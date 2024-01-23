Merakla beklenen 74. Berlinale Ana Yarışma filmleri açıklandı

Murat OBENLER

Bu yıl 15-25 Şubat tarihleri arasında 74. Kez sinemaseverlere kapısını açacak ve sinema dünyasının merakla beklediği dünyanın önde gelen festivallerinden Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma ve Encounters bölümlerinin yarışma filmleri gerçekleşen basın toplantısı ile açıklandı. Berlinale’nin iki ortak yönetmeni Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian’in Berlinale Palast’ta yer alan basın toplantısında festivalin bölümlerinin sorumluları da sahneye davet edilerek basın mensuplarına tanıtıldı. Almanya’nın İsrail ile tarihsel yakınlığından dolayı festivalin bu konuda sanatsal olarak nasıl bir duruş sergileyeceği gündemdeki yerini korurken festival yönetmenler bu konuda da açıklamalarda bulundular. Sırasıyla Encounters (Toplam 17 ülke yapımı 15 film) ve Ana Yarışma Toplam 30 ülke yapımı 20 film) filmlerinin açıklandığı basın toplantısı canlı olarak tüm dünyadan da izlenirken bu yıl yine binlerce basın mensubunun festivali yerinde takip etmesi bekleniyor. Ana yarışmada bu yıl Alonso Ruizpalacios, Olivier Assayas, Andreas Dresen, Hong Sang-soo ve Mati Diop gibi pek çok yönetmenin yeni filmi bulunuyor. Bu yıl kırmızı halıda Rooney Mara, Gael García Bernal, Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Kristen Stewart, Hunter Schafer, Lupita Nyong’o ise bu yıl Berlinale’nin kırmızı halısından geçecek isimler olarak da öne çıkıyorlar.

“Filmler empatinin, farkındalığın ve anlayışın gelişmesine yardımcı olabilecek güçtedir”

Berlinale’nin iki ortak yönetmeni Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian, festivalin sanatsal anlayışı, bakışı ve çalışma yöntemi ile ilgili yaptıkları basın açıklamasında Gazze’de devam eden savaştan da söz etti. Yönetmenler “Berlinale sanatsal ifade ve barışçıl diyalog için bir alan sağlayan ve uluslararası anlayışa katkıda bulunan bir karşılaşma ve alışveriş yeridir. Filmler empatinin, farkındalığın ve anlayışın gelişmesine yardımcı olabilecek güçtedir. Filmlerin ve açık tartışmaların gücü sayesinde empatiyi, farkındalığı ve anlayışı geliştirmeye yardımcı olabileceğimize inanıyoruz, özellikle de bunun gibi acılı zamanlarda. Ortadoğu başta olmak üzere insani krizin yaşandığı pek çok noktaya taziyelerimizi iletiyoruz.” dediler.



“Çekilen acıların görünür olmasını, programımızın da dünyanın karmaşıklığına dair farklı bakış açılarına yer veren, tartışmaya açık bir alan sunmasını istiyoruz.”

Konuşmalarının devamında ise Rissenbeek ve Chatrian, “Çekilen acıların görünür olmasını, programımızın da dünyanın karmaşıklığına dair farklı bakış açılarına yer veren, tartışmaya açık bir alan sunmasını istiyoruz. Ayrıca Almanya'da ve dünyada antisemitizmin, Müslüman karşıtı kızgınlığın ve nefret söyleminin yayıldığını görmekten de endişe duyuyoruz. Bir kültür kurumu olarak her türlü ayrımcılığa karşı kesin bir duruş sergiliyoruz ve kültürlerarası anlayışa bağlıyız.” mesajını verdiler.



“Festival İsrailli ve Filistinli aktivistlerden oluşan ortak bir ekip tarafından kurulan Tiny House adlı projeyle birlikte panellere ve tartışmalara ev sahipliği yapacak”

Rissenbeek açılış konuşmasının son bölümünde ise festivalin İsrailli ve Filistinli aktivistlerden oluşan ortak bir ekip tarafından kurulan Tiny House adlı projeyle birlikte panellere ve tartışmalara ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Ana Yarışma Filmleri

Small Things Like These / Kleine Dinge wie diese (Yön. Tim Mielants) (Açılış Filmi)

Another End (Yön. Piero Messina)

Architecton (Yön. Victor Kossakovsky)

Black Tea (Yön. Abderrahmane Sissako)

La Cocina (Yön. Alonso Ruizpalacios)

Dahomey (Yön. Mati Diop)

A Different Man (Yön. Aaron Schimberg)

L’Empire / The Empire (Yön. Bruno Dumont)

Gloria! (Yön. Margherita Vicario)

Hors du temps / Suspended Time (Yön. Olivier Assayas)

In Liebe, Eure Hilde / From Hilde With Love (Yön. Andreas Dresen)

Keyke mahboobe man / My Favourite Cake (Yön. Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam)

Langue Etrangere (Yön. Claire Burger)

Me el Ain / Who Do I Belong To (Yön. Meryam Joobeur)

Pepe (Yön. Nelson Carlos De Los Santos Arias)

Shambhala (Yön. Min Bahadur Bham)

Sterben (Yön. Matthias Glasner)

Des Teufels Bad / The Devil’s Bath (Yön. Severin Fiala, Veronika Franz)

Vogter / Sons (Yön. Gustav Moller)

Yeohaengjaui pilyo / A Traveler’s Needs (Yön. Hong Sangsoo)

Encounters Filmleri