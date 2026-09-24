Malta’dan selamlar!

Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere, Malta’dayız…

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KKTC ile kıyaslayalım mı?

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Malta 300 kilometre kare kadar bir küçük kayalık!

Kıbrıs ise 9 bin 300 kilometre kare!

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Malta’da dağ yok, orman yok mesela!

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Haaa tarih mi?

Bizimkisi kadar zengin!

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Kıbrıs’ın Güney’indeki yasal devlet ile Malta bu tarihi zenginliği çatır çatır turizm maksatlı kullanmayı başarıyor, Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde Erdoğan’a ait mülk ise tirilaylaylom!

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Malta, 2025 yılında nüfusuna oranla AB üyesi olmayan vatandaşlara en fazla oturma izni veren AB ülkesi olmuş..

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Eurostat'ın Eylül ayı başlarında açıkladığı verilere göre, Malta geçen yıl üçüncü ülke vatandaşlarına 32.693 oturma izni verdi. Bu, bir önceki yıla kıyasla verilen oturma izinlerinde yüzde 11'lik bir artışı temsil ediyormuş…

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Malta, nüfusuna oranla en yüksek yeni oturma izni oranına sahip ülke olurken; her 1000 kişiye 57 oturma izni verilmiş!

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Kıbrıs ise her 1000 kişiye 47 oturma izni ile ikinci sırada yer almış!

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Oturma izni!

Vatandaşlık gollifası dağıtımı değil!

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Maltalılar veya Kıbrıslı Rumlar, gollifa gibi vatandaşlık vererek, ülkelerinin geleceğini, oturum izni verdikleri kişilere teslim etmiyorlar!

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Malta ile ilgili bir şey daha söyleyeyim mi?

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Malta'da turizm ekonominin en önemli sektörlerinden biri. Özellikle deniz, tarih, gece hayatı ve İngilizce eğitimi etrafında yoğunlaşan bir turizm var…

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Cruise gemilerinin biri geliyor öteki gidiyor!

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Ama kusura bakmayın göt içi kadar bir yer!

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KKTC bile Malta’nın yanında mesela temizlik açısından bile daha iyidir denebilir!

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Ama insanlar bu işin yolunu bulmuşlar, Kıbrıslı Rumlar gibi turizmden malı götürüyorlar!

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Ve denize kayalıklardan giriyorlar!

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Kumsalları yok!

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Haaa bir de ne yok Malta’da?

Anavatanları yok!

İhaleleri yok!

Siyasi maksatla kullanılmak yok!

Yukarıda da dediğimiz gibi anavatana siyasi iradeyi teslim eden bir nüfus yapısı hiç yok!

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Son bir şey daha söyleyeyim; 2026’da turist sayısı 6.5 milyona ulaşmış ve hükümet neyle uğraşıyor biliyor musunuz?

Turiste kısıtlama getirmeye uğraşıyor!

Kaldırmayız bu kadar çok turisti diyorlar!

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Sadece Karpaz’daki kumsallarımızdan biri Malta’da olsa; turizmin daha da anasını – babasını ağlatacak herifler!

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KKTC mi?

Dost devletlere Erdoğan çağrı yapmış, KKTC’yi tanıyın!

Kaçıncı çağrıdır bu?

5 miydi 6 mıydı?

Hem de BM Genel Kurulu’nda!

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İki devletli çözüm mü istiyordunuz?

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Ve tüm Dünya’yı da bu konuda ikna edeceksiniz ha?

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Ve hala size inanıp, tapan zavallılarla dolu ortalık!

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1957’lerden beri çocuğu taksim istesin diye gandırıyorlar ve o çocuk bir türlü büyümedi!

Büyümesine izin vermediler; anasının kuzusu olarak kalması daha akıllıcaydı!

Dominant ana!

Zavallı yavrusu!

Ezik!

Ve yenik!

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Hep ağlama!

Hep zırlama!

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Ambargolar, izolasyonlar!

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Niye kaldıramıyorsunuz?

Çok mu zayıfsınız?

Çok mu eziksiniz?

Çok mu zavallısınız?

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Kaldırın amabargoları!

Kaldırın izolasyonları!

Büyük devlet güçlü devlet değil miydiniz?

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Hep laf, hep propaganda!

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Geliyorsunuz, görüyorsunuz bu ufacık, göt içi kadar ülkeyi; internet hızına, uluslararası vergi avantajıyla çektiği dev şirketlere, kazandığı paraya ve toprağına – vatanına sahip çıkmayı bilen insanına – yasalarına hayran kalıyorsunuz!

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Neymiş?

Canım Rumlar bizi istemiyormuş ve kesecekmiş!

Türk askeri asla gidemezmiş!

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Abi niye gitmesin ki!

