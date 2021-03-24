MEMLEKETİ YÖNETEN AKIL

Bir süre meclisteki genel kurul toplantısını dinledim dün. Moralim bozuldu. Fazla dinleyemedim. Kapattım.

Nasıl bir yönetim var ülkede belli zaten de, hükümet adına söylenenleri ya da söylenmeyen, söylenemeyenleri duydukça insanın canı sıkılıyor, sinirleri geriliyor, keyfi kaçıyor.

Zaten bir gün önce Erenköy’de ‘fetihçi’ mesajlar veren Ersin Tatar’ın hal ve tavırları yeterince can sıkmıştı. 1571 ağaç dikerek ‘Kıbrıs’ta tarihin Osmanlı ile başladığı’ imaları nasıl bir mantığın ürünü olabilir acaba?

Düşündüm bu sorunun cevabını… İki gün önce Türkiye’de AKP yanlısı AKİT gazetesinin sürmanşetinde buldum buna benzer bir mantığı…

“Hilafete geçmek için meclis kararı yeterlidir ve bir an önce geçilmelidir” diye yazdı AKİT gazetesi…

Tatar

Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, laik bir toplumun başındaki isim, üstelik Anayasa’ya da taban tabana zıt bir düşüncenin meralarında dolaşıyor, ne yazık ki…

Nedeni belli: Biat…



* * *



Tatar’ın ‘fethettik, bizimdir’ mealindeki ağaç dikim faaliyeti ve verdiği beyanatlar yetmezmiş gibi, bir de meclisi izleyince, tadım iyice kaçtı.

Aklıma düşen tabir şu oldu: Lime lime…

Kelimenin tam anlamıyla böyle bir yönetim var işbaşında…

Hangisini örnek vereyim?

Mesela Mesut Genç… Meclise de, kamuoyuna da yalan söylemiş meğer!..

Pazartesi meclise gelmedi ya istifacı, eski HP’li vekil… ‘Temaslı’ olduğunu öne sürmüştü. Fakat öyle değilmiş. Meğer DPÖ müsteşarlığına atanmasını istediği bir kişinin henüz atanmamış olmasını protesto ediyor, atama için Saner’e baskı yapıyormuş kendince…

Kendisi de, Özdemir Berova da kamuoyunu yanıltmışlar ‘hastalık’ mevzuunda…

Ali Pilli’nin söylediklerinden mi bahsedeyim?

Pilli’nin Sağlık Bakanlığı’nda ‘mevsimlik işçi’ kadrosuyla işe alınan 200 kişiyle ilgili anlattıkları, günlerdir bu konuda yapılan spekülasyonlara kulak tıkayan hükümet üyelerinin iyi niyetli olmadığını gösteriyor.

Yazık gerçekten de…

Hele ekonomiyle ilgili bakanın söyledikleri!..

‘Döviz patladı, ne yapacaksınız?’ sorusuna cevap verecek diye kürsüye çıkan Arıklı ne dese beğenirsiniz?

‘Komplo teorilerinden, Türkiye’ye karşı kurulan kumpaslardan, ABD’nin TL’yi eritme niyeti’nden falan söz etti sadece…

TL’deki sert düşüşe ‘Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması’nın değil, bu tür komploların sebep olduğunu ima etti.

Memleketi idare edenlerin mantığı, siyaseti, aklı bu işte…

