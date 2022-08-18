KKTC’de alelade bir gün!

Ülkeye getirilen milyarlarca TL değerindeki dövizin “şimdilik” sahibi, Ersin Tatar ve bazı UBP’lilerin kadim dostu çıktı!

Şaşırdık mı?

Hayır!

-*-*-

Türkiye’den gelen bir bakan (Turizm Bakanı ve turizmci), önümüzdeki sene KKTC’ye turist yağdıracakları sözünü verdi... (Yine bariz sallama! Daha önce en az 31 kez tekrar edilmiş açık bir yalan.)

Şaşırdık mı?

Alıştık bu tür sallamalara!

-*-*-

Asya Bebek başta olmak üzere, bu ülkenin hasta bebekleri ve çocukları için ne ilacımız var ne de ekipmanımız!

Şaşırdık mı?

Hayır, eşit ve egemen devletimiz sonsuza dek...

-*-*-

İki hastane inşaatı yıllardır yarım!

Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane sözü, “yalan” çıktı...

Okullar yıkılıyor, duvarları çöküyor; başbakan yardımcımız teleferik, liman sözü veriyor!

Külliye yapımı için de hazırlıklar başlıyor!

Şaşırdık mı?

Ne içiyorsanız, bize de adını verin artık!

-*-*-

Ers; çocukların katledildiği evin “yine ve yeniden” müze olarak açılışında kameralar karşısında gülümsüyor, hatta bayağı gülüyor!

Ciddi sağlık sorunu mu var, yoksa, açılışını yaptığı yeri “ülkeye maddi kaynak sağlayacak Türkiyeli bir yatırımcının para dükkanı mı sanıyor?”...

Şaşırdık mı?

Acayip alıştık!

Allah yüzündeki gülümsemeyi eksik etmesin!

-*-*-

Girne Kalesi yıkılıyor...

Yıllardır atıl olan “Kalecik”teki tarihi kale de yıllığı 60 TL’den kiralanıyor!

Buna hiç şaşırmadık tabii ki!

Helal!

Girne Kalesi ile ilgili talebim geçerlidir; bana kiralayın; senede 6100 TL verebilirim!

-*-*-



KKTC Meclisi mi?

Madalya dağıtma işine girişiyor!

-*-*-

Oysa teklifimdir; “Doğrudan akaryakıt alım hırsızlığı ve rüşvetçiliğinden, başarılı insanımıza da ayrılsın... Veya örnek olması anlamında söylüyorum; kayıt dışı olarak yakalandığı iddia edilen milyarlar, tüm ahaliye eşit olarak verilsin...”

Buna şaşırır mıyız?

Bence hayır!

Çetin Sadeli kardeşimin dediği gibi; “Hep birlikte yiyelim!”...

-*-*-

Ve bir de şükür:

Ersin Tatar, faşist bir gazetemize göre, “hamdolsun şöyleyiz, hamdolsun böyleyiz, hamdolsun Anavatan, hamdolsun KKTC var” gibisinden bir demeç verdi!

Şaşırdık mı bu tür bir demece?

Şaşırmadık ama şükür ki Trakyalı değil!

Ya Trakyalı olsaydı!

Bu açıklamanın yazılı kısmında sorun olmazdı da sözlü bölümü çok ayıp olacaktı!

-*-*-

Alın size egemen – eşit KKTC’den alelade bir gün!

Dağıtın madalyaları!

Bir İngiltere ziyareti, kesinlikle Zorlu abimin ve bazı yeni vekil kardeşlerimin de hakkıdır!

-*-*-

Harcırahlar da helal!

Larnaka üzerinden gidecekseniz, beni de götürün!

Ama Türkiye üzerinden gidemem!

Korkarım!

Rumcu ve federasyoncuyum ya!

Sevgili demokrasi bekçisi kardeşlerim!

Anavatanınızla birlikte sizlere her açıdan “mutlu batışlar” dilerim!

Türkiye bölünmez bir devlettir; peki Kıbrıs karpuz mudur?

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez...”

Türk televizyonlarında sık sık şehit cenazesi izliyoruz...

Şehit cenazelerinde sıklıkla, ilk cümlede yazdığımız sloganla “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü”ne vurgu yapılıyor...

-*-*-

Bu bölünmez bütünlük; Dünya’daki tüm ülkeler için de geçerlidir...

Türkiye’nin “özel anlaşma ile bölünmezliğini ayrıca garanti ettiği” Kıbrıs Cumhuriyeti için de...

-*-*-

Tweeter merasında dün otlanırken, bir paylaşıma rastladım...

Kıbrıslı Rum bir arkadaşın, Glafkos Cariolou’nun paylaşımıydı...

Bir olgu, bir gerçek; tek bir cümleyle ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi..

Bayıldım...

Sizlerle de paylaşmak istedim...

-*-*-

Birlikte okuyalım:

“... Muhtemelen günümüzde Türkiye olarak bilinen ülkenin en az yüzde 40'ı; gayet haklı olarak ‘Doğu Türkiye Kürt Cumhuriyeti'nin bir parçası olmalıdır!”

-*-*-

Kesinlikle bu cümleyi açmaya, ayrıntılar vermeye gerek yok ama yine de bir miktar bakalım...

Türkiye, sadece etnik anlamda “Türk olanların” bir devleti mi?

Değildir...

Kıbrıs, etnik olarak “Elen”lerin midir?

Değildir...

Türkiye, Türkiyelilerindir...

Kıbrıs, Kıbrıslılarındır...

-*-*-

Kısacası, eğer, sizin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” diye bir devlet iddianız varsa, bunda da acayip ısrarcıysanız; o zaman Cariolou’nun bir miktar dalga geçmek maksadıyla adını uydurduğu “Doğu Türkiye Kürt Devleti”nde de ısrarcı olmanız gerekmez mi?

-*-*-

Soruyu tersten ve az değişik soracak olursak; “Türkiye, bölünmez bir devlettir de Kıbrıs Cumhuriyeti karpuz mudur?”...

-*-*-

Not: Bu arada belirtmiş olalım; Glafkos Cariolou; Girne Kalesi’nde sergilenen ünlü The Kyrenia Shipwreck’ini, yani batık gemiyi bulan ünlü Kıbrıslı dalgıç Andreas Cariolou’nun oğludur...

“… Sen şimdi yalnız saçımın akında / İnfarktında yüreğimin / Alnımın çizgilerindesin memleketim /

Memleketim, memleketim” der büyük usta Nazım Hikmet, “Memleketim” adlı şiirinde… “İnfarkt” kelimesini hep merak etmişimdir… Yeni öğrendim anlamını… Şair, “İnfarktında yüreğimin” derken, kalbindeki damar hastalığından bahsetmekte ve memleketine olan aşkının, orada bile var olduğunu anlatmaktadır… Öyle bir büyük sevgidir “memleket” sevgisi… Ve memleketini sevemeyenler, bunu asla anlamaz…