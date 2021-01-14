‘Mersin 10 Turkey’ aşı egemenliği

Ersin Başkan “Rum’dan gelen aşıyı” istemiyor.

Ben istiyorum!



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Şöyle yapalım.

İsteyen güneyden gelenle aşılansın…

İsteyen reddetsin…

Kuzeye almıyorsa zat-ı şahaneleri…

Gidelim ‘ara bölgede’ aşılanalım!

Ama sakın ola iş “kimlik, pasaport” meselesine dönüşmesin…

Hani en önde, en milliyetçiler sıraya girmesin…

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Burada dahi ayrımcılık!

Burada dahi milliyetçilik!

Aşı bu aşı!



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Kıbrıs Cumhuriyeti şöyle yapsın…

Aşıları “Külliye”ye göndersin…

Ersin bey özel uçakla Ankara’ya gitsin, canlı yayından Lefkoşa’ya bağlantı yapılsın, Erdoğan, buradaki Büyükelçi’ye talimat versin (!)

Aşılama derhal başlasın…

Al sana egemenlik…



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Ya da şöyle olsun…

Kıbrıs Cumhuriyeti aşıları danışman beye iletilsin…

Danışman bey Girne’deki otelin lobisinde elinde dosyalar kendisine gelen Tatar’a aşıları teslim etsin…

Aşılar ‘Konya Belediyesi’ bayrakları gölgesinde halkımızla buluşsun (!)



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Mizah gibi geliyor değil mi?

İnanılmaz!



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Şimdi güya “egemenlik” gösterisi yapacağız, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden…

Çünkü yaralıyız bu yönde…

Çünkü mahcubuz…

Çünkü boynumuz bükük…

Siyasal bağımlı ve iktidarsız halimizi unutturacağız.

O nedenle güya “ayrı devlet” olduğumuzu göstereceğiz.

Kime?

Rum’a!

Cebimizde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelecek aşıdan utanacağız…

Aşılar eğer oradan gelirse kabul etmeyeceğiz, öyle mi?

“Mersin 10 Turkey” egemenliği yapacağız…

Yüzde 95 etkinliği açıklanmış aşıyı reddedeceğiz.



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Nereden gelirse gelsin…

Önce “aşı”ya kavuşalım.

Dünya Sağlık Örgütü onaylı, güvenli, etkin aşıya…

Ayrıca…

Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin asli kurucu ortaklarından biridir…

Türkiye Cumhuriyeti de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüdür.

Bunlar da unutulmasın…



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Çok da uzatmaya gerek yok.

Bu toplumun sağlığını, siyasi saplantılarınıza alet etmeyiniz.

Yeter!

Yaygın görüş

“Ara bölgede kurulsun aşı merkezi, kimliğini gösteren aşısını olsun. Zaten buraya gelirse biz aşı olmadan biter o aşılar...”