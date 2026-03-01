Barışın Nerecindeyig?

Gıprızlılar’ın Gıprız’ın kuzeyindeki varlıvı her geşen gün ortadan galgmagdadır. Gıprızlılar, Türkiya tarafından sisdematig olarag imha edilmegdedir. Türg yerleşimci kolonyalizmi tartışması Gipriyaga gonuşan Gıprızlılar’nan başlar. Gipriyaga gonuşan Gıprızlılar yog edildigden soğra sıra Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılara gelir. Biri başlar diyeri biter deyil aslımda. Her şey ayni anda ama süreş içünde gerçekleşir. Gıprız sorunu bir çog insan içün farglı anlamlar teşkil edebilir. Bizim içün en başda Gıprızımızın birleşdirilmesidir. Özgürleşdirilmesidir. Türkiya’nın adamızı kolonize edme sorunudur. İngiliz üslernin galdırılması sorunudur. Yunanistan’ın, İzrail’in, ABD’nin, Fıransa’nın asgeri varlıvının galdırılması sorunudur. Gıprız Cumhuriyeti’nin kurucu andlaşmalarında yer alan garontör ülkelerden gurtulma sorunudur. Bizim içün Gıprız sorunu, bağımsız, bağlantısız, ordulardan arınmış, birleşig bir Gıprız’ın gerçekleşeceyi gün bitecegdir. Bunun hayalini bilem gurdudmazlar size. Bunun hayalini dile getirmenizden bilem rahadsız olurlar. Gıprızlılar bu hayali dilden dile, elden ele, kuşagdan kuşava yaymalıdır. Gıprızlıların köleligden gurtulub, özgür, demogratig bir toblum olmasının teg yolu budur.

Gıprız Cumhuriyeti’ynan, Gibriyaga gonuşan Gıprızlıların her şeyine 1974 Atilla Harekatı’ynan el gonuldu. Bu resterosyon sürecinde Türkiya çeşidli fasariyalarnan garşılaşmamag içün Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıları gullandı. Onnara çog önemli imtiyazlar tanıdı. Ancag böyün bu imtiyazları geldiyimiz süreş içünde aldıvını gördüg. Peki Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar Gıprız’ın kuzeyinde ne gadar vardırlar? Neçün merkez sol partiler Türkiya’ya garşı eşidlig talebinde bulunmazlar? Neçün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiya’ya garşı eşidlig, adaled, özgürlüg talebinde bulunmaz? Neçün sendikalarmız pütün kurumları birebir denedleyen TC valisinin kapısında sisdematig bir direniş başladmaz?

Soru şu aslımda. Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar, geldiyimiz tarihsel süreş içünde, Gıprız’ın kuzeyinde ne gadar vardırlar? Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar kuzeydeki yönetimin içünde ne gadar temsiliyete sahibdirler? Gıprızlı sosyal medya fenemonleri bilem, apolitig bir nogdadan bunu dile getirmeye başladılar. Esgiden belirli sol grubların içünde dönen bu tartışma artıg bu siyasal yapıların olduvu yerden dışarı daşdı ve toblumun tüm kesimleri tarafından dile gelmeye başlandı. Eved bir gerçeg var. Gıprızlılar Gıprız’ın kuzeyinde artıg görünür deyildir. Gıprızlılar Türkiya’nın kuzeyde uyguladıvı nüfus politikalarnın bir sonucu olarag kamusal alanda görünürlüglerini gaybedmişdir. Kamusal ortamlarda ya Gıprızlı görmezsiñiz ya da iki eliñizin barmaglarnı geşmezler. Eved bu ciddi bir sorundur. Öte tarafdan kuzeydeki yönetimin neresindedir Gıprızlılar?

KKTC merkez bankası Türkiya’ya bavlı olub, başında Türkiyalı bir gişi vardır. Pütün ekonomig döngünün denetimi, kontrolü bizzad bir Türkiyalı tarafından yapılmagdadır. Güvenlig Guvvadlarnın %90’ı hadda %95’nin Türkiyalı yerleşiglerden oluşduvu iddia edilir. Bunu Güvenlig Guvvadlarında çalışan Gıprızlılar bizzad agdarmagdadır. Güvenlig Guvvadlarnın en başındakı gişi Türkiya’dan atanır. Bu gişi heb Türkiyalı oldu. Güvenlig Guvvadları zaten Türg silahlı guvvadlarına bavlıdır. Polis teşkilatı güvenlig guvvadlarına bavlıdır. Dovrudan Türkiyalı bir gomandanın emirleriynan yönedilir. Polis teşkilatının içündeki Gıprızlıların oranı nedir? 10 polis varısa 1 tanesidir Gıprızlı? Bilemediniz iki tanedir? Gıprızlıların polis teşkilatındakı görünürlüyü da bidme durumundadır. 2024 yılında Mia Milya (Hospolat)’dakı mapusaneye girdiyimde neredeysa hiş Gıprızlı gardiyan görmedim. Gardiyannarın kaşda kaşı Gıprızlılardan oluşmagdadır?

