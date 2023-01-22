METE’yi anarken

Bu haftaki Pazar yazımız biraz özel oluyor. Belki birazdan fazlası.

Ama özel olduğu kadar bu topluma mal oluşuyla Mete Adanır, sahip çıkılan ve sahip çıkılması gereken değerlerimizden biri olduğundan, bu yazının bir de “toplumsal” yanı olduğunu düşünüyorum.

Geçtiğimiz Cuma günü, 20 Ocak sabahında, aramızdan ayrılışının 34. Yılında Mete’yi yine kabri başında andık.

34 yıldır bu anma programımızı gerçekleştirirken her daim yanımızda olan, 20 Ocakları birikte andığımız dostlarımız, orada olamasalarda yüreklerinde Mete’yi andıklarını bildiğimiz nice insanımıza yürekten teşekkürler. Her zaman dediğim gibi “vefa”, bu toplumun varoluşu, kültürü için belki de en son kalelerinden biridir. Bu vefa Mete’ye gösterilmektedir.

Bu yazıyı bana yazdıran aslında geçtiğimiz günlerde Mete’yle ilgili arşivimizi gözden geçirirken karşılaştıklarım oldu. Hani Mete’yi ailenin bir bireyi olarak bizim anlatmamızdan öte, başkalarının anlatması ve sahip çıkması gerekliliğine olan inancımla, her daim bu tür yazılardan geri durmuşumdur.

Onlarca çocuğa gerek Samsun’da gerekse Kıbrıs’ta isminin verilmesi, onun anısıyla ismiyle bu çocukların boy vermesi, Mete’yi yaşatmanın en güzel örneklerindendir diyebilirim.

Adına kurulan aile vakfımızla (Mete Adanır Vakfı) 1989’dan bu yana, başta rahmetle andığım babam Alpay Raşit ve Vakfın kurucu üyeleri, mütevelli heyeti, Mete’yi anmak yanında onu genç kuşaklara tanıtmanın, anlatmanın yollarını da aramışlar, bu yollarda etkinlikler yapmışlardır.

Cenerasyon sürekli değişmekte, gelişmekte. Bu kaçınılmaz bir sosyal dönüşümdür. Bundan dolayıdır ki bu dönüşümlerde Mete ve Mete gibi değerlerimizi yeni kuşaklara da aktarmak en büyük görevimiz olmaktadır.

Mete Adanır Vakfı olarak son dönemlerimizde, gerek Mete’yi anlatan ilk kitabımız “METE ADANIR” ile 2005 yılında başlattığımız Mete Adanır Vakfı Yayınlarıyla, gerekse bireysel girişimlerle adına düzenlenen, futbol akademileri arasındaki maçlarla anmaya, hatırlatmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Bunun ötesinde arşivlerimizi karıştırdığımı ve bu yazıyı yazmamda beni teşvik ettiğini belirtmiştim.

Mete’yi sonsuzluğua uğurladığımız 20 Ocak 1989 tarihinden hemen sonrasında adına gerek KT Futbol Federasyonu’nun, gerekse ilk lisanlı futbolcusu olduğu Doğan Türk Birliği’nin, Kuzey Kıbrıs Kültür Derneği’nin, Amatör Atletizm Federasyonu’nun anı maçları organizasyonları gerçekleşmişti ‘90’lı yılların ilk yarısında. Kıbrıs Türsk Spor Yazarları Derneği’mizin ise 12 Şubat 1991 tarihinden itibaren başlattığı “Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü: (Turan Altay-futbol-Baf Ülkü Yurdu) ile geleneksel olarak Mete’nin isminin yaşatılmasında önemli bir rol oynuyor. Elbette bu noktada Girne 20 Temmuz Stadı’nın, “Mete Adanır 20 Temmuz Stadı” olarak isimlendirilmesi, stada heykelinin dikilmesi, Girne’nin en işlek caddelerinden birine adının verilmesinin, Mete Adanır ismi için çok değerli ve önemli adımlar olduğunu da belirtmek isterim.

Yine ilk anı turnuvalarına dönersek, 1990 yılında ilk kez yapıldığını anladığımız gazete haberinde, bu etkinliğin “Mete Adanır Anı Turnuvası” olarak isimlendirildiğini ve oluşturulan Girne Karması ile Güzelyurt Karması arasında oynandığını görüyoruz.

“26 Ocak 1991-Birlik-Spor

Atatürk Stadı’nda bir kez daha Mete’yi anıyoruz.

