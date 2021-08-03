“Kumların içinde bir asker gömülüydü, miğferi de vardı...”

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR...

Bir okurumuz bizi arayarak şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

*** Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Girne yöresinde bir apartmanın asansör boşluğuna gömülen bazı Kıbrıslırum “kayıplar”la ilgili bir okurunuzun anlattıklarını aktarmış olduğunuz yazınızı okudum, bu yüzden sizi arıyorum...

*** Biz 1974 sonrası Leymosun’dan kuzeye geçtiğimizde önce Ayyorgi’ye yerleştirildiydik, bir evde birkaç gece kaldıktan sonra Girne’de bir eve yerleştirildiydik. Sivillerin evlere yeni yerleştirilmeye başlandığı günler idi...

*** Okurunuzun sözünü ettiği apartmanın yanındaki kum yığınının üstünde ve çevresinde mermiler vardı, kum yığınının içerisine bir asker gömüldüydü, bu bir Kıbrıslırum askerdi sanırım, miğferi de bulunuyordu...

*** Kumların içine gömülü olan bu askerin cesediyle karşılaşınca biz çocuklar, askerlere haber verdiydik ve askerler gelip kumların içerisindeki bu cesedi alıp gittilerdi...

*** Apartman yarı inşaat şeklindeydi, yani karkastı, bu yüzden dışında bu kum yığını bulunmaktaydı... Biz çocuklar ve gençler bu apartmanın yanından geçer ve sahaya giderdik, bu apartman 1974’te inşaat halindeydi, karkas idi...

*** Ben o zaman 14 yaşlarındaydım... Bu kumların üstünde zıplar, oynardık ve o askerin cesedi işte böylece ortaya çıktıydı... Askerlere haber verdiydik ve gelip aldılar, gittilerdi cesedi...

*** Civardaki bir evin her tarafının kanla kaplı olduğunu da gördüydük... Tuvalet ve banyoda o kadar çok kan fışkırmıştı ki, kim bilir neler yaşanmıştı... Duvarlar delik deşikti...

Bu okurumuza paylaştığı bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz...

NELER YAZMIŞTIK?

7 Temmuz 2021 tarihinde bu sayfalarda şöyle yazmıştık:

“O apartmanın zemin katında birçok mermi kovanı vardı...”

“O apartmanın zemin katında birçok mermi kovanı vardı...”

“Bir okurumuz, geçtiğimiz Cumartesi günü (3 Temmuz 2021) bu sayfalarda yayımlanan FİLELEFTHEROS gazetesinden çevirdiğimiz bir yazıyla ilgili olarak bizimle temasa geçti ve şu bilgileri aktarmak istediğini söyledi:

“Sevgili Sevgül Hanım,

Daha önce de bu konuyu konuşmuştuk, seneler önce ve siz bu konuyu işlemiştiniz, ayrıca Kayıplar Komitesi yetkililerini de seneler önce bilgilendirmiştiniz... Bugün (Cumartesi) okuduğum yazıda apartmanın asansör boşluğuna bazı Kıbrıslırum “kayıplar”ın gömüldüğü belirtiliyor...

Ben o apartman inşaatını dün gibi hala hatırlıyorum... Zemin katında, birinci katta birçok mermi kovanı vardı... Belki de apartmanın asansör boşluğuna bazı “kayıplar” gömüldüğü için oraya hiçbir zaman asansör koyulmadı, en azından benim bildiğim kadarıyla asansör için yapılmakta olan boşluğa, asansör takılmadıydı... Bu arada apartmanın arkasında prefabrik bir ev vardı... Önceleri bu evde ...... isimli bir abimiz kalırdı. Şimdi o prefabrik ev ne oldu bilmem ama o zamanlar derlerdi ki o evde 5 Kıbrıslırum askeri öldürülmüş. Belki de apartman boşluğuna atılanlar onlardı ya da onlar da vardı. Hani inşaatın arka tarafında kum yığını var derler ya, işte o yerdeydi bu prefabrik ev...

Biz 1975 Şubat gibi taşınmıştık Girne’ye. Yani 1975 yazında hatırlarım bu apartmanı. Ayrıca futbol sahasının yanında kuzey doğu köşesindeki ara sokakta ki bir tarafında müstakil bir ev diğer tarafı da cevizleri olan büyük bir bahçe vardı. Işte o sokakta muhtemelen cephane taşıyan askeri bir kamyon bombalanmıştı. Etrafta mermi kovan ve çekirdeklerini toplardık yerlerden. Oradan kurtulan oldu mu, onlara ne oldu bilmem. Belki inşaata sığınanlar olabilir. Bu arada inşaat uzun yıllar o şekilde kalmıştı. Yani hemen tamir edilip askeri aileler oturmamıştı. '80li yıllar olabilir tamiratı bu binanın... Öyle hatırlarım. Tamiri 80'lerin başı. Çünkü neredeyse karkas haldeydi. Bazı katları örülmeye başlamıştı, buraları da mevzi gibi olmuştu askerlere. Çünkü üst katta da mermi kovanları bulmuştuk...”

