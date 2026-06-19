Kıbrıs’ın güneyinde akıntıya kapılan iki genç kadın hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyindeki Oroklini sahilinde akıntıya kapılan 20 yaşındaki iki genç kadın yaşamını yitirirken, bir arkadaşları son anda kurtarıldı.

Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre, ülkede çalışan genç kadınlar arkadaşlarıyla birlikte bir otelin önündeki plaja yüzmeye gitti. İki genç kadın ve en az üç kişi daha bir süre sonra denize girerek dalgakırana doğru yüzmeye başladı.

Ancak bir noktada üç kadın denizde yardım çağrısında bulundu. Dalgakıran yakınlarında akıntıya kapıldıkları belirtilen kadınlardan biri çevrede bulunan diğer denizciler tarafından kurtarıldı.

Fileleftheros'da yer alan habere göre, olayın ardından yetkililere haber verildi. Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, saat 19.30’da “NEARCHOS” Ulusal Arama ve Kurtarma Planı’nı devreye soktu. Operasyona Liman ve Deniz Polisi’ne ait iki sürat teknesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’na bağlı bir helikopter, cankurtaran ekipleri ve ambulanslar katıldı.

Liman ve Deniz Polisi ekipleri ile cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan iki genç kadın bilinçsiz halde ambulanslarla Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.