Bugün, Girne Karması ile Güzelyurt Karması 12.15’te karşı karşıya gelecek. Yarın ise 12.15’te üçüncülük, 14.15’te ise şampiyonluk karşılaşmaları yapılacak.

Kıbrıs Türk futbolunu Anayurt Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil ederken geçirdiği feci trafik kazası sonucunda hayatını yitiren merhum futbolcumuz Mete Adanır’ın anısını yaşatmak amacıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen “Mete Adanır Futbol Turnuvası” bugün ve yarın çim zeminli Lefkoşa Atatürk Stadında yapılıyor...”

Rahmetle andığım Babam Alpay Raşit Adanır’ın, rahmetli dayım Ahmet Ali Bahri’nin, abim Mete Adanır’ın ve en son da benim terlettiğim DTB formasının ait olduğu Doğan Türk Birliği kulübümüzün düzenlediği ve özellikle gençlerimize Mete’yi tanıtmada önemli rol oynayan bir başka organizasyonla karşılaşıyoruz o yıllarda. “Mete Adanır Yıldızlar Futbol Turnuvası”...

“30 Ocak 1991-Birlik gazetesi-Spor

METE’yi bu kez Yıldızlar anacak

Mete Adanır anısına her yıl DTB’nin düzenlediği Yıldızlar Futbol Turnuvası hafta sonu Girne’de yapılıyor. Bu yıl ikincisinin yapılacağı Mete Adanır Yıldızlar Futbol Turnuvası’na DTB-TOL-Yeşilova ve Gönyeli Yıldız takımları katılıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri iki gün üst üste yapılacak olan DTB Yıldızlar Futbol Turnuvası’nda kuralar önceki akşam DTB lokalinde çekildi, buna göre Cumartesi ilk maçı saat 13.00’de DTB-Gönyeli oynayacak, saat 14.30’da ise ikinci maçı Yeşilova-TOL oynayacak.”

‘90’lı yıllarda sadece futbol turnuvalarıyla anılmıyordu Mete Adanır. Onun spor yaşamını ele alacağım yeni kitap çalışmamın içerisine girdiğim şu günlerde, arşivlerimizi tararken, adına Atletizm yarışması düzenlendiğini de görüyoruz. Çünkü Mete, bugün bir futbolcumuz olarak anılsa da, ilkokul yıllarından başlayarak 16 yaşında ilk lisansiyeli futbolcu olarak Doğan Türk Birliği A-Kadrosunda yer aldığı güne kadar atletizm yarışlarında kendini göstermiş, başarıdan başarıya koşmuş bir atletti de aynı zamanda. Özellikle 75, 100, 200 ve 4X100 koşularında nice birinciliklere imza atmıştı.

“26 Nisan 1994-Birlik gazetesi-Spor

Atletler Mete Adanır anısına yarışacaklar

Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği ve finansörlüğünü Mete Adanır Vakfı’nın üstlendiği “1. Mete Adanır Bireysel Atletizm Yarışları” Güzelyurt Zafer Stadı’nda bugün ve yarın yapılacak.

Kıbrıs Amatör Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve finansörlüğünü Mete Adanır Vakfı’nın üstlendiği “1. Mete Adanır Atletizm Yarışları” bugün ve yarın yapılıyor.

Öğrencilik yıllarında bir atlet olan, ancak tahsil sonrası Atletizmi bırakıp futbola ağırlık veren ve Anavatan Türkiye’de KKTC futbolunu başarı ile temsil eden 1989 yılında geçirdiği trafik kazası neticesi ebediyen aramızdan ayrılan Merhum Futbol Elçimiz Mete Adanır’ın bir kez daha anmak amacı ile düzenlenen Atletizm yarışları Güzelyurt Zafer Stadı’nda olacak.

Amatör Atletizm Federasyon Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Güzelyurt Zafer Stadı’nda bugün ve yarın yapılacak yarışlar bireysel olarak tüm kategorilerde olacak. Yıldızlar, Gençler ve Büyükler (Kız-Erkek) Kategorilerindeki yarışlar saat 14.00’da başlayacak. Yarışlarda, kategorilerde dereceye girecek sporculara Mete Adanır Vakfı tarafından değerli “Anı Ödülleri” verilecek.”

Arşiv taraması yaparken Mete’yle ilgili bu anılara yolculuk ettim. Bugün için gerek bireysel gerekse Mete Adanır Vakfı olarak özlemimiz, kalıcı bir turnuva organizasyonuyla da Mete ismini yaşatmak.