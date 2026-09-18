KKTC’de kaçak et sorunu niye çözülemiyor? Çözüm yolları elbette vardır…

Geçtiğimiz gün, Haspolat’ta, polis ekiplerinin düzenlediği Operasyon kapsamında, Güney Kıbrıs’tan temin edilerek kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirildiği tespit edilen, yaklaşık 6 ton ağırlığında, 216 adet karkas küçükbaş hayvan eti ele geçirildi.

Bunun yanında, kapsamı genişletilen polis operasyonu çerçevesinde, ayni kişiye ait üç ayrı iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda da kaçak ete rastlandı

Öte yandan, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Güney Kıbrıs’tan getirildiği belirtilen etlerle ilgili açıklama yaptı.

Birlik, yıllardır kaçak et girişleri konusunda uyarılarda bulunduklarını ve Tarım Bakanlığı’ndan önlem alınmasını talep ettiklerini belirterek, “Ancak sesimizi duyan olmadı” ifadelerini kullandı.

Bu olay, sadece basit bir kaçakçılık olayı değildir. Ülkeye kaçak et girmesinin hem ekonomik hem de halk sağlığı açısından olumsuz sonuçları vardır.

Kaçak et konusu, tüm yönleri ile, detaylı bir şekilde araştırılmalı, bu konuda bir şebeke varsa, gün yüzüne çıkarılmalı ve sorumlular cezalandırılmalıdır.

Kaçakçılık konusunda Tarım Bakanlığı’na daha önce uyarı ve ihbarlar yapıldığı ancak, bu uyarıların dikkate alınmadığı iddiaları da vardır. Tarım Bakanlığı, bu konuda, töhmet altında kalmamak için, detaylı bir araştırma ve açıklama yapmalıdır.

Ülkemizde, üreticiler, canlı hayvanlarını satmakta güçlük çekerken, tüketiciler pahalılıktan et almakta zorlanırken, et tüketimi yoğun olarak Güney’ e kaymışken, et kaçakçılığının büyük boyutlara ulaşması mutlaka sorgulanmalı ve denetimler artırılmalıdır.

Et fiyatlarında Avrupa’nın en pahalı ülkelerinden biriyiz. Et fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Bu bağlamda, vatandaşların önemli bir kısmı, ucuz olduğu için, et ihtiyacını Güney den karşılamaya devam ediyor.

Et fiyatlarının yükselmesi, kaçakçılığı da artırıyor. Sağlıksız koşullarda, soğuk zincir uygulamadan ülkeye giren kaçak etler, sağlık açısından da büyük risk oluşturuyor.

Kasaplar Birliği, Restorancılar Birliği ve tüketiciler et ithaline destek verirken, Hayvan üreticileri, et ithaline karşı çıkıyor. Hükümet ise, bu konuda bir türlü kararlılık gösteremiyor.

Et fiyatlarının daha da artmaması ve düşüşe geçmesi için, piyasadaki talebi karşılayacak şekilde, süratle hayvan sayısını artırılmalı ve piyasanın dengeye gelmesine yönelik olarak da, belli bir süre için, kontrollü, sayısı ve ölçüsü belli miktarda taze karkas et ithaline izin verilmelidir. Et ithalatının hayvancılara zarar vermemesi için de gereken teşvik tedbirleri alınmalıdır.

Öncelikle, Türkiye veya Güney Kıbrıs’ tan, ya da başka ülkelerden gümrük ve diğer tüm vergileri sıfırlayarak et ithalatı yapılabilir

Böylece, etler sağlıklı, daha uygun fiyata gelecek, vatandaş daha ucuza et alacak, sonuçta, devlet de vergi geliri elde edecektir. Ayrıca, et miktarında azalma olmayacağı için, et fiyatlarının, daha da artması önlenecektir.

Ülke nüfusu ve hayvan sayısı da dikkate alınarak, hangi dönemlerde ithal ete ihtiyaç duyulacağı da, projeksiyonlarla tespit edilmelidir.

Güney Kıbrıs’ta uzun zamandır taze karkas ithal et var. Hem halk ucuza et yiyor, hem de restoran ve oteller de memnun. Hayvancılar da yeterli teşvik desteği aldığı için tepki göstermiyor. Güneydeki teşvik sistemini ve et ithalatını iyice incelemek gerekiyor. Ayrıca, Türkiye’ de de karkas et ithali serbesttir.

Öte yandan, Hükümet tarafından, et fiyatlarında, hem tavan fiyat, hem de kar marjı belirleme çalışmaları mutlaka yapılmalı, yapılacak gerekli denetimlerle, eğer ihlaller varsa ceza uygulanmalıdır.

Et fiyatlarının daha fazla artmaması için, et ithalatı yanında, Hükümet, yem, mazot desteği, doğrudan gelir desteği, yem bitkileri üretimi için destek ve hayvan sayılarının artırılması için gerekli destekleri artırmalıdır. Hayvanların çoğalması ve artan et talebinin karşılanması ile birlikte, fiyatlar da daha fazla artmayacaktır.

Hayvan üreticilerine yapılacak bu destekler, onların canlı hayvan fiyatlarını makul düzeylerde tutmasını sağlayacaktır. Ayrıca, makul kar oranlarında satış yapmaları halinde, kasapların ve marketlerin satışları da artacak, bu da, tüketicilerin, daha uygun fiyata ve daha fazla et tüketmelerini sağlayacaktır. Sonuçta, devletin vergi gelirleri de artacaktır.

Fiyatların yüksekliği hayvan üreticileri ile, kasapları ve marketleri de karşı karşıya getirmektedir. Hükümet, bu konuda, fırsatçılığa prim vermemeli ve sektörün regüle olması için düzenlemelere gitmelidir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, hükümet, bu sorunun çözümü için herhangi bir somut adım atmamıştır. Uzun zamandır, hayvancıları, kasapları, restorancıları bir masa etrafında toplayıp, diyalog içinde uzlaştırmayı, orta bir yol bulmayı başaramadı.

Netice itibarıyla, restoranların, otellerin, entegre et imalatçılarının ve halkın et ihtiyaçlarının uygun fiyatlarla karşılanması, kaçakçılığın önlenmesi ve tüketimin güneye kaymaması için, et fiyatlarının mutlaka ucuzlaması gerekmektedir.