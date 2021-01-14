‘Mersin 10 Turkey’ aşı egemenliği
Ersin Başkan “Rum’dan gelen aşıyı” istemiyor.
Ben istiyorum!
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Şöyle yapalım.
İsteyen güneyden gelenle aşılansın…
İsteyen reddetsin…
Kuzeye almıyorsa zat-ı şahaneleri…
Gidelim ‘ara bölgede’ aşılanalım!
Ama sakın ola iş “kimlik, pasaport” meselesine dönüşmesin…
Hani en önde, en milliyetçiler sıraya girmesin…
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Burada dahi ayrımcılık!
Burada dahi milliyetçilik!
Aşı bu aşı!
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Kıbrıs Cumhuriyeti şöyle yapsın…
Aşıları “Külliye”ye göndersin…
Ersin bey özel uçakla Ankara’ya gitsin, canlı yayından Lefkoşa’ya bağlantı yapılsın, Erdoğan, buradaki Büyükelçi’ye talimat versin (!)
Aşılama derhal başlasın…
Al sana egemenlik…
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Ya da şöyle olsun…
Kıbrıs Cumhuriyeti aşıları danışman beye iletilsin…
Danışman bey Girne’deki otelin lobisinde elinde dosyalar kendisine gelen Tatar’a aşıları teslim etsin…
Aşılar ‘Konya Belediyesi’ bayrakları gölgesinde halkımızla buluşsun (!)
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Mizah gibi geliyor değil mi?
İnanılmaz!
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Şimdi güya “egemenlik” gösterisi yapacağız, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden…
Çünkü yaralıyız bu yönde…
Çünkü mahcubuz…
Çünkü boynumuz bükük…
Siyasal bağımlı ve iktidarsız halimizi unutturacağız.
O nedenle güya “ayrı devlet” olduğumuzu göstereceğiz.
Kime?
Rum’a!
Cebimizde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelecek aşıdan utanacağız…
Aşılar eğer oradan gelirse kabul etmeyeceğiz, öyle mi?
“Mersin 10 Turkey” egemenliği yapacağız…
Yüzde 95 etkinliği açıklanmış aşıyı reddedeceğiz.
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Nereden gelirse gelsin…
Önce “aşı”ya kavuşalım.
Dünya Sağlık Örgütü onaylı, güvenli, etkin aşıya…
Ayrıca…
Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin asli kurucu ortaklarından biridir…
Türkiye Cumhuriyeti de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüdür.
Bunlar da unutulmasın…
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Çok da uzatmaya gerek yok.
Bu toplumun sağlığını, siyasi saplantılarınıza alet etmeyiniz.
Yeter!
Yaygın görüş
“Ara bölgede kurulsun aşı merkezi, kimliğini gösteren aşısını olsun. Zaten buraya gelirse biz aşı olmadan biter o aşılar...”
Birkaç bilgi
- İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türkler için ilk aşamada gönderdiği aşıların önümüzdeki günlerde kuzeye ulaştırılacağı bilgisi verildi. Güneyden gelen bilgi bu yönde…
- Kıbrıs’a sınırlı sayıda aşı geldiği, ilk aşamada 2 bin dozun, Kıbrıslı Türklere iletilmek üzere Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceği Pfizer-BioNTech yöneticisinin de katıldığı toplantı ile teyit edildi.
- Aşılar, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın sahip olduğu soğuk zincir nakliye araçları ile kuzeye gönderilecek. Hani Ersin Tatar, “Avrupa Birliği direkt bize göndersin” diyor ya!
Nasıl alacak? Hangi araçla?
- İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri ise aşının “ne zaman geleceği” yönünde henüz kendilerine bir tarih verilmediğini söyledi, ancak, ilk aşamada 2 bin doz aşının gönderileceğini doğruladı.