Kıbrıslı Türklerin son marazı: En popüler tatil beldemiz Dubai de bombalanmış!

Ünal Üstel Ankara’da geçtiğimiz hafta ortası Recep Tayyip Erdoğan, Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan ile ne konuştu?

Bilmiyoruz!

Gizli!

Şeffaf olmayan ilişkiler…

-*-*-

Peki Amerika ve İsrail, İran’a neden saldırdı?

Peeeee, sırala sıralayabildiğin kadar!

-*-*-

En az 10 farklı sebep sayabiliriz…

-*-*-

Donald Trump diyor ki, “… İran, nükleer silah yapıyordu da ondan…”

Benjamin Netanyahu da diyor ki, “İran terörist bir devlettir, nükleer silahı olmamalı!”

-*-*-

İran mı İsrail mi Amerika mı daha terörist?

-*-*-

İran, kendi içinde muhalif vatandaşlarına terör estiriyor!

-*-*-

Amerika ve İsrail daha çok dışa terör uyguluyor!

Amerika ve İsrail’in İran’a saldırısı terördür; Gazze’de yaşananlar ise terörün dik alasıdır!

-*-*-

Bu arada İran’ın Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü…

-*-*-

Evet, gazetecilik mesleği de çoktan sosyal medya aracılığı ile öldürüldüğü için sağlıklı haberler alamıyor olabiliriz ama ülkedeki İranlı arkadaşlardan takip edebildiğimiz kadarıyla, “Hamaney’in öldürülmesine sevinen de var üzülen de!”.

-*-*-

Ülkeleri saldırı altındayken, İran’daki Molla Rejimi bitecek diye umutlanıp sevinen İranlılar olması beni üzüyor ve endişelendiriyor!

Dünya’nın yaşayan en eski ve en büyük kültürü olan Pers Kültürü’nün de ciddi darbe aldığı hissi yaratıyor!

-*-*-

Uzaktan uzağa, gemiden karaya; bir bombardıman başlamış durumda!

Net bilgi yok!

Elbette netleşecek!

-*-*-

Bu savaşın kazananı olur mu?

Kısa sürede durur mu?

İran’da rejim değişir de hemen bir haftada ortalık süt liman mı olur?

Bu sorulara yanıt vermek kolay değil!

-*-*-

İsrail başına daha çok bomba yağarsa, İran, etrafta nerede Amerikan üssü varsa bombalarsa; İngiltere veya NATO devreye girerse; Rusya ve Çin “kesinlikle kabul edemeyiz, yok, bu kadarı da olmaz” diyerek uçaklarını havalandırırsa…

-*-*-

Bilemedim!

Çözemedim!

Okudum, okudum, içinden çıkamadım!

-*-*-

Dediğim gibi, yorum yapmak kolay…

Alın size bir yorum; Amerika ve köpeği İsrail, bölgenin “efendileri” olma peşinde!

-*-*-

İzliyoruz!

-*-*-

“Taraf olmak?”

-*-*-

Bu savaşta veya bu yaşananlarda “Molla rejimini yıkacaklar” diye sevinip Amerika ve İsrail’den taraf olmak çok ucuz ahmaklık bu arada!

-*-*-

Haaa, dediğim gibi, sosyal medya yorumla ve yalan haberle de dop dolu!

Mesela konuyu “İsrail ile Kıbrıs Cumhuriyeti” arasındaki yakınlığa çekip, “bakın, İsrail’in dostu Rumlar ile Kıbrıs’ta federal çözüm yapmaya çalışıyorsunuz” diyen çok bilgili!!! abilerimiz de yok değil!

-*-*-

Aynı abilerimiz, her zaman olduğu gibi, İsrail’i eleştirirken aynı zamanda bu İsrail’in yakıt ihtiyacının neredeyse dörtte üçünü sağlayan dostumuz ve kardeşimiz Azerbaycan’a ses etmiyor!

Bakü – Ceyhan hattı üzerinden gelen petrolün, anavatanımız Türkiye’nin de yüksek müsaadesi ve daha yüksek kazancı ile İsrail’e taşındığını nedense görmezden gelebiliyorlar!

-*-*-

Efendim Kıbrıslı’nın bu savaşla ilgili üç büyük derdi var:

İran, İngiliz Üsleri’ni bombalamak isterse, bir veya birden çok füze bizim başımıza da düşer mi?

Birinci derdimiz bu!

-*-*-

İkinci derdimiz, İran’ın İsrail’e gönderdiği füzeler, Karpaz, Mağusa hatta Çatalköy’den bile çıplak gözle – geceleyin mesela görüldü mü – görülebilir mi?

-*-*-

Ve üçüncü ve en büyük derdimiz; “n’apacayık oğlum, Dubai de bombalanmış; gavollem da son dönemlerde tatil yerlerimizden biri olmuştu…”

-*-*-

Bu üçüncü ve son Kıbrıslı derdine Türk Edebiyatı’nda “Koyun can derdinde, kasap et derdinde" denebilir!

