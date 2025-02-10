Narenciye sektörü, bu yıl da perişan edilmesin  

Geçtiğimiz yıl, Narenciye sezonu tamamlandığı zaman, sektördeki paydaşların zarar ettiği herkesin malumudur.

Üreticilerin çoğunluğu, ürünlerini piyasa fiyatlarında satamadığı, dalda kalan veya dökülen ürünlerin tazmin fiyatlarının çok düşük kaldığı ve girdi maliyetleri çok arttığı için zarar ettiler.

Geçen sezon, işlenen ve ihraç edilen ürün miktarında büyük oranda gerileme oluştu. Ürünlerin önemli bir bölümü konsantre yapımı ve sıkma olarak değerlendirildi. Çok az üretici, ürününü piyasa fiyatlarında satabildi.

Ürünlerin geç hasat edilmesi ve sinek hastalığından dolayı binlerce ton narenciye yere döküldü. Hükümet, yere dökülen ürünleri, üretici beklentilerine göre, çok düşük fiyata tazmin etti.

Geçen sezon, Türkiye’ ye narenciye ihracatı, yeşillenme hastalığı görüldüğü iddiasıyla çok az gerçekleşmiş ve sektör zarar etmişti. Tarım Bakanlığı ise, yeşillenme hastalığının ülkede görülmediğini ancak taşıyıcı vektör böceğin tespit edildiğini açıklamıştı.

Binlerce ton ürünün dalda kalması ve dökülmesi sonucunda, hem üreticiler mağdur olmuş, hem de bütçeye ilave yük getirmiştir. Bunun yanında, kesim ekipleri, kamyoncular, plastik kasa imalatçıları, paketleme fabrikaları ve ihracatçılar çok zor bir sezon geçirmiştir.

Sezon başından itibaren, narenciye sektöründeki sorunlar, sektör ve Muhalefet partileri tarafından belirtilirken, Hükümet ise sorunlara odaklanmada geç kaldığı için, sorunlar çözümlenmemiştir.

Güzelyurt bölgesinde birçok üreticinin, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ve ürün satışlarından yeteri kadar gelir elde edilemediği için, bahçeleri kurumaya başladı.

Birçok üretici de ağaçları kesip, buraları arazi, arsa olarak kullanmaya başladı. Böyle giderse, Narenciye üretiminde de büyük düşüşler yaşanacak.

Yeni sezon için, girdi maliyetlerine yönelik destekler artırılmalı, Türkiye ile ihracat kısıtlamalarının kalkması için çalışmalar hızlanmalıdır.

İhracatın önü açılmazsa narenciye bahçelerinin büyük bir kısmı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Geçen sezon, narenciye sektörü için en kötü sezonlardan biri olmuştu.

Narenciye sektörünün ekonomiye katkısının artırılması için, doğrudan gelir desteği yanında, su, elektrik, gübre ve zirai ilaç konularında da üreticilere destekler verilmelidir.

Öte yandan, Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, narenciyenin ihraç edilebilmesi için Hükümete ihracatçı ve üretici desteklerini arttırma ve Greyfrut, limon, Mandora fiyatlarını açıklama çağrısında bulundu.

Mandora mandalin ürününün şimdiden bazı bölgelerde dökülmeye başladığını öğrendik. Bu yüzden, bahçelerdeki ürünün zaman kaybetmeden süratle kesilip, paketlenmesi gerekmektedir.

Aksi halde, geçen seneki gibi, yine dökülmeye başlayacak, böylece hem üreticiler hem de tazminat ödeyeceği için, devlet mağdur olacaktır.

Üreticiler, sulama maliyetlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Yüksek su fiyatlarından dolayı, bahçeler yeterli düzeyde sulanamıyor. Bu durumu önlemek için teşviklerle destek verilmelidir.

Bu sezon, geçen yıl yaşanan sorunların tekrardan yaşanmaması için, şimdiden tedbirler alınmalı, Tarım Bakanlığı, sektör temsilcileri ile devamlı istişare halinde olmalı, sorunların çözümünde birlikte çalışmalıdırlar. Bunu geçen sezon göremedik. Özellikle, yeşilleme hastalığına neden olan böcekle de zamanında zirai mücadele edilmelidir.