlığı, 6 Şubat 2026’da belediyelere bir yazı gönderdi...

Daha doğrusu bir “Genelge” yayınladı...

-*-*-

İnşaat Ruhsatı Harçları adlı bu genelge ile birlikte, bazı belediyeler “bir yıllığına verilmiş olan” ruhsatları yenilememeye başladı!

-*-*-

Yani bir yıllık ruhsatı biten inşaat – henüz tamamlanmamışsa, ruhsatını yenileyemeyecek veya inşaata kaçak devam edecek ya da durduracak!

-*-*-

Neden?

Çok karışık bir durum...

Daha doğrusu “bana karışık geldi!”...

-*-*-

Tamamını okumak isteyen için “Sayı : SAY.0.00-001/07-26/E.49 6 Şubat 2026 Konu: İnşaat Ruhsatı Harçları GENELGE 1” adını vereyim... Eminim ilgilenip okuyacaklar!

-*-*-

Ama anladığım kadarıyla basitçe özetlemeye çalışayım!

-*-*-

İnşaat ruhsatları bir yıllıktır...

İnşaat bu süred ebitmezse, bir yıl sonunda yenilemek lazım...

Yenileyecek makam kaymakamlıklar ve belediyeler...

-*-*-

Ama birim fiyatları, harçlar falan var...

Bunları belirlerken, yetkili otorite kimdir?

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği mi yoksa Planlama İnşaat Dairesi mi?

-*-*-

Sayıştay, bu konuda Başsavcılık’tan da görüş aldı ve Oda’yı yetkil ikıldı!

Ve bahse konu genelgeyi yayınladı...

-*-*-

Şu anda belediye yetkilileri, izin vermeye korkuyor, çekiniyor çünkü hapse bile girebilirler!

-*-*-

20 TL’ye de izin yenileyebilecek durum olabilir; aynı izne 200 bin TL istenecek durumlar da!

-*-*-

Bazı belediyeler izinleri durdurmuş durumda!

-*-*-

Uzmanlar meseleyi anlıyor, belediyeler imza atmaya çekiniyor, memlekette inşaatların izinleri yenilenemiyor ve yetkililer topluca izliyor!

-*-*-

Haaa inşaat bitti mi?

Bitti!

Tamam mı?

Değil!

Elektrik ve su bağlayamayacaksınız!

-*-*-

Tam bir kaos memleketi bekliyor!

Nurtopu gibi!

Hayırlı ve uğurlu olsun!

-*-*-

Hükümet ve İnşaat Müteahhitleri mi?

Eminim ilgileniyorlardır!

JALLA’ya ilgi büyük!

Reklamın iyisi kötüsü olmaz!

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bu yılki Eurovision’da temsil edecek şarkısı “JALLA” farklı tartışmalara yol açtı!

-*-*-

Bazı aşırı sağcı Kıbrıslı Türkler, ses sanatçısı Antigoni tarafından seslendirilen JALLA’nın sadece “Kıbrıslı Rumları” temsil ettiğini öne sürerken, Güney Kıbrıs’ta da bazı çevreler, devlet yayın kuruluşu CyBC’ye Kıbrıs’ın Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki temsilini geri çekmesi çağrısında bulundu.

-*-*-

Cyprus Mail’in haberine göre, bu kişiler gerekçe olarak ise hem şarkının hem de ona eşlik eden video klibin ülkeyi yurt dışında “kabul edilemez bir şekilde” temsil ettiğini gösterdiler.

-*-*-

40 kişilik bu grup CyBC Müdürü’ne mektup yazdı… Mektupta, “Bu bir sanatsal tercih meselesi değildir. Bu, ilke ve kamu sorumluluğu meselesidir” denildi.

-*-*-

Eleştirilerin önemli bir kısmı, Antigoni tarafından seslendirilen JALLA’nın video klibine yöneltildi. İmza sahipleri, klibin “son derece tehlikeli trafik ihlali uygulamalarını meşrulaştırıyor gibi göründüğünü” savundu.

-*-*-

Videoda, genç erkek çocuklarının kamuya açık yollarda mopetlerle ön kaldırarak (tek teker üzerinde) sürüş yaptığı sahneler yer alıyor. Grup, bunun kamu kaynaklarıyla finanse edilen ve Kıbrıs’ı uluslararası alanda temsil eden bir yapım için “uygunsuz” olduğunu belirtti.

-*-*-

İmza sahipleri, CyBC’den video klibin geri çekilmesini, şarkının Eurovision yarışmasından tamamen çekilmesini ve yapım ile Kıbrıs’ın katılımına ilişkin maliyetlerin vergi mükelleflerine şeffaf şekilde açıklanmasını talep etti.

-*-*-

Mektubu imzalayanlar arasında eski dışişleri bakanı Erato Kozakou-Marcoullis, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hadjigeogiou, Kıbrıs Üniversitesi profesörleri Giorgos Kasinis, Maria Iakovou ve Socrates Stratis, yayıncı Nikos Pattichis ve mimar Minos Polykarpos’un yanı sıra akademisyenler, sanatçılar, mimarlar, psikologlar ve kültür profesyonelleri yer aldı.

