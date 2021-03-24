“Siyasi şımarıklık” diyebiliriz ya da “makam körlüğü.”

Kimileri güç zehirlenmesi olarak anlatır.

Bize uymaz!

Çünkü ortada “güç” değil tam aksine “güçsüzlük” vardır.



* * *



Başkan Tatar Dünya Su Günü’ne bahane geçen gün “su” dağıttı!

Anamur’dan gelen suyu “adil bir anlaşma” olursa Kıbrıslı Rumlarla paylaşabileceğini söyledi.

“Adil anlaşma” dediği ayrı devlet!

Kıbrıslı Rum’a diyecek ki “senin malını gasp ettim, üzerine devlet kurdum, tanı…”

O da “hay hay Ersin beyciğim, sizi kıracağımıza elimizi ayağımızı kırarız” yanıtını verecek.

Üzerinden de bir bardak “su” ikram edilecek “hazmetmesi” kolay olsun diye!



* * *



Körlük şu!

Temmuz 2020 tarihli ölçüme göre adanın güneyinde, göletlerde 266 milyon metreküp su var.

Kuzeyde 3 milyon!

Gelen su da 75 milyon metreküp…



* * *



Şimdi sen 75 milyon metreküpün ne kadarını güneye vereceksin acaba?

Hele tarımda da kullanılacaksa!

Kuzeye zor yetecek bir miktar bu…

Üstelik senin ne su planının var ortada, ne su yönetimin!

Kuyularının sayısını dahi bilmiyorsun henüz…



* * *



Bir ara anımsayınız, güneydeki sağlık bakanına çağrı yapmıştı, “Covid-19 hastalarını gönderiniz, hastanemize alalım…”

Sonra bir anda vakalar patlayınca ve hastane ağzına kadar dolunca ses kesildi tabii…

Şimdi de…

266 milyon metreküp su kaynağına sahip güneye, 75 milyon metreküpten su verecek!

Nasıl “hava” ama?



* * *



İllaki vereceksen…

Taşınmaz Mal Komisyonu'nda bekleyen Maraş'a dair 338 dosyaya bak da bir karar ver önce!

Ya da Maraş dışında henüz dokunulmamış 5 bin dosyaya bak, tazminat ver, verebilirsen!

Maraş dışında sonuçlandırılan tüm dosyaların tazminatı için 312 milyon 118 bin sterlin kaynağa ihtiyaç var. Bunu ödesen mülkiyet sorununun % 1.8'ini çözmüş olursun hem!

"Ayrı Devlet" için geriye % 98.2 sorunlu yer kalır!

* * *

75 milyon bardak su içsen, zor hazmedilir bu kadar mal, mülk!

