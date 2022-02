Lefkoşa’nın yeni sanat merkezi “lefkoşadasahne”, Juliet ve Romeo-Bir Evlilik Zehirlenmesi oyunuyla hizmete girdi

Murat OBENLER

Ülkemiz kültür-sanat anlayışına yeni ve çağdaş bir anlayış getirme amacıyla tasarlanan ve eski Msırlızade Sineması’ndan dönüştürülen “lefkoşadasahne” dün gerçekleşen Çekirdek Kadro’nun “Juliet ve Romeo-Bir Evlilik Zehirlenmesi” oyunuyla resmen hizmete girdi. Rauf Denktaş Eğitim Kültür ve AraştırmaVakfı(RADEV) Kurucu Başkanı Rauf Denktaş ve Süleyman Akosman’ın hayata geçirdiği “lefkoşadasahne”, pandemi dönemindeki birkaç online konseri saymazsak ilk kez “Juliet ve Romeo-Bir Evlilik Zehirlenmesi” oyunu prömiyeri ile kapılarını sanatseverlere açarken özel gala gecesine ülkemiz siyaset,sanat,akademi ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Ephraim Kıshon (Tarla Kuşuydu Juliet) tarafından yazılan Osman Ateş’in kurgulayarak yönettiği tek perdelik müzikli komedide Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Kurtuluş Altaylı,Fuat Zorali, Ekin Karaböcek ve Osman Ateş rol alıyor.

Masallar mı yoksa gerçekler mi galip gelecek?

Shakespeare'in ünlü aşķ trajedisi Romeo ve Juliet'in baş kahramanlarının hayatta kalıp evlenmeleri ve bir de kızları olması hikayesi üzerinden başlayan oyunda yaratıcılarının da mezarından kalkıp oyuna girmesi ile tam bir neşeli didişme, ikna, yönlendirme, sorgulama, özgürleşme kavgasına dönüşmesi ile seyirci masallar mı yoksa gerçeklerin mi galip geleceğini beklemeye başlar.

Ateş: “Çok heyecanlı,duygu dolu, mutlu ve gururluyum”

Konukların büyük bir beğenisiyle karşılanan ve dakikalarca alkışlanan oyun sonrasında yönetmen Osman Ateş sahneye gelerek hem Çekirdek Kadro’nun kuruluş hikayesi ve amaçları hem de oyunun sahnelenmesindeki katkıları olan,tüm emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ettiği bir konuşma yaptı. Çok duygu dolu,mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Ateş konuşmasında “Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez,Alina Moraru, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek. Dört yıllık hoca-öğrenci ilişkisinden meslektaşlığa, dostluğa, yol arkadaşlığına evrilen uzun soluklu birbirliktelik bizimki... Nehir Demirel, Birce Birsel Çağlar ve Güneş Kozal. Çekirdek Kadro’nun kurucu yönetmeni, oyuncuları ve hocaları. Dostlarım. Bu uzun yolculukta her zaman yan yana yürüdük. Daha nice sanat doluyıllarımız olsun, birlikteliğimiz daim olsun... Çekirdek Kadro’nun fiziksel olarak gerçekleşmesindeki en büyük pay, başarı RADEV Kurucu Başkanı Sayın Rauf Denktaş ve Süleyman Akosman’ın. Üniversitelerin ticari kaygılarla eğitim dili Türkçe olan Oyunculuk bölümlerini bir bir kapatmak istediği, bu bölümlerden mezun olan yerli, yetenekli, genç oyuncularımızın kurumsal hiç bir tiyatroda çalışma olanağı bulamadığı bir dönemde,RADEV’in katkılarıyla“lefkoşadasahne”nin kurucusu Süleyman Akosman bize her türlü olanağı sağlayarak evinin kapılarını açtı, evini evimiz yaptı. Kendim ve ekibim adına kendilerine teşekkürü bir borç bilirim... Sanat kurumlarının yaşaması, nefes alması, çoğalması, nitelikli prodüksiyonlar sahnelemeyi sürdürmesi ancak ve ancak toplumun sanata karşı duyarlı olmasıyla mümkün olabilir. Tam da bu noktada, nitel bakımdan, sanat kurumlarının da seyircisine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu bir takım sorumluluklar vardır. Bu doğrultuda, Çekirdek Kadro bir yandan tiyatro sanatını her anlamda en üst düzeyde icra etme, Kuzey Kıbrıs’taki tiyatro hareketine yeni bir soluk, anlayış kazandırma ilkesini benimserken bir yandan da seyircisine, yani siz tiyatroseverlere,nitelikli sanatsal deneyimler yaşatmayı hedeflemektedir.” dedi.



Akosman : “Lefkoşa’ya iyi,modern,kaliteli bir sanat merkezi kazandırdık”

“Lefkoşadasahne” kurucusu Süleyman Akosman ise başkent Lefkoşa’ya iyi,modern,kaliteli bir sanat merkezi kazandırma çalışmaları nın hayata geçtiğini gördüğü ve sanatçılarla sanatseverlerin buluşmasına şahit olduğu bugün çok heyecanlı olduğunu söyleyerek tüm fikir ve yapım süreçlerindeki varlığı için RADEV Kurucu Başkanı Rauf Denktaş’a, yeni oyunlarını, yeni heyecanlarını “Lefkoşadasahne” sanatseverlerle buluşturan Çekirdek Kadro ekibine çok teşekkür etti.

Oyun Cumartesi ve Pazarları seyirciyle buluşacak

Oyun dün gerçekleşen galanın ardından her Cumartesi saat 20:00’de ve her Pazar saat 16:00’da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Biletler, biletinial.com’dan veya etkinlik tarihinde gişeden alınabilecek