Umarım bu savaş veya savaşlar genişleyip de bizi kasap pozisyonundan koyun pozisyonuna çekmez!

Xenofobi!

Yabancı düşmanlığı (xenofobi), başka ülkelerden gelen insanlara ya da “yabancı” olarak görülen gruplara karşı duyulan korku, güvensizlik, nefret veya önyargı anlamına gelir…

Sözlüklerdeki anlamı budur…

-*-*-

Modern demokrasilerde, örneğin Avrupa’da Hollanda, Norveç, Danimarka, özellikle Fransa ve son zamanlarda İngiltere ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yabancı düşmanlığı ile öne çıkan “aşırı sağcı” grup veya siyasi partiler dikkat çekmektedir…

-*-*-

Aşırı sağcı – milliyetçi siyasi parti veya grupların “yabancı düşmanlığı”, ideolojilerinin ve ruhsal sorunlarının gereğidir…

Onların beyninde ciddi hasar vardır; kimisinde hasar doğuştandır, kimisinde sonradandır ama “insana düşman olmak” kesinlikle tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık çeşididir! Nokta!

-*-*-

Peki sol?

Sol ideolojinin “yabancı düşmanlığı” kabul edilebilir midir?

-*-*-

Bir örnek vermem gerekirse; son dönemlerde en yakından takip ettiğim iki “aşırı sağcı – hatta faşist partisi” üzerinden gideyim…

Birincisi ELAM…

-*-*-

ELAM, Kıbrıs’taki Elen Milliyetçisi “guş beyinliler”dir!

Ada’nın tamamının, taaa yerin derinliklerinden gökyüzüne kadar “Elen” yani “Yunan” olduğuna ve Yunan olmayana Ada üzerinde nefes alma şansı dahi verilmemesi gerektiğine inanırlar…

-*-*-

Bu Ada’nın ortak sahibi ve vatandaşı olarak, ELAM ve benzeri her türlü oluşuma karşı olmak, önce “solculuk” sonra “insanlık” görevidir…

-*-*-

Bir vatandaşlığım daha var…

Britanya!

Ve Britanya’da son dönemlerin en popüler yükselişini Reform adlı parti gerçekleştirmektedir…

Aşırı İngiliz Milliyetçisi olan bu parti de tamamı “guş beyinli” İngilizlerden oluşmaktadır…

-*-*-

Ve geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere’de bir ara seçimde bu parti, beklediği oy oranını veya zaferi elde edemeyince, başkanları Nigel Farage’ın açıklaması şöyleydi: “Yabancı kökenli seçmenler zaferimizi engelledi!”…

-*-*-

Bunları neden mi yazıyorum?

Abi, abla; ne yazık ki KKTC’de de “solcuyum da solcuyum” diyerek, herkesten daha solda, hatta en solda, hatta ve hatta ülkedeki tek solcu olduğu konusunda ısrarlı olan bir çok kişi aynen “Farage” gibi düşünüyor…

-*-*-

Ülkede yerel üretim, kültür, dil, gelenek, görenek, yaşam, elbette korunmalıdır…

Türkiye’nin, Kıbrıslı olan her şeye kesinlikle “ezme siyaseti güttüğü” de açıktır da; buna karşı olmanın adı; “yabancı düşmanlığı” olmamalıdır!

-*-*-

Kıbrıslıca yazacak olursam; “insanların kökeni, dili, dini, inancı, rengi, cinsel yönelimi, saçı, başı, giyimi, kuşamı, şeftali kebap hayranlığı farklıdır diye ayrılması”, “solun” işi değildir!

İngiliz The Sunday Times gazetesi dünkü manşetinde “Ayetullah, İsrail ve Amerika’nın saldırılarında öldürüldü” başlığını kullandı… İki konuyu öne çıkardı; birincisi Trump’a göre “Hamaney’in Dünya’nın en şeytan insanı” olduğu iddiası… İkincisi ise yine Trump’ın, İran halkına, “yönetimi devralın” çağrısı yapması… ama bu ön sayfada, biz Kıbrıslıları en yakından ilgilendiren başlık, sağ köşede daire içine aldığım küçük başlık… “İngiliz Başbakanı, Amerikan kuvvetlerinin, bölgedeki İngiliz Üslerini kullanmasına izin veremedi…” deniyor… Bölgedeki en önemli İngiliz üslerinden biri de Ağrotur’dadır… Ağrotur nerededir? Üzerinde yaşadığımız Ada’nın Güney tarafında! Bu savaş genişlerse, Ada, II. Dünya Savaşı’ndaki gibi, çatışmaların – vuruşmaların ortasında kalabilir… Endişe ediyor muyuz? Son dönemlerin popüler Dubai tatili hatta Dubai’ye yerleşmelerimiz aksayacak, o daha büyük endişe diye düşünüyorum!!!