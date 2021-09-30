Merak ettiklerim!

Ersin Tatar, New York’a selfie çekmeye gitmişken, bazı devlet başkanları ile de temas kurduklarını söyledi…

Acaba ben mi yanlış anladım?

Merak ettim.

Sordum, “hayır başkaları da duymuş!”…

Hangi devlet başkanları ile görüştü?

Dün üç siyasi parti lideri ile buluştu, acaba onlara açıkladı mı?

Yoksa gizli mi?

Gambiya, Libya, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş olabilir mi?

Hani kesin KKTC’yi tanıyacaktı ya bunlar!

Görüştüyse “hala tanınma ihtimalimiz var” görüşmediyse, o haberler de demek ki hep yalanmış!

-*-*-

Cumhurbaşkanı’nın bu konuda “yalan söyledim özür dilerim” veya “dilim sürçtü, yanlışlık oldu” ya da “söyleyemem kim olduklarını ama beş devlet başkanı ile görüştük” gibi açıklama yapmasını beklemek hakkımız mı?

Hakkımızdır diyorum!

Eğer açıklamazsa, “yalancıdır” demekten geri durmuyorum!

-*-*-

Sağlık Bakanlığı dün adapas uygulaması ile ilgili bir açıklama yaptı…

Sitelerde haberin başlığını gördüğümde heyecanlandım…

Meraklandım!

“Kesin sağlık bakanı yaşanan sahte adapas olayı nedeniyle özür dileyecek” diye düşündüm.

-*-*-

Bu defa kimlere, neden adapas ihalesini verdiğini mutlaka bize söyleyecek diye hayal ettim!

-*-*-

Polisten de, “Bu konuyu kapatmamız için bize baskı yapılıyor” diye bir açıklama beklentisinin boşuna bekleyiş olduğunu bir kez daha anladım ve meseleyi kapattım…

-*-*-

Meğer neymiş?

Adapas için başvuracaksanız, filanca siteye girin falanmış…

Adapas için neden başvuralım ki?

Artık hiçbir yerde geçmiyor; kimse de sormuyor Sayın Sağlık Bakanım!

Haaa Türkiye’den gelecek olanlar mı?

Sahtesini almamışlar mı?

-*-*-

Ve gerçekten merak ediyorum…

Asya bebek olayıyla ilgili olarak, herhangi bir TC açıklaması veya büyükelçilik duyurusu oldu mu?

Olacak mı?

Nedir bu iş?

Neden böyle oldu?

Para mı yok?

Yoksa SMA hastası bebek mi çok?

Gerçekten bir açıklama yapılmamış olmasını, olayın gerçek yüzünü merak etmiyor musunuz?

-*-*-

Milliyetçi ağalar, efeler, dayılar, kahramanlar; nasıl oldu da bu bebek, Yunan bayraklı görevliler tarafından bir Yunan uçağına konup, Kleridis Havaalanı’na getirildi?

Bebeği Allah annesine – babasına ve insanlığa kazandırsın inşallah!

Ama milliyetçi efendiler ve de hanımefendiler, neden bu konuda hiçbir tek “paylaşımcık” yapmadı?

Bebek şu anda Makarios Hastanesi’nde tedavi görüyor!

Sayın Erdoğan’ın dediği gibi; “… Eyyyy milliyetçiler!”…

Merak etmiyor musunuz?

Gıkınız neden çıkmıyor?

Sağlık Bakanı’nın tek bir açıklaması var; “biz ödeyecektik” diyor!

O da doğru değil!

-*-*-

Ne acıdır ki; bırakın 2,5 milyon dolar bulup bebeği tedavi etmeyi, yolları ışıklandırmak için ampul alacak paramız dahi yok!

Ben demiyorum…

Yenidüzen gazetesinin dünkü manşetinde yetkililer kendileri söylüyor…

-*-*-

Sevgili Resmiye Canaltay bakanımız da, “… aha yol temizleniyor, aha ihaleye de çıkılıyor, aha yol bitti” diye açıklama yapıyor…

Yapma lütfen sayın bakanım…

“Yol bitsin, sonra açıklayın gayrı!”…

-*-*-

Ayrıca bu açıklamaları niye yaptırıyorlar size onu da merak ediyorum!

Bizi aptal yerine koymak için mi?

-*-*-

Tatar Amerika’da kimseyle görüşmedi; “devlet başkanları ile de görüştük” diyor…

Yollardaki lambaları ışıklandıracak ampul alacak para yok, “yarım kalan yollar bitirilecek” deniyor…

Hasta bebeğimizi tedavi edecek paramız yok ama propagandası çok!

