Mare Monte’den Merit’e KKTC gerçeği ve siyasi çözümün önemi!

Sebebi şuydu, bu nedenle yapıldı!

Kesin!

Herkes Başbakan’ın neden kabineyi değiştirdiği konusunda kendinden emin!

-*-*-

Oysa, kimse bu değişikliğin nedenini veya nedenlerini, hesabını ya da hesaplarını bilmiyor!

-*-*-

Aslında bilmek zorunda!

-*-*-

Vatandaş, neden bakan değiştirildiğini, neden müsteşar değişikliği yapıldığını, neden müdürlerin görevden alındığını bilmelidir!

-*-*-

Çünkü yönetenler, vatandaşın ‘hizmeçtisi’ olmak zorundadır!,

Ama KKTC’de hele hele “anası” Türkiye’de ne yazık ki işler öyle yürümüyor!

-*-*-

Ülkede ilk kez kabine değişikliği olmadı!

Elbette Başbakan’ın da, birlikte çalıştığı ‘ekibin’ de bir bildiği ya da planı vardır!

-*-*-

Bugün bir Pazar yazısı yazacaktım, yazının başına sıkıcı siyasi değerlendirmeyi keşke yapmamış olsaydım ama artık yapmış bulundum…

-*-*-

Derken, hafta sonu aileden saydığım çok yakın bir arkadaşımın kızının düğünü vardı…

Bu nedenle hem dinlenelim, hem düğüne katılalım hesabıyla Merit Crystal Cove’a geldik…

Alsancak!

-*-*-

Düğün Merit Park’ta!

Karaoğlanoğlu!

-*-*-

Merit Crystal Otel bir süredir tadilattaydı…

-*-*-

Bu seviyede bir otel güzelliği görmedim!

-*-*-

Çok değişik ülkede, çok farklı yıldızlı otel gören biriyim, bu arada övünmüş de olayım…

-*-*-

Cumartesi sabah yürüyüşümü de Merit grubunun dört dev otelinin bulunduğu Alsancak’taki bölgede yaptım…

-*-*-

Merit Crystal, Merit Royal, Merit Premium ve Merit Diamond…

Bir birleri ile içi içe!

-*-*-

Aynı grubun, biri Karaoğlanoğlu, biri Girne, biri İskele ve biri de Lefkoşa olmak üzere, yanılmıyorsam, dört otel yatırımı daha var…

-*-*-

Ve hemen belirtelim; Merit Premium’un dibinde Mare Monte!!!

-*-*-

Mare Monte’de ergenliğimin ve gençliğimin anıları var…

-*-*-

Bungalovlarında çok kaldım, restoranında çok yedim, plajında çok eğlendim, bir dönemlerin en ünlüsü olan diskosunda garsonluk yaptım…

-*-*-

Mare Monte Plajı açık… Kullanılıyor…

Sanırım belediye işletiyor…

Hala çok güzel ve bayağı temiz…

-*-*-

Ama otel, bungalovlar, restoran harabe!

Bildiğiniz yıkıntı!

-*-*-

Sahipsiz köpekler dolaşıyor…

-*-*-

Belediye hizmet götürmeye çalışıyor ama yeterli olmadığı görülebiliyor…

-*-*-

Şimdiiiiiiii…

Evet şimdi, Mare Monte’den çıkıp, Merit’e geçiş yapacağım…

-*-*-

Mare Monte’yi değerlendiremedik…

Doğru dürüst işletemedik…

Bir Rum aileye aitti, çaldık, batırdık, yıktık, öyle bıraktık!

-*-*-

Arada, rüşvet karşılığı kiralamaya çalıştık olmadı…

-*-*-

Tarihi eser veya SİT alanı dendi, öyle kaldı!

-*-*-

Sonuçta Mare Monte bitti!

-*-*-

Mare Monte’nin sınır komşusu Merit Premium, yanında Royal, az üzerinde Diamond ve Merit Grup tarafından alındıktan sonra bitirilen - Zephiros’tan dönüşmüş Crystal Cove!

-*-*-

Burasını yaratan kişi tabii ki Besim Tibuk!

Net Holding!

Bir Türkiyeli iş insanı ve Türkiyeli şirket!

-*-*-

Züppelik gibi olacak – bir daha yazıyorum - ama evet çok ülkede çok beş yıldızlı otel gördüm, bunlar apayrı!

-*-*-

Mare Monte, ufak bir vosvos arabacıktı, önce eşeğe çevirdik, biraz daha yük taşıdık; sonra eşeği da öldürdük!

-*-*-

Merit, bir dünya harikası!

Merit otelleri, hepsi birer Rolls-Royce Phantom…

Dünyanın en lüks otomobili!

-*-*-

Bu kıyası beğenmediyseniz şöyle anlatayım!

-*-*-

Yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor…

Tüm çalışanlar çok şık üniforma giyiyor…

-*-*-

Tüm çalışanlar çok kibar…

-*-*-

Tüm çalışanlar çalışıyor!

Ne ilginç bir detay değil mi?

Çalışanlar çalışmayıp da ne yapacak?

Eeee KKTC’de yatan çooook da ondan dolayı yazdım!

-*-*-

Her detay ayrı düşünülmüş!

Spor alanları, havuz, plaj, ama en güzeli bahçeler…

Enfes bahçe - çevre dizaynı…

-*-*-

Konfor zirvede!

-*-*-

Haaa hata mı arıyorsunuz?

Kusur mu buldunuz?

-*-*-

Elbette vardır!

-*-*-

Ülkede benzer başka yatırımlar da mı var?

Helal olsun!

Mutlaka vardır!

-*-*-

Sadece neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz?

-*-*-

1974 savaşından sonra önce KTFD’yi ardından KKTC’yi kuranlar ve yönetenler, bence Merit veya benzeri yatırımları örnek almalıydı!

-*-*-

Biz daha çok ne yaptık?

Besim Tibuk’un zaman zaman küfürlü bazı açıklamalarına - yaptığı işten daha çok odaklandık!

-*-*-

Oysa ne yapmalıydık biliyor musunuz?

Besim Tibuk ve elbette arkadaşlarının vizyonundan yararlanmalıydık!

-*-*-

Nasıl mı?

-*-*-

Sevgili patronum Asil Nadir hep anlatırdı; İngilizleri örnek gösterirdi; ‘işinde, mesleğinde çok başarılı olan siyasetçisi, bürokratı, diplomatı, iş insanı, gönüllüsü, askeri mutlaka lord veya barones unvanı ile bir şekilde yönetim mekanizmasının içinde tutulur!

-*-*-

Haaa biz de böyle bir yapı kurup Lordlar Kamarası oluşturmalıyız falan dediğim yok!

Ama ister iş insanları, ister bürokratlar, varsa diplomatlar, başarılı mühendisler, mimarlar, doktorlar, eğitimciler ve turizmciler faydalanabileceğimiz kişiler olmalıydı!

-*-*-

KTFD artı KKTC; Mare Monte ve hüsran!

-*-*-

Besim Tibuk ve Net Holding; müthiş bir başarı öyküsü!

-*-*-

Şimdi şunu düşünüyorum!

Çözün Kıbrıs sorununu; Kuzey Kıbrıs ortalığı parçalar!

Turizm patlar!

Dedem da dersi, “paradan usanacayık”!

-*-*-

Yok o görevden alındaydı, yok bu görevi kabul etmemeliydiyi boş verin!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Siyaset yapın tabii ki ama iş de önemli!

Biz siyaseti yapıyoruz, işi geçiyoruz!

Crystal Cove

Mare Monte