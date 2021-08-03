Bir ezan sesi, bir de rulet!

Bir adam varmış, kimi gölge büyükelçi diyor, kimi Kıbrıs işleri müdürü!

Sordum, soruşturdum “resmi bir sıfat” bulamadım ama her delikten çıkıyor.

“Fuat Oktay’ın Kıbrıs işlerini yürütüyor” diyen de var…

“Doğrudan Erdoğan’a çalışıyor” buyuran da!

Seçim sürecini de kendisi yürütmüş.



* * *



Buradaki büyük bir “kumar zinciri” ile de anılıyor.

Turizm diyeceğim de öyle değil…

Güneş, deniz, kum, kaplumbağa, dağ, yamaç bilirdik ya turizmi…

Değil (!)

Rulet, poker, slot, jackpot!

En son “kapalı turizm sona erdi” kararı alınmıştı ya!

Meğerse ertelenmiş.

“İyi saatte olsun ağabeyler” girmiş devreye…

Kumar turnuvası mı ne varmış!



* * *



“Mış mış” yazıyorum çünkü bu devlet taklidi yapıda kimse tam da bilmiyor.

“Öyleymiş” diyorlar!

Cumhurbaşkanı’na talimat veriyormuş örneğin…

Başbakan’a…

Bakanlar’a…

“Kimdir” diyorsunuz…

“Nasıl bilmezsiniz…”



* * *

İyiden ayarı kaçtı bu işlerin!

Öyle “devletten devlete” bir ciddiyetle yürümesini beklemiyorduk ama ne usul kaldı, ne de diplomatik nezaket, hürmet, saygı…

Kimin eli kimin cebinde anlaşılmıyor.

Seçilmişler yok, atanmışlar görünmez, atanamamışlar sessiz…

Uçaktan inen emir yağdırmaya başlıyor böylece!



* * *

“Kapalı turizm” demiştik ya…

Çift aşılı olmasa da geliyor, otele kapanıyor, rulete yamuluyordu.

26 Temmuz’da “kapalı turizm kapandı” kararı çıktı önce!

Özel uçuşlar da durdu.

Bir gece yarısı operasyonuyla 10 Ağustos’a ertelendi karar…

Dedik ya, seçilmişi geçtik, atanmışı anladık, bir de “özel vazifeliler” var artık!



* * *

Bakanlar Kurulu gündemine bakıyorum örneğin!

“Kumar Mesleği İcra İşletmecilik İzinleri...”

“Şans Oyun Salonu” ön izinleri...

Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı...

“Yeni Açılacak bir Müşterek Bahis Şirketi'ne Ön İzin verilmesi...”

Ah yine rüşvet kokusu var havada yine rüşvet!

* * *

Sizi öyle bayrakla, marşla, ezanla kandırıyorlar, ayrı devlet ninnileriyle avutuyorlar elbette…

Hiç isterler mi bu "düzen" değişsin, dünyanın yörüngesine girsin bu yarım ada!

Asla!

Böyle “korsan” iyiyiz biz!

O gelsin talimat yağdırsın, bu gitsin!

Minarelerden ezan susmasın ama rulet de eksik olmasın…

Yan yana!

Yana yana!