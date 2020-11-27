KİM İSTER İLKELİ BİR YÖNETİM?

CTP lideri Erhürman koalisyon görüşmelerinde diğer siyasi partilere 7 ilke önermiş.

İlkeler güzel…

İlkeler toplum yararına…

İlkeler memleketin hayrına…

İlkeler yerinde…

İlkeler mükemmel…

Hatta bütün partiler destek vermişler bunlara…

‘Ne hoş’ demişler…

Yerlere göklere sığdıramamışlar ilkeleri…

Ve fakat ‘kim bakan olacak’, ‘hangi parti kaç bakanlık alacak’, ‘hangi daireyi kim kapacak’ tartışması yerine ‘ilkeler’ ile siyasete seviye kazandırmaya çalışan Erhürman’la hükümet kurmaya yanaşan olmayacak gibi görünüyor.

Özellikle de HP…

Neden acaba?

Bilmem.

Belki Mevlüt Çavuşoğlu bilir…

***

Ama sorun sadece HP ile sınırlı değil.

Sorun ülke yönetimine bakış açısıyla ilgili…

Siyasi de, vatandaş da, sivil toplum da, çıkar grupları da ‘kurulu düzen’in devamından çok şikayetçidir her zaman…

Lakin iş ‘kurulu düzen’i değiştirmeye gelince ortalıkta birini bulamazsınız.

Daha doğrusu arkanızda ve yanınızda pek birileri kalmaz.

Çoğu karşı cephede konumlanır.

Mesele budur.

Kabul edelim ki alışılmış bir ‘ahbap-çavuş düzeni’ vardır bu ülkede…

‘Bizim çocuğun işi’ni yapacak bir siyasetçi olmalı erişilebilecek… ‘Torpil düzeni’ne karşıdır kime sorsanız da, torpili varsa kullanmaktan da çekinmez aynı kişiler…

İş ve çıkar çevreleri öyle ilkelerden pek hoşlaşmazlar. Başka türlü halledilir çünkü işler, genellikle ‘arka kapı’larda…

‘Rüşvet algısı’ yüksek çıkıyor yapılan bilimsel araştırmalarda… Şeffaflık olsa, adalet olsa nasıl olacak ki ‘o iş’ler?

***

HP’nin CTP ile hükümete girmeme eğiliminin asıl nedeni elbette Ankara kaynaklıdır. Angaje olduktan sonra o ilişkilerin kölesi olursunuz bir müddet sonra…

‘Elini verip kolunu kaptırmak’ mı denir bu duruma?

Olabilir.

Kudret Özersay’ın 4’lü koalisyonu ‘Cumhurbaşkanlığı hayali’yle bozduktan sonra hem UBP’den, hem de Ankara’dan ‘bayda’ yemesine rağmen belli ki ‘abiler’in etkisi ve de yetkisi azalmamış HP içerisinde…

UBP ile ‘şiddetli geçimsizlik’ yaşadıkları, hatta ‘boşanma’ kararı almalarına rağmen bir türlü ‘evi terk etmedikleri’, yani ‘çekilme kararı’ almalarına rağmen koltuklarda oturmaya devam ettikleri malum…

UBP ile yeni bir ‘nikah’ın ilk seçimde ‘baraj altında kalma’ riski getireceğini de biliyor, görüyor, algılıyor HP’lilerin bir kısmı…

Ama el de mahkum, kol da mahkum!..

‘İlkeli yönetim’ mi?

O iş bir başka ‘bahar’a kalacak gibi…