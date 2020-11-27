Avrupa Parlamentosu ‘kör’ değilmiş!

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs’taki son gelişmelere dair bir karar tasarısı onayladı ve Türkiye’yi ciddi ciddiye uyardı.

Bu tasarıda söylenenlerin çoğu, burada, Meclis’te de dile geldi, meydanlarda da söylendi, köşelere de yazıldı.

Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye çok net mesajlar verildi:

1- Adanın nüfus yapısını değiştirme!

2- Kapalı Maraş’ta attığın adımlar ile adadaki gerilimi ve ayrılığı derinleştirme!

3- “Maraş'ın yasal sakinleri" dışındaki kişileri buraya yerleştirme ve Maraş’ın mülkiyet yapısını değiştirme!

4- Maraş’ı geçici BM yönetimine devret!

5- Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümü için müzakereleri destekle!

6- Çözüm, uluslararası hukuk uyarınca diyalog, diplomasi ve müzakereyle mümkündür, unutma!



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“İki ayrı devlet” üzerinden ortaya atılan çözüm formüllerine karşı da hatırlatma yapıldı: “Tek seçenek federal Kıbrıs!”



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Avrupa Parlamentosu’nun karar tasarısına yanıt “KKTC Cumhurbaşkanlığı”ndan geldi.

Avrupa, Maraş'taki adımları "Türkiye'nin faaliyeti" olarak nitelendirdi ya...

KKTC Cumhurbaşkanlığı, “Maraş konusunda alınan kararlar ve atılan adımlar sadece KKTC Devleti’ne aittir” dedi.

Gülümsedik elbette...

Buna, geçtim Avrupa’yı Kıbrıslı Türkler de inanmaz!

Maraş’ın o yıkık binaları üzerine asılı TOKİ ve Konya Belediyesi bayrakları dahi bu açıklamayı tekzip etmeye yeter!

Maraş’a dair adımlardan ne dönemin liderinin haberi vardır, ne Dışişleri Bakanı’nın!

Meclis, “canlı yayında” izlemiştir ne olup, bittiğini...

Şaşmıştır!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükelçi’ye verdiği talimatı dünya alem görmüştür.

“Kıbrıs Türkünün yok sayıldığını” söylüyor KKTC Cumhurbaşkanlığı, Avrupa’ya!

Önce bir kendine baksa!



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Ve şu çağrıyı yapıyor KKTC Cumhurbaşkanlığı:

“Kıbrıslı Rumlara, adadaki muhatabının Türkiye değil, Kıbrıs Türk tarafı olduğunu söylenmelidir.”

‘Kör’ mü Avrupa?

Görmüyor mu gerçeği!

Aynaya bakmayı deneseniz diyorum!

İRADESİZLİĞİNİZ orada duruyor.