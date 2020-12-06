Hükümet (!)

Bir hükümetimiz var mı yok mu ? Sözde, yenisi oluşuncaya kadara görev başında olanlar var. Var da, hiç kimsenin onları ciddiye aldığı yok. Nasıl ki, onların hiç kimseyi ciddiye almadığı gibi…

Bakanlar, ‘Nasıl olsa her an gidebilirim, neden başımı ağrıtayım ki…’ havasında… En üst yardımcılarının pozisyonu da aynı. Hatta en alttakilerinin de…

Kafalardaki soruların sayısı her geçen gün artıyor.

Dörtlü mü olacak, üçlü mü ?... Yoksa ikili mi ?

Teknokratlar Hükümeti mi yoksa Bürokratlar Hükümeti mi ? Yoksa ‘Kuklalar Hükümeti’ mi ?

Azınlık Hükümeti olabilir mi ?...

Bunlardan herhangi biri olsa bile, ömrü ne kadar olur ?

Seçim Hükümeti olabilir mi ?

Diyelim ki ‘Seçim Hükümeti’ kuruldu. Ardından da seçim oldu. Ne değişecek ki ?

Görüşmeler

‘Çözüm ‘ için görüşmelerin yeniden başlaması da gündemde. Ön girişimler geçtiğimiz hafta içinde başladı bile. Nabızlar yeniden tutuldu.

Başrollerdekiler arasında, ‘5’li Konferans’ için “Hayır” diyen çıkmadı. Ha ama, bu konferansta ne konuşulacağı ne konuşulmayacağı konusunda da karmaşa devam ediyor. KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı başka söylüyor, KC Cumhurbaşkanı başka.

Konferansa “Evet” açıklaması yapan beş numaralı katılımcının, İngilizlerin, zeminle ilgili birşey söylediğini duyamadık henüz. Ama her zaman olduğu gibi, perde gerisinde gibi duran ‘altıncı’nın ne düşündüğü de aslında çok önemli.

Corona

Biz Hükümet kurma işleriyle uğraşırken, dünya Covid-19’la savaşmaya devam ediyor. Sıkı önlemler alınırken vukuat sayısı da artmaya devam ediyor.

Bu arada, ‘Aşı Savaşı’ da her gün biraz daha büyümekte. Çin de ‘Buldum…” diyor, Amerika da; İngiltere de “Buldum….” diyor… Almanya da, Rusya da…. Biz de büyük bir merakla bekliyoruz, insanlık için hangisinin en başarılı olduğu veya olacağı haberini. Ama bu arada bu aşı ile kimin veya kimlerin milyarları cebine atacağını da…

Sokak Ağzı

“İlgili Bakanımız açıkladı. Devletimizin 165,5 milyon borcu varmış. Esnafın, tüccarın, memurun, sade vatandaşın borçlarını bilen var mı acaba ?”

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“165 milyon lira borç varmış. Merak etmeyin, panik yapmayın. Bir Saray yapılınca, yeni makam arabaları alınınca bu borç kendiliğinden bitecek.”

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“Böyüg bir gazetede çıgdı. Futbolda, Avrupa takımlarında oynayan Türk futbolcular Şampiyonlar Liginde oynadıkları takımlarının kaderini değiştirmişler. Türk Milli Takımının kaderi ne olacak ? Şenol Güneş milli takıma çağracak Türk futbolcu bile bulamıyor. Türkiye liglerindeki futbolcular çoğu yabancı.”

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“Beğen da beğendiğini. Çin aşısı da var Alman aşısı da. İngiliz aşısı bile var. Yakında KKTC aşısı da çıkacak. Müjde benden.”

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“Gardiyanoğlu nihayet gerçek düşünceyi açıkladı. Başkanlık sistemine geçelim, barajı da %10 yapalım dedi. Anladınız hükümet krizinin neden çözülemediğini ? Çözülmesini istemezler ki”

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“KTAMS asgari ücret için eylemlerini sürdürecekmiş. Bu gidişle sanırım iki ayda bir asgari ücret eylemi yapmak zorunda kalacaklar.”

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“Aslına bakarsanız siyasi partilerimizin hiçbiri şimdilerde kurulacak bir hükümette yer almak istemiyor.Çünkü başlarına neler gelebileceğinin farkındadırlar.”

Anlayana

“Dünyaya bir daha gelirsem, ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip, saz, cümbüş ve zurna yapacağım.” (A.Tigran)