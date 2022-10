Kıbrıs'tan Hollandalı pan-flüt virtüözü Matthijs Koene geçti

Murat OBENLER

13. Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali bu kez dünyanın önde gelen Hollandalı pan-flüt virtüözü Matthijs Koene'yi ağırladı.

Zamanımızın önde gelen panpipes artistlerinden biri olarak uluslararası alanda tanınan ve Erken Rönesans'tan 21. yüzyıla uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Koene, Shoe Factory’de yer alan resitalde bu enstrümanın iki farklı türünün tüm güzelliklerini sanatseverlerle buluşturdu.

Contrabasspanflüt ve alto panflütle Debussy, Reich, Tsoupaki, Sammoutis, Ford, de Man ve Manneke’dan eserleri icra etti

Bu eski enstrümanın teknik ve ifade yeteneklerini büyük ölçüde genişleten ve onu klasik müzik dünyasına tanıtan çığır açan vizyonu ve yaklaşımıyla ünlü besteci ve yorumcu Koene kullandığı contrabaspanflüt ve alto panflütle sanatseverlere Claude Debussy, Steve Reich, Calliope Tsoupaki, Evis Sammoutis, Ron Ford, Roderik de Man ve Daan Manneke’dan eserleri icra etti.

Hollanda Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşen konserde ilk kez Kıbrıslı sanatseverlerle buluşan Hollandalı virtüöz etkileyici performansı ile sanatseverleri büyüledi.

Sanatçı konserde Calliope Tsoupaki: Song for life and death (2018),Evis Sammoutis: Syrinx 2.0 (2022),Roderik de Man: Longeur for pan-flute and tape (2015) ,Claude Debussy: Syrinx (1913),Ron Ford: Probe (2015) ,Steve Reich: Reed Phase (1966) ve Daan Manneke: Faux Bourdon (1997) adlı eserleri icra etti.

Sayısız besteciye panpipe parçaları yazmaları için ilham veren ve bugüne kadar 200'den fazla yeni eser onun için yazılan ve ona ithaf edilen sayısız ödüle sahip panflüt enstrümanının yaşayan ustası sanatseverlerin yoğun ilgine tekrar sahneye gelerek bis yaparak karşılık verdi.