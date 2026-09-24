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Serhat İncirli

Serhat İncirli

Malta’dan selamlar!

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Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere, Malta’dayız…

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KKTC ile kıyaslayalım mı?

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Malta 300 kilometre kare kadar bir küçük kayalık!
Kıbrıs ise 9 bin 300 kilometre kare!

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Malta’da dağ yok, orman yok mesela!

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Haaa tarih mi?
Bizimkisi kadar zengin!

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Kıbrıs’ın Güney’indeki yasal devlet ile Malta bu tarihi zenginliği çatır çatır turizm maksatlı kullanmayı başarıyor, Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde Erdoğan’a ait mülk ise tirilaylaylom!

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Malta, 2025 yılında nüfusuna oranla AB üyesi olmayan vatandaşlara en fazla oturma izni veren AB ülkesi olmuş..

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Eurostat'ın Eylül ayı başlarında açıkladığı verilere göre, Malta geçen yıl üçüncü ülke vatandaşlarına 32.693 oturma izni verdi. Bu, bir önceki yıla kıyasla verilen oturma izinlerinde yüzde 11'lik bir artışı temsil ediyormuş…

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Malta, nüfusuna oranla en yüksek yeni oturma izni oranına sahip ülke olurken; her 1000 kişiye 57 oturma izni verilmiş!

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Kıbrıs ise her 1000 kişiye 47 oturma izni ile ikinci sırada yer almış!

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Oturma izni!
Vatandaşlık gollifası dağıtımı değil!

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Maltalılar veya Kıbrıslı Rumlar, gollifa gibi vatandaşlık vererek, ülkelerinin geleceğini, oturum izni verdikleri kişilere teslim etmiyorlar!

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Malta ile ilgili bir şey daha söyleyeyim mi?

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Malta'da turizm ekonominin en önemli sektörlerinden biri. Özellikle deniz, tarih, gece hayatı ve İngilizce eğitimi etrafında yoğunlaşan bir turizm var… 

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Cruise gemilerinin biri geliyor öteki gidiyor!

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Ama kusura bakmayın göt içi kadar bir yer!

-*-*-

KKTC bile Malta’nın yanında mesela temizlik açısından bile daha iyidir denebilir!

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Ama insanlar bu işin yolunu bulmuşlar, Kıbrıslı Rumlar gibi turizmden malı götürüyorlar!

-*-*-

Ve denize kayalıklardan giriyorlar!

-*-*-

Kumsalları yok!

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Haaa bir de ne yok Malta’da?
Anavatanları yok!
İhaleleri yok!
Siyasi maksatla kullanılmak yok!
Yukarıda da dediğimiz gibi anavatana siyasi iradeyi teslim eden bir nüfus yapısı hiç yok!

-*-*-

Son bir şey daha söyleyeyim; 2026’da turist sayısı 6.5 milyona ulaşmış ve hükümet neyle uğraşıyor biliyor musunuz?
Turiste kısıtlama getirmeye uğraşıyor!
Kaldırmayız bu kadar çok turisti diyorlar!

-*-*-

Sadece Karpaz’daki kumsallarımızdan biri Malta’da olsa; turizmin daha da anasını – babasını ağlatacak herifler!

-*-*-

KKTC mi?
Dost devletlere Erdoğan çağrı yapmış, KKTC’yi tanıyın!
Kaçıncı çağrıdır bu?
5 miydi 6 mıydı?
Hem de BM Genel Kurulu’nda!

-*-*-

İki devletli çözüm mü istiyordunuz?

-*-*-

Ve tüm Dünya’yı da bu konuda ikna edeceksiniz ha?

-*-*-

Ve hala size inanıp, tapan zavallılarla dolu ortalık!

-*-*-

1957’lerden beri çocuğu taksim istesin diye gandırıyorlar ve o çocuk bir türlü büyümedi!
Büyümesine izin vermediler; anasının kuzusu olarak kalması daha akıllıcaydı!
Dominant ana!
Zavallı yavrusu!
Ezik!
Ve yenik!

-*-*-

Hep ağlama!
Hep zırlama!

-*-*-

Ambargolar, izolasyonlar!

-*-*-

Niye kaldıramıyorsunuz?
Çok mu zayıfsınız?
Çok mu eziksiniz?
Çok mu zavallısınız?

-*-*-

Kaldırın amabargoları!
Kaldırın izolasyonları!
Büyük devlet güçlü devlet değil miydiniz?

-*-*-

Hep laf, hep propaganda!

-*-*-

Geliyorsunuz, görüyorsunuz bu ufacık, göt içi kadar ülkeyi; internet hızına, uluslararası vergi avantajıyla çektiği dev şirketlere, kazandığı paraya ve toprağına – vatanına sahip çıkmayı bilen insanına – yasalarına hayran kalıyorsunuz!

-*-*-

Neymiş?
Canım Rumlar bizi istemiyormuş ve kesecekmiş!
Türk askeri asla gidemezmiş!

