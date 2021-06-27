Leymosun Sahası’nın değişen adı-1969

Bir Leymosunlu olarak geçmiş basınımızda Leymosunla ilgili bir haber gördüm mü doğal olarak dikkatimi çekiyor.

Hele ki bu futbol ya da müzikle ilgili oldu mu birince dereceden habere dalıveriyorum.

“Sedat Simavi” ismi biz Leymosunlular için büyük önem taşır.

Hatta Leymosun’da Sedat Simavi İlkokulu’nda eğitim görmüş biri olarak, bu isim belleğimize kazınmıştır.

Sedat Simavi; Türkiye medyasının önde gelen gazetelerinden Hürriyet Gazetesi’nin kurucusudur.

1963 olaylarından itibaren Türkiye basını Kıbrıs’la daha bir ilgilenmiş, varoluş mücadelelerine her alanda destek olmuştur. Sadece basın değil elbette, Türk Dış Politikasında görevli diplomatlar, sözcüler de Kıbrıs halkı için önem taşır.

O kadar ki örneğin; ben Aralık 1964’de doğduğumda, Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs için çok önemli bir konuşma yapılmıştı o günlerde. Bu tarihi konuşmayı; 1964-1969 yılları arasında Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olan Orhan Eralp yapmıştı. İşte bu konuşmadan etkilenen ailem de adımı “Eralp” koymuşlar.

Diyeceğim o ki, bu adada birçoğumuzun ismi gibi birçok yol, okul vb. yerlere Kıbrıslıtürkler için önem arzeden saygı duyulan insanların isimleri verilmiştir.

Sedat Simavi isminin ilkokulumuza ne zaman verildiğini şu an bilemiyorum. Araştırmam gerek.

Ama “okullar sahası” diye bilinen futbol sahamızın isminin “Okullar Sahası”ndan, “Sedat Simavi Stadyumu’na” ne zaman dönüştüğünü, gazetede yer alan bir haberle öğrenmiş oluyoruz.

Elbette bu “dönüşüm” için sanırım tribünlerin yapılması veya yenilenip çoğaltılması da yer almaktadır. Yani biraz daha teşekküllü bir stadyum.

O stadyumda babamın Türk Ocağı’nı çalıştırdığı antrenmanlarını çok iyi hatırlıyorum. Elbette toprak zeminde (gülümsüyorum).

Konuya geri dönersek, haberde hatta sadece sahanın isminin değiştirilmesini değil, merhum Ziya Rızkı’nın Simavi ailesiyle diyaloğunun nasıl geliştiğini ve ailenin Leymosunlular için maddi katkılarını da bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz.

Haberimizi paylaşıp yazımızı tamamlayalım.

“Bozkurt Gazetesi-04 Ekim 1969- syf:1

Leymosun Sahasının adı Sedat Simavi Stadyumu oluyor

Lefkoşa (Bozkurtspor):

“Hafta Aktüalite” bu günkü sayısında “Leymosun Okullar Sahası’nın, Hürriyet Gazetesi sahibi Erol Simavi’nin yakın ilgisiyle tamamlanması ihtimalinin belirdiğini” bildirmiştir.

Macit Cevdet imzalı yazıda bildirildiğine göre, “Yaz tatili münasebetiyle İstanbul’a giden Ziya Rızkı, Kıbrıs davasının büyük savunucusu Hürriyet gazetesinin sahibi merhum Sedat Simavi’nin oğlu ve gazetenin şimdiki sahibi Erol Simavi’ye ziyarette bulunmuş; kendisine Sedat Simavi Okulu ve Stadyumu hakkında bilgi vermiştir.

Durumla ilgilenen Erol Simavi, bu hususa ilişkin işin keşfiyle bitirilmesi yönünde gerekli miktarın saha komisyonunca hazırlanarak kendisine gönderilmesini istemiş, böylece gereken yardımı yapacağını vaad etmiştir.

Bu vaad üzerine gerekli toplantılar yapılmış; stadın bitirilmesi için 2.300 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. Bu durumu belirten dilekçeyle Yüksek İnşaat Mühendisi Oğuz Başak’ın bir raporu ise hemen Erol Simavi’ye gönderilmiştir. Alınacak cevaptan sonra Sedat Simavi stadyumunun iki ay içerisinde tamamlanması, böylece Kıbrıs Türk gençlerinin hizmetine açılması mümkün olacaktır.”