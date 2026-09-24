Ters tepti gibi…

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, son ayda ise eksilmiş şekilde UBP-DP Hükümeti’nin telaşla yaptığı seçim yatırımlarını Yenidüzen’den Recep Dal güzel bir şekilde haberleştirdi.

Usülsüz istihdamlar, istisnasi yurttaşlıklar, verilen silah ruhsatları, maden ocağı işletme izni, üst düzey atamalar falan…

Seçim öncesi oy almak niyetiyle telaşla yapılan usulsüz ve etik dışı uygulamalar ve iktidar sürecinde (ne kadar İKTİDAR oldukları tartışmalı) de koltuklarında oturma süreçlerini uzatmak niyetiyle yapılan aynı uygulamaların beklenen oyu ve desteği artık getirmediği inancındayım.

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Söz konusu haberde sıralanan usulsüz ve etik dışı uygulamalara baktığımızda örneğin üst düzey atamalar;

Evet, o makamlara atanan kişilerin ilgili daire içinde atayan Parti için çalışacağı, ona oy toplama görevini yürüteceği, o Parti’ye mensup insanların işlerine öncelik vereceği düşünülebilir.

Peki o Parti dışında kalan ve o görevi bekleyen insanların tepkileri… Hatta o Parti içinde aynı görevi bekleyenler ama alamayanlar!.. 2 oy gelirken 2 oyun hatta daha fazla oyun da kaçmasına neden olmayacak mı?

Yani bu tip atamalar memnunlar yanında daha fazla küskünler de doğurabiliyor.

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İstisnai yurttaşlıklar peki… 2026 yılı içerisinde 397 kişiye istisnai yurttaşlık verilmiş. Yani Bakanlar Kurulu oturmuş ve kendine göre veya başkalarına! göre istisnai yurttaşlıklar vermiş.

Usulüne, yasaya göre yurttaşlık verilmesi, bu yurttaşlıkları bekleyenlerin oyları olmadığına göre olumsuz oylar sandığa yansımayacaktır ama bu insanların etkileşimleri toplum içinde artık o kadar fazla ki bu etkileşimin sandığa yansıması mutlaka vardır.

Öte yandan nüfus yapısının değişiminden zaten rahatsız olanların bu istisnai yurttaşlıkların verilmesinden daha da rahatsız olduklarını anlamak çok da akıl gerektirmez.

Yani siz 400 yurttaşlık verip oy almak derdinde iken kendi partiliniz dahil yüzlerce oyun gidişine de onay vermiş oluyorsunuz.

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Hele partizan istihdamlar; Bu şekilde 1 istihdam yaparsanız 10, 10 istihdam yaparsanız 100 oyun gitmesine de kapı açmış olursunuz diye düşünüyorum.

Önceleri belki bu partizan istihdamların beklentisi çoktu, onun için de oylar yerinde durur, sıranın size gelmesini beklerdiniz ama Kamu Hizmeti Komisyonu Sınavları bu beklentinin en aza inmesini sağlamış gibi görünüyor.

Ona rağmen partizan istihdamlar yine usulsüz bir şekilde yapılabiliyor ama sayılar eskiye oranla çok daha düşük.

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Haberde yer alan yeni taş ocağı izninin ise, izin alan dışında oy getirisinin olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu olayın karşısında o kadar tepki oluşuyor ki iznin geri alınması hükümetin kaybettiği oyları belki de geri getirebilir. Gerçi Beşparmaklar’ın delik-deşik görüntüsü bu beklentinin karşılanmasını da sağlamayabilir. Günün sonunda “Amma iş yaptık ha!” demekle yetinebilirsiniz.

Dün gelen haberlerde kurumlardan gelen olumsuz değerlendirmeler sonucunda izin iptal olmuş zaten… Ancak bu süreçte giden oylar gitti demek yanlış olmaz.

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Kırsal kesim arsaları dağıtımının diğer başlıklar gibi aksine oy değişimi sağlayabileceği konusunda net değilim çünkü duygusal bir toplumuz biz. Arsaların her ne kadar yine partizanca dağıtıldığını bilsek de “gençler belki oturacak bir ev sahibi olabilirler” diye bu konuda olumlu bakmaya daha meyilli olabiliriz.

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Silah ruhsatları ise hem hükümet hem de güvenliğimiz açısından çok belâ bir başlık.

Ruhsatların ‘güvenlik’ açısından verildiği söyleniyor. Peki o silahı taşıyanın belki kendisi için güvenliği sağlandı ama ya toplumun diğer bireylerinin? O silahın namlusunun bize dönmeyeceği garantisi nasıl verilebilir? Çarşıda-pazarda belinde silah dolaşan sayısının artmasının getirisi olumlu olabilir mi?

Belki “o silah evinde kapalı bir yerde tutulacaktır” savunması yapılabilir ama o izni alan kişi o silahı belinde taşımaktan büyük keyif alıyordur çoğu zaman… İzni var mı yok mu bilemem ama belinde silah olanları hayatımızın tam orta yerinde yanı başımızda görüyoruz artık.

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Sonuçta bu seçim yatırımlarının artık eskisi kadar oy getiren değil, oy götüren eylemler olduğunu tekrar söylemek isterim. Ha keza, bu hükümet döneminde ayyuka çıkan rüşvet, yolsuzluk, sahte diploma, peşkeş gibi olayları da saydığımızda seçim öncesi telâşın, amaçladıkları gibi UBP’ye, DP’ye ve YDP’ye yarayacağını söylemek doğru olmaz.

Baksanıza CMIRS’in (Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi) yaptığı Eylül 2026 anketine göre CTP büyük farkla önde. Sonuçlara göre CTP %47.28, UBP %21.72 oy alabiliyor. YDP ve DP ise barajı bile geçemiyor.