Kıbrıs vatandaşı KKTC’lilerin yeni dostu Amsterdam!

Efendim, uzun zaman sonra yolumuz üç günlüğüne Amsterdam kentine düştü…

Amsterdam’ı anlatmak ya da fotoğraflamak, öyle üç günün işi değil.

Amsterdam’ı gezmek, üç günün hiç işi değil.

Tiyatroları, tarihi, kanalları, ünlü sokakları, gannavuri serbestliği falan derken, on binlerce bisikletli, tertemiz sokaklar dikkat çekici…

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Peki fiyatlar?

Vallahi su, bira ve bazı restoranlar, KKTC’den pahalıymış gibi görünüyor veya öyle duruyor ama “fark” çok çok fazla değil…

17 milyon nüfuslu bir ülke…

Asgari ücret 2020’de bin 600 Euro’ydu…

Kişi başına düşen yıllık gelir