Bu okurumuza paylaştığı bu bilgiler nedeniyle çok teşekkür ediyoruz...

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olan okurlarımızı isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan bizi veya 181 ihbar hattından Kayıplar Komitesi’ni aramaya davet ediyoruz...”

YAZIDA NELER VARDI?

Geçtiğimiz Cumartesi günü (3 Temmuz 2021) bu sayfalarda yer alan yazımızda neler vardı? FİLELEFTHEROS’tan özetle derleyip çevirdiğimiz Vasos Vasiliu imzalı yazıda şöyle deniliyordu:

“Apartmanın asansör boşluğunda kayıp edilmiş Kıbrıslırumlar...”

“FİLELEFTHEROS gazetesinden Vasos Vasiliu, geçmiş yıllarda pek çok kereler kaleme aldığımız ve Kayıplar Komitesi yetkililerini de bilgilendirmiş olduğumuz bir konuyu yeniden gündeme taşıdı ve Girne’de bir apartmanın asansör boşluğunda “kayıp” edilmiş Kıbrıslırumlar’ın öyküsünü yazdı.

1 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan bu yazıyı, okurlarımız için özetle derleyip google translate aracılığıyla Türkçeleştirmeye çalıştık. Vasos Vasiliu, FİLELEFTHEROS’ta yayımlanan yazısında özetle şöyle diyor:

*** “Bazı bilgilere ve tanıklıklara göre, Girne’nin GS Praxandros bölgesinde çatışmalarda ölen ya da tutuklandıktan sonra öldürülen bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar, inşaat halindeki bir apartman binasının asansör boşluğuna atılarak oraya “gömülmüşler”...

*** 1974’teki Türkı işgali öncesinde bu bölgede üç tane apartman binası inşaat halindeydi ve bunlar inşa edilen tek apartman binalarıydı. Bu apartman binalarının birinde Türk işgalciler ile buraya kısılmış olan milli muhafızdaki askerler arasında çarpışmalar olmuştu... İfadelere göre, apartman binasının dibinde, bir asansörün konulacağı bir boşluk vardı, bu boşluğa atılmıştı ölüler çünkü halihazırda ölüleri gömebilecekleri bir yer hazırdı ve bu “kolay” bir çözümdü.

*** Bir insanın ölümüyle ilgili herhangi pozitif bir şey söylenebilir mi? Sevindirici olan tek şey, ölenlerin akrabalarının onları arıyor olmasıdır – bu apartmana hiçbir zaman asansör takılmadığı için, asansörün çıkarılması gerekmez, apartman binasının bazı bölümlerinin yıkılması da gerekmez...

*** Bu binada bir kısım sözleşmeli Türk subaylar yaşıyor, bu da “kayıplar”ın bu alanda araştırılıp bulunmasında bir tür “caydırıcı” etken oluyor. Bu apartman yakınlarına açık alanlara da bazı “kayıplar”ın gömülmüş olabileceği bilgileri var.

*** Bu apartman binasındaki çatışmalarda kardeşi öldürülmüş olan Bay Yannakis Triggis, FİLELEFTHEROS gazetesine yaptığı açıklamada, bölgeyi ziyaret ettiğini ve apartman boşluğuna bazı ölülerin gömülmüş olabileceği hakkında bilgilendirilmiş olduğunu anlattı.

*** Bay Triggis’in topladığı bilgilere göre kardeşi apartman binasını terketmeye çalışırken vurulmuş ve ölü olarak merdivenlerde yatmaktaymış... O noktada apartmanda kısılmış olan milli muhafız ordusu askerlerine subayları, çifter çifter bu binayı terketmeleri emrini vermiş... Bay Triggis’in topladığı bilgilere göre, apartman binasının arkasında binanın yapımı için kum yığını bulunmaktaymış ve binayı terkeden askerler de apartmandan bu kum yığınına doğru atlıyorlarmış kaçmak için...

*** Bay Triggis, “O noktaya gittim ve kardeşimin öldürüldüğü yeri görünce ağlamaya başladım, bana öteki taraftan bir kişi bu binayı bulmamda yardımcı oldu... Bana acıdı ve kardeşimin adını istedi. Ona bu ismi verdim... Birkaç gün sonra bana ifadelere bakılırsa, kardeşimin bu apartman binasının içerisinde öldürülmüş olduğunu anlattı” diye konuştu.

*** Bay Triggis’in ilk toparladığı bilgilerde, komando olan kardeşinin Girne Botanik Bahçesi’nde gömülü olduğu ileri sürülmekteydi, bu bölgede 39 “kayıp” Kıbrıslırum’dan geride kalanlar bulunmuştu. Bay Triggis’e verilen bilgilere göre, bazı Kıbrıslırum ölüler veya infaz edilenler kamyonlara yüklenerek buraya getirilmiş ve Botanik Bahçeleri’nden denize doğru giden alana gömülmüşlerdi. Eldeki bilgilere göre Türkler ayrıca Girne’den Ayyorgi’ye giden yol üzerindeki bir kliniğin yakınlarına da bazı ölüleri gömmüşlerdi...”

(YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler – Sevgül Uludağ – 7.7.2021)