-*-*-

Abi niye gitmesin ki!

-*-*-

Oturun, anlaşın, bir miktar asker kalacaksa kalacak, üs alınacaksa alınacak!

-*-*-

Ama siyasi çözüm bulunacak!

-*-*-

Belli ki sizin böyle bir hedefiniz yok!

-*-*-

Sizin hedefiniz, en son trafik kameralarında gördük; Telekom ihalesinden de eminiz, külliyenin neden ve nasıl yapıldığı da ortada; malı götürmekten başka bir şey değil!

-*-*-

Haaa asıl ayıp mı?
Asıl ayıp, açık gerçeği görmeyip hala körü körüne bu zihniyete inananlarındır!

Malta… 

Malta, çok küçük olmasına rağmen Akdeniz'in merkezindeki konumu nedeniyle yaklaşık 7 bin yıllık tarihinde sürekli olarak büyük güçlerin ilgisini çekti… 

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Bu nedenle bugün Malta'da Arap, İtalyan, Sicilyalı, Latin, İngiliz ve şövalyelik dönemlerinin izlerini aynı anda görmek mümkün…

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Malkta’da Osmanlı izi yok!
Çünkü Osmanlı, çok istediği halde Malta’yı alamadı!
Hatta Malta’da Osmanlı’ya karşı dev duvarları ile Valetta şehir inşa edildi!

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Malta'nın bilinen en eski yerleşimleri yaklaşık MÖ 5900 civarına kadar gider.

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Malta'nın Akdeniz'in ortasındaki konumu – tıpkı Kıbrıs gibi onu antik deniz ticareti için çok değerli hale getirdi.

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Yine Kıbrıs Adası gibi Fenikeliler adada yerleşimler kurdu. 

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Malta, Fenikeliler’den sonra Kartaca'nın kontrolüne girdi ve o dönemden beri deniz ticareti açısından hep önemli oldu…

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MÖ 218'de, Roma'nın egemenliğine girdi… Roma döneminde ada önemli bir ticaret ve tarım merkezi oldu…

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Yaklaşık 870 yılında Malta Müslüman Arapların kontrolüne girdi… Araplar, dillerini bu Ada’da bıraktı ve bugün hala Arapça, Malta dilinin ağırlığını oluşturuyor… 

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Maltaca, Arapça kökenli güçlü bir temel taşıyor ancak İtalyanca, Sicilyaca ve İngilizceden de yoğun biçimde etkilendi… 

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1091'de Normanlar, ardından Sicilya Krallığı ve çeşitli Avrupa hanedanları egemen oldu ve Malta artık Batı’ya yaklaştı hatta Batılı oldu… 

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Malta tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri 1530'da Aziz Yuhanna Tarikatı Şövalyelerinin adaya yerleşmesidir… Şövalyeler Malta'yı güçlü bir askerî üs haline getirdi.

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Osmanlı Donanması, Kıbrıs’a saldırmadan beş yıl önce Malta’ya saldırdı… Osmanlılar, 1565’ta Büyük Malta Kuşatması’nı gerçekleştirdi… 

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Ancak bu kuşatmaya karşı şövalyeler ve Malta'daki kuvvetler kuşatmayı püskürttü.

Kuşatmadan sonra da Valletta kenti inşa edildi… 

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1798'de Napolyon Bonapart Malta'yı ele geçirdi. İki yıl sonra Maltalılar İngilizlerden yardım istedi ve haliyle Britanya'nın müdahalesi sonucunda Fransızlar birkaç yıl içinde adadan çıkarıldı. Yine Kıbrıs benzerliği dikkat çekiyor değil mi?

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1800'den itibaren Malta Britanya'nın kontrolüne girdi. İngilizler adayı Cebelitarık – Malta – Süveyş hattındaki önemli bir deniz üssü olarak kullandı… 1878’de bu hatta Kıbrıs da eklendi… 

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Malta I. ve II. Dünya Savaşı sırasında önemli bir askerî üs oldu…. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında Alman uçakları Ada’yı bomba yağdırdı… 

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Malta 21 Eylül 1964'te Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
Bu tarihten 10 sene sonra yani bizdeki savaş yılında (1974) Cumhuriyet oldu…

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Son İngiliz askerî kuvvetleri 1979’da Malta'dan ayrıldı.

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Malta, 2004’te Kıbrıs ile birlikte Avrupa Birliği'ne katıldı.

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2008’de Euro'yu para birimi olarak kullanmaya başladı.

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(Babutsa… Babutsosiga… Mısır İnciri… Diken inciri… Maltalılar buna bajtar tax-xewk diyor… anlamı da dikenli incir… Likörünü, reçelini, tatlısını, her şeyini yapıyorlar ve turistlere satıyorlar… Biz mi? Hastalandı bizdekiler! Babutsaya bile bakamadık diyeceğim… Neyse!)

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(Dünya’nın bir çok büyük şirketi Malta’nın vergi olanaklarından yararlanıyor…)

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