Müzeciliği yeniden yorumlayan Mağusa Yeni Müze projesi başlıyor

Pierides Foundation ve KP10, Kıbrıs'ta uzlaşmaya katkıda bulunmak amacıyla Famagusta New Museum (FNM) Projesi’ni beraber hayata geçiriyorlar. FNM, Active Cizitens Fund Cyprus tarafından finanse edilen ve 20 ay sürecek olan projeyle ilgili bugün(7 Ekim Cuma) Güney Lefkoşa’daki NİMAC bahçesinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Kıbrıslı Rum ve Türklerden oluşan ortak proje komitesi hem projeyle ilgili bilgiler verdi hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"I Understand and Forgive the Past, I Love and Generate the Future”sloganıyla yola çıkılıyor

"I Understand and Forgive the Past, I Love and Generate the Future”sloganıyla yola çıkan FNM, çağdaş toplumlarda müzelerin geleneksel rolünü yeniden ele alırken, hayalet şehir Maraş'ı yeniden canlandırmayı ve Mağusa Kaleiçi’ni Maraş'a bağlamayı amaçlıyor. Bunu başarmak için, proje görsel-işitsel arşivlerden oluşan dijital bir müze, yürüyüş turları, bir kamp ve Maraş'ın sosyal, kültürel ve politik olarak yeniden canlandırılmasını sağlayacak bir festival yapılacak olan genel aktivetelerdir. Proje, kamusal söylemi mümkün kılarak ve Kıbrıs toplumları arasında sanatsal, çevresel ve sosyal katılımcı eylemler ve etkileşimler yaratarak toplumun hareketlenmesini hedeflemektedir.



Dijital müze ile Kıbrıslıların ortak geçmişini yeniden keşfetmesi sağlanacak

FNM Projesi kapsamında, Pierides Foundation ve KP10, geçmişi günümüze bağlayan kişisel tarihlerin, yerlerin ve nesnelerin dijital bir arşivde toplayıp, Kıbrıslıların ortak geçmişini yeniden keşfetmesi için çalışmalar yapacaktır. Dijital müze, farklı materyallerin toplanmasıyla oluşturulacaktır. ‘Müze’, işitsel ve görsel formatlarda toplanacak olan hatıralar, geçmişten fotoğraflar, metinler ve ayrıca yeni bulguların yer alacağı bir platform olacaktır. Müze herkesin erişimine açık olacak ve dijital arşiv devam eden araştırmalar, toplanan bilgiler ve işbirlikleri sayesinde organik olarak büyümeye devam edecektir. Dijital müze için materyaller hem Maraş'ta hem de Mağusa'nın diğer bölgelerinde yaşamış olan kişilerden, hem de şu anda kentte yaşayanlardan, ve ayrıca Mağusa'nın hayatlarında önemi olan kişilerden gelecektir.



Birçok eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik düzenlenecek

Ana etkinlikler hem kamusal alanı hem de insanların kişisel hikayelerini içerecek ve fiziksel etkinlikler ile gelenek ve onun yeniden canlandırılması üzerine uygulamalı atölye çalışmalarından oluşacaktır. Dijital sesli rehberler eşliğinde yapılacak yürüyüş turları herkesin Mağusa'yı geçmiş ve şimdiki sakinlerinin anılarıyla birlikte gezmesini sağlayacak; yaz kampı Kıbrıslı gençleri bir araya getirerek Kıbrıs tarihini objektif bir bakış açısıyla yeniden öğrenmelerini sağlayacak; festival ise müzik ve görsel sanatlar aracılığıyla Mağusa'nın her iki yakasını birbirine bağlayacak.