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Oturun, anlaşın, bir miktar asker kalacaksa kalacak, üs alınacaksa alınacak!

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Ama siyasi çözüm bulunacak!

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Belli ki sizin böyle bir hedefiniz yok!

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Sizin hedefiniz, en son trafik kameralarında gördük; Telekom ihalesinden de eminiz, külliyenin neden ve nasıl yapıldığı da ortada; malı götürmekten başka bir şey değil!

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Haaa asıl ayıp mı?

Asıl ayıp, açık gerçeği görmeyip hala körü körüne bu zihniyete inananlarındır!

Malta…

Malta, çok küçük olmasına rağmen Akdeniz'in merkezindeki konumu nedeniyle yaklaşık 7 bin yıllık tarihinde sürekli olarak büyük güçlerin ilgisini çekti…

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Bu nedenle bugün Malta'da Arap, İtalyan, Sicilyalı, Latin, İngiliz ve şövalyelik dönemlerinin izlerini aynı anda görmek mümkün…

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Malkta’da Osmanlı izi yok!

Çünkü Osmanlı, çok istediği halde Malta’yı alamadı!

Hatta Malta’da Osmanlı’ya karşı dev duvarları ile Valetta şehir inşa edildi!

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Malta'nın bilinen en eski yerleşimleri yaklaşık MÖ 5900 civarına kadar gider.

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Malta'nın Akdeniz'in ortasındaki konumu – tıpkı Kıbrıs gibi onu antik deniz ticareti için çok değerli hale getirdi.

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Yine Kıbrıs Adası gibi Fenikeliler adada yerleşimler kurdu.

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Malta, Fenikeliler’den sonra Kartaca'nın kontrolüne girdi ve o dönemden beri deniz ticareti açısından hep önemli oldu…

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MÖ 218'de, Roma'nın egemenliğine girdi… Roma döneminde ada önemli bir ticaret ve tarım merkezi oldu…

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Yaklaşık 870 yılında Malta Müslüman Arapların kontrolüne girdi… Araplar, dillerini bu Ada’da bıraktı ve bugün hala Arapça, Malta dilinin ağırlığını oluşturuyor…

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Maltaca, Arapça kökenli güçlü bir temel taşıyor ancak İtalyanca, Sicilyaca ve İngilizceden de yoğun biçimde etkilendi…

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1091'de Normanlar, ardından Sicilya Krallığı ve çeşitli Avrupa hanedanları egemen oldu ve Malta artık Batı’ya yaklaştı hatta Batılı oldu…

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Malta tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri 1530'da Aziz Yuhanna Tarikatı Şövalyelerinin adaya yerleşmesidir… Şövalyeler Malta'yı güçlü bir askerî üs haline getirdi.

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Osmanlı Donanması, Kıbrıs’a saldırmadan beş yıl önce Malta’ya saldırdı… Osmanlılar, 1565’ta Büyük Malta Kuşatması’nı gerçekleştirdi…

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Ancak bu kuşatmaya karşı şövalyeler ve Malta'daki kuvvetler kuşatmayı püskürttü.

Kuşatmadan sonra da Valletta kenti inşa edildi…

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1798'de Napolyon Bonapart Malta'yı ele geçirdi. İki yıl sonra Maltalılar İngilizlerden yardım istedi ve haliyle Britanya'nın müdahalesi sonucunda Fransızlar birkaç yıl içinde adadan çıkarıldı. Yine Kıbrıs benzerliği dikkat çekiyor değil mi?

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1800'den itibaren Malta Britanya'nın kontrolüne girdi. İngilizler adayı Cebelitarık – Malta – Süveyş hattındaki önemli bir deniz üssü olarak kullandı… 1878’de bu hatta Kıbrıs da eklendi…

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Malta I. ve II. Dünya Savaşı sırasında önemli bir askerî üs oldu…. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında Alman uçakları Ada’yı bomba yağdırdı…

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Malta 21 Eylül 1964'te Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

Bu tarihten 10 sene sonra yani bizdeki savaş yılında (1974) Cumhuriyet oldu…

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Son İngiliz askerî kuvvetleri 1979’da Malta'dan ayrıldı.

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Malta, 2004’te Kıbrıs ile birlikte Avrupa Birliği'ne katıldı.

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2008’de Euro'yu para birimi olarak kullanmaya başladı.

(Babutsa… Babutsosiga… Mısır İnciri… Diken inciri… Maltalılar buna bajtar tax-xewk diyor… anlamı da dikenli incir… Likörünü, reçelini, tatlısını, her şeyini yapıyorlar ve turistlere satıyorlar… Biz mi? Hastalandı bizdekiler! Babutsaya bile bakamadık diyeceğim… Neyse!)

(Dünya’nın bir çok büyük şirketi Malta’nın vergi olanaklarından yararlanıyor…)