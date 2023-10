Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması ISFFC ödül töreni ile kapandı

Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması olan ve bu yıl 13.kez organize edilen Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Yarışması, 13 Ekim Cuma gecesi Rialto Tiyatrosu’nun açık alanında yer alan müthiş törenle kapandı.

Festival için adaya gelen yönetmenler, adadan birçok kısa filmci, oyuncu, sektör profesyonelleri ve sinemaseveri buluşturan kapanış töreni yine büyük bir heyecana sahne oldu.

Sponsorların da ödülleri takdim ettiği gecede Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Yöneticisi Elena Christodoulidou da kısa bir konuşma yaparak yarışma gösterimleri, TSFM ve paralel gösterimleri ile oldukça başarılı geçen, sinemaseverleri ve sinema üreticilerini ve sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir festivali daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek tüm kazananları kutladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Menejerliğini Diamanto Stylianou yaptığı, Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen Kıbrısın en büyük kısa film buluşmasında kapanış törenini Uluslararası Yarışma küratörlüğü ve Festival Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylonas sundu.

Kapanış töreninde ödülleri Jason Anderson(jüri başkanı),Sven Schwarz,Sanne Jehoul ve Janine Teerling’den oluşan jüri gerekçeli kararlarıyla birlikte açıkladı. Gecede TSFM(Yetenekler ve Kısa Film Marketi) diplomaları verildi, Öğrenci Jürisi tarafından En İyi Müzik Videosu ödülü(Amaze Me) de verildi.

Ulusal Yarışma

En İyi Filme verilen 1.’lik Ödülü: The Tornado Outside (Marias Tomazou)

En İyi Performans Ödülü: Andreas Markou(Buffer Zone)

Dinos Katsouridis En İyi Yönetmen Ödülü: Savvas Stavrou(Buffer Zone)

EFA(Avrupa Film Ödülleri)Adayı Kısa Film: Aerolin(Koukias Pantelis)

En İyi Sinamatografi Ödülü: Sofronis Sofroniou (Pillars filmi ile)

En İyi Filme verilen 2.’lik Ödülü: Acceptance(Mark Kassinos)

Uluslararası Yarışma

En İyi Filme verilen 1.Ödülü: Daydreaming So Vividly about Our Spanish Holidays (Christian Aviles)

En İyi Belgesel Ödülü: Suddenly TV(Roopa Gogineni)

En İyi Filme verilen 2.’lik Ödülü: Marungka Tjalatjunu-Dipped in Black(Derik Lynch-Matthew Thorne)

En İyi Yönetmen: Marungka Tjalatjunu-Dipped in Black(Derik Lynch-Matthew Thorne)

Onur Ödülü: Simo(Aziz Zoromba)