-*-*-

Yazılı bir açıklama yapan CyBC Genel Müdürü Thanasis Tsokos ise eleştirileri reddederek yayın kuruluşunun JALLA ile yarışmaya katılma kararını savundu. Tsokos, eleştirmenlerin Eurovision’u büyük müzeler gibi kültürel kurumlarla karşılaştırmasını paylaşmadıklarını söyledi. “Kıbrıs bu kutlamaya, yıllardır yaptığı gibi profesyonellikle katılacaktır” dedi!

-*-*-

Videoyu izledim!

Bayıldım!

-*-*-

İçinde “Çifte telli” kelimeleri de var!

Yani “Türkçe’ye” iki kelimelik de olsa yer verilmiş!

Şaka!

Ama gerçek!

-*-*-

Daha yarışma başlamadan, yaşanalar, şarkıya ilgiyi artırıyor…

-*-*-

Hiç dinlemeyecektim, hiç de ilgilenmiyorum…

Eurovision da İsrail’le devam kararı aldı ki bu kabul edilemezdir!

-*-*-

Ama dinledim ve Jalla’ya bayıldım!

Oy verebilirsem, Antigoni’ciyim!

Bir yanda çıkarlarlarınız

öte yandan Talibancılar!

Ey sevgili yalakalar, hırsızlar, rüşvetçiler ve komisyoncular!

Tamam keyfiniz yerinde olabilir ama gidişat sizi hiç mi endilşelendirmiyor?

-*-*-

Türkiye’de yayımlanan Birgün gazetesinin dünkü manşet başlığı sizi korkutuyor mu?

Yoksa, “imkansız, olmaz öyle şey” mi diyorsunuz?

-*-*-

Emin misiniz?

Son kararınız mı?

-*-*-

Okumaktan nefret ediyorsunuz biliyorum bu yüzden bazı kısa hatırlatmalar yapmamı ister misiniz?

-*-*-

Birgün gazetesinde Kayhan Ayhan imzası ile yayımlanan haberdeki başlık, “Bu yolunsonu Taliban rejimi” diyordu!

Okumadınız değil mi?

-*-*-

Taliban rejimi nedir biliyo rmusunuz?

Eşleriniz veya sevgilileriniz bu rejimi biliyor mu?

-*-*-

Birgün gazetesinde deniyor ki, “...Türk-Kürt-Arap ittifakı, Osmanlı milletler modeli gibi çıkışlarla hem iktidar hem de ABD tarafından ülkeye gerici, mezhepçi, siyasal İslamcı bir rol model biçilmek isteniyor”…

Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz?

-*-*-

“… Cumhuriyet’in ilerici değerlerine savaş açan, laikliğin kırıntılarını bile süpüren rejim topluma yukarıdan aşağıya sistematik olarak muhafazakarlık dayatıyor… Tarikat ve cemaat ağlarına, cihatçı gruplara verilen destekler, iktidar eliyle hayata geçirilen gerici uygulamalarla beraber laiklik bütünüyle tasfiye edilmek isteniyor”…

-*-*-

Bu “uyarılar” MİK’inizde mi değil mi?

Tamam canlarım benim, MİK elinizde, ondan eminiz de; gerçekten konu umurunuzda mı değil mi merak ediyorum! Odur sorduğum!

-*-*-

“… Gericilik girdabı en çok eğitim alanını vurdu. Ders içeriklerinin değiştirilmesinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef tahtasına konulmasından okullara imam atanmasına…”…

-*-*-

Bu konuların bizde de uygulanmasına ramak kaldı değil mi?

Ama umurunuzda değil!

Size ihaleler, mesela türk Telekom gibileri ilgilendiriyor!

İyi ki öğretmen sendikalarımız var…

Ya olmasaydı!

-*-*-

Karikatüre tahammül yok, yıl başı ağacına tahammül yok… Kadınların özgürcü giyinmesine hiç tahammül yok!

-*-*-

Yine mi umurunuzda değil!

Yeter ki “mammanıza” dokunmasınlar mı?

Orada mısınız?

-*-*-

Haaa ne mi yapmak lazım?

Kıbrıs sorununu çözmek için irade göstermek lazım!

Anladınız ama anlamamazlıktan geliyorsunuz!

Aslında siz de gerçekleri çok iyi görüyorsunuz; hatta benden daha da iyi görmektesiniz ama dediğim gibi bir yandan korkuyorsunuz, öte yandan mamma kesilmesin endişesindesiniz!

E siz de haklısınız!

Ne diyeyim ki!

Çoluğun çocuğun rızkı ile uğraşıyorsunuz, değil mi?

-*-*-

Bir yanınız Taliban, öte yanınız koltuğunuz ve çıkarlarınız!

Koltuk ve çıkarlar uğruna, Taliban’ı görmek istemiyorsunuz!

-*-*-

Umarım siz haklısınız ve bunları yazdığım için ben deliyim!