Propaganda balonu söndüğü anda ortalıkta görünen yok!

Adapas tam anlamıyla örtbas!

-*-*-

İşimiz hep atmasyon, hep yalan, hep masal!

Ben da bıraktım da geldim!

-*-*-

Neden bunca yalan?

Neden bunca propaganda?

Ne gerek var bütün bunlara?

-*-*-

“Paramız yok” demek; “paramız var” diye “yalan” söylemekten daha mı iyi bir şey sizce?

Paranız olmadığını biliyoruz!

Bari yalan söylemeyin!

Aldatmayın bizi!

-*-*-

New York’ta devlet başkanları ile görüşmüşüz…

Kardeşim, bir tek işerken selfie paylaşmadınız; devlet başkanları ile görüşseydiniz, ortalığı velveleye verecektiniz; niye yalan söylüyorsunuz ki!

-*-*-

Başarısız olmak, gayet doğaldır; özür dilersiniz affedilirsiniz…

Ama siz başarısız olmanın yanında, üzgünüm ama “yalancısınız” da!

Merak ediyorum yine mi affedileceksiniz?

Bu toplum bu kadar mı ezik?



Heyecanlı UBP dedikoduları!

Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy UBP’nin ay sonu gerçekleştireceği kurultayında genel başkanlık için resmen aday oldu…

Yarış heyecanlı!

-*-*-

Ama bu yarıştaki heyecanın ötesinde, UBP’de olası bir erken seçimde kimlerin milletvekili adayı olacağıyla ilgili yarış, daha heyecanlı…

-*-*-

Sadece Lefke’deki iki adaylık için 15 aday adayının adı geçiyor…

Seçim sistemi gereği, ülkedeki birinci ve ikinci parti buradan birer milletvekili çıkarıyor…

Her iki sandalyeyi aynı partinin alabilmesi için, birinci gelen partinin ikinci gelen partinin en az iki katı kadar oy alması gibi bir durum oluşması gerekiyor…

Sistem de bir garip…

-*-*-

Ama UBP’de heyecan gerçekten dikkat çekici!

Darbe beklentisi var mı?

Var!

Kurultayın iptali gerçekleşir mi?

Olabilir!

Adaylara “siz çekilin, şu tek aday çıksın” denebilir mi?

Denebilir!

Kurultaysız erken seçim mi?

Mümkündür!

-*-*-

Şu kazanırsa, kontenjan adayları şunlar olacak!

Bu kazanırsa, kontenjan adaylarını Türkiye’nin bir danışmanı belirleyecek!

Filan kazanırsa, şöyle olacak!

Bu türden söylentiler çok fazla…

-*-*-

HP’den istifa ettirilen üç vekilin durumları da net değil.

Hasan Büyükoğlu’un Güzelyurt’tan, Mesut Genç’in ise İskele’den ön seçime girmesi bekleniyor…

Peki Hasan Topal?

“Şu kazanırsa Topal kontenjandan adaydır, bu kazanırsa kesin değildir, yok hayır TC O’na zaten söz vermişti” şeklindeki dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

-*-*-

Dediğim gibi, heyecan dorukta!

-*-*-

Peki başka?

En ilginç dedikodu mu?

Eğer bir “darbemsi” müdahale olursa; seçimi kaybedecek vekillerin daha önce olduğu gibi DP ile işbirliği kurarak seçime girecekleri iddiası, bence en keyifli dedikodular arasında!

-*-*-

Favori mi?

Bir önceki kurultaydaki gibi “Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy” ikinci turun favorileri!

Sürpriz?

Yarışın sürprizi Zorlu Töre!

Peki Ersan Saner?

“Türkiye bilir!”…

-*-*-

Ülke sorunları mı?

Kimsenin umurunda değil!

Kıbrıs meselesi mi?

O ne?

Öyle bir mesele mi vardı?

UBP’nin hiç öyle bir meselesi olmadı ki!

KKTC yetkilileri New York’ta bol selfie çekti ve alış veriş yapıp ülkeye döndü… Derken, içinde bulunduğumuz coğrafyanın hemen yanı başında çok önemli bir ziyaret yaşandı… Tarihte ilk kez bir İsrailli bakan, Bahreyn’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’i havaalanında Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Rashid Alzayani karşıladı… Orta Doğu’daki dengeler adına, çok önemli bir ziyaret…