Çarşıya endiyinizde güçüg esnafında fızınan dönüşdüyünü görürsüñüz. Yukarı sınıf uzun bir zaman belkim dengede giddiydi ancag şimdig geşirilen yasalarnan, imzalanan protokollerinan ve kamusal alannarın Türg sermayesine peşgeşiynan bu da fızınan deyişmegdedir. Ercan Türkiyalı bir padron tarafından işledilmegdedir. Elektirig enerji ihdiyacının %45’ini Türkiyalı bir şirked savlamagdadır. Hadda çog yakın bir zamanda şirketin varlıvının taha da arddırılacavı ifade edilir. Hoteller ve Gazinoların covunluvu Türkiyalı padronlar tarafından işledilmegdedir. Telefon, interned Türkiyalı bir şirkete peşkeş çekilmişdir. Zaten Türkiyalı bir şirked üzerinden bu ihtiyaç garşılanırkana şimdig iç piyasayı da ele geçirmişdir. Gıynık gazeddasının aralıg 2025’deki havadisine görem “Veriler bankaların sermaye yapılarına göre incelendiğinde, Türkiye merkezli şube bankalarının toplam kârlılığın 3’te 2’sine sahip olduğu görülüyor” denmegdedir. Yani Türkiya bankaları bankacılıg segdörünün %70’e yakınını kontrol edmegdedir. Piyasanın içündeki gıda ürünnerinin neredeysa hebsi Türkiyalı firmalar tarafından üretilib Türkiya’dan getirilmegdedir.

Gıprız’ın kuzeyindeki petrol ihdiyacı Türkiyalı şirkedler tarafından garşılanmagdadır. İç piyasadakı davıtım iki şirked tarafından yapılmagdadır. Bunnardan biri ALPET dir diyeri da Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet)dir. ALPET’in sahibi Türkiyalıdır. K-PET’da özelleşdirilmişdir. Hisselerin %90 hissesini Mustafa Hacı Ali Ltd. ve KPM Enerji Ltd. ortaklığı satın almıştır. KPM Enerji Ltd’nan ilgili bilgi ne yazık ki yogdur. Hadda K-Pet’in tasviye sürecinde Dev-İş ve Petrol-İş 2012 yılında “ihaleyi Levent Sanayi Şirketi Ltd. ve Mustafa Hacıali Ltd. konsorsiyumunun kazandığını ancak hisselerin belli bir kısmının “KPM Enerji Ltd.” diye bir şirkete devredildiğini ifade ederek, bu şirketin kim olduğunun açıklanmasını” isdediydi ("Dev-İş ve Petrol-İş: 2012). 14 sene geşdi. KPM Enerji Ltd.’in kimin şirketi olduvu belli deyil.

KKTC devletinin içündeki bürokrasi da fızlı bir şekilde dönüşmegdedir. Sendikalacılar Türkiya’dan hiş Gıprız’a gelmeyen insannarın yurddaşlıg alarag kamu sınavlarna girdiyini ve sınavı geşenlerin kamuya istihdam edildiyni belirdmegdedir. Bunun yanında Türkiya’dan buraya 74’den soğra yerleşdirilenler da kamuda ciddi bir oranı oluşdurmagdadır. Sadece sömürge parlementosunda bilinşli bir şekilde 1970’li yılların sonundan itibaren yerleşig milletvekillerinin sayısı 4 ya da 5’dir. Bakan sayısı 2-3 dür. Geri galan pütün alannarda her şey deyişmiş ya da deyişmegdedir.

Uluslararası agdörlerin bize dayaddıvı barış görüşmelernin sonucunda 50 yıl soğra geldivimiz nogdada barış kimler arasında vuku bulacagdır? Barış, Gibrayiga gonuşan Gıprızlılarnan, Türkiya’nin 50 yılda işledivi savaş suçları olarag gabul edilen, yarradıvı yenñi demografig yapı arasında gercegleşeceg? Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar barışın nereciyindedir? Onnar artıg bu yenñi fotovrafın içünde yogdurlar?

Nod: Yazının seslendirilmiş halinin linki; https://youtu.be/gU0O_2eMngo

Gaynag

"Bankaların 2025’teki kârlılığı %49 arttı". Gıynık. 1 Aralık 2025. https://giynikgazetesi.com/bankalarin-2025teki-karliligi-i-oraninda-artti/

"Dev-İş ve Petrol-İş: K-Pet ihalesinde oyun oynandı!" YKP. 6 Haziran 2012. https://www.ykp.org.cy/2012/01/dev-is-ve-petrol-is-k-pet-ihalesinde-oyun-oynandi/