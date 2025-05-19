Gençlik adına bir şeyler söylemek en çok bugüne yakışır.

Gençlik, bir ülkenin sahip olduğu en büyük zenginlik, en önemli potansiyeldir. Ne var ki ülkeyi yönetenler ne bu zenginliğin kıymetini biliyorlar ne de bu potansiyelin öneminin farkındalar…

Genç olmak zordur. Hele KKTC’de… Çünkü onları anlamayan, hatta dinlemeyen, yokmuş gibi davranan bir anlayışla karşı karşılar. Oysa gençlik;

Yeni fikirler üretme ve değişime öncülük etme konusunda büyük bir etkiye sahiptir.

Bireyin bilgi ve becerilerini geliştirdiği, karakterini şekillendirdiği kritik bir süreçtir.

Sosyal hareketlerde, gönüllülük faaliyetlerinde ve politik süreçlerde aktif rol alarak toplumun gelişimine katkıda bulunan en önemli kesimdir.

Yenilikçi girişimler ve iş gücü dinamizmi, ekonomik büyümeyi destekler.

Sanat, spor, edebiyat ve teknoloji gibi alanlarda yeni akımlar yaratır ve kültürel çeşitliliği artırırlar.

Kısacası gençlik; o güne kadar insanın biriktirdiği ne varsa hepsini ortaya koyup düşünme ve onlara bir biçim verme zamanıdır.

Ancak başta da söyledik ya zordur KKTC’de genç olmak: İradeyi başka yere teslim eden, özgüven ve özsaygıdan yoksun politikalarla gençlere sürekli olarak “ne yaparsak yapalım bir şey değişmez, bizden bir şey olmaz” mesajları veren bir anlayışta genç olmak her babayiğidin kaldırabileceği bir yük değildir.

Liyakatten yoksun, partizanlığın ve adam kayırmacılığın dibine kadar yaşandığı istihdam politikaları ile “diplomalı genç işsizler ordusu yaratarak” bu topraklarda yaşamak için direnmek kolay bir şey değildir.

Burs da veremeyiz, destek de veremeyiz “başınızın çaresine bakın” yaklaşımıyla eğitim almak, geleceğin aydın bireyi olacak genç olmak kolay değildir.

Zordur KKTC’de genç olmak. Çünkü herkesten ve her şeyden çok,

Adaleti savunmak,

Her şeye rağmen geleceğe umutla bakmak,

Kendi gelişimi için kendinin yiyip bitirmektir genç olmak.

Doğruya, adalete, demokrasiye, geleceğe, iyiye, güzele ve değişimin gerekliliğine en sıkı bağlarla bağlanıldığı anlardır gençlik. Doğruyu savunmak, yalan ve yanlışla mücadele etmektedir.

Anlayana Gülmece

Uzman Farkı

Bir fabrikada imalat hattındaki çok önemli olan ana makinelerden biri arızalanınca fabrikadaki tüm üretim durur. Mevcut teknisyenler makineyi çalıştırmak için çok uğraşırlar, ancak ne yaptılarsa nafile, bir türlü başaramazlar. Sonunda konusunda uzman çağrılır.

Uzman gelip makineyi inceler… Durumuna bakar... Sonra çantasından

bir çekiç çıkararak makineye yaklaşır. Makinenin belli bir noktasına elindeki çekiçle dikkatlice sert bir vuruş yapar. Makine hemen çalışmaya başlar ve hiçbir arıza olmamış gibi fabrika tekrar üretime geçer.

Uzman fabrikadan ayrıldıktan iki gün sonra faturasını gönderir:

"Hizmet bedeli karşılığı 1.000 USD (bin dolar)"

Fabrika müdürü bu faturaya çok kızar ve bir çekiç darbesi için bin doları çok bulur. Uzmandan ayrıntılı fatura göndermesini istenir. Uzmandan bir gün sonra aşağıdaki ayrıntılı fatura gelir :

Makineye çekiçle vurma bedeli................ 1 $

Nereye vuracağını bilme bedeli........... 999 $

Toplam................................................ 1.000 $

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Büyük beyinlerin, büyük hedefleri vardır. Küçük beyinler ise sadece arzuları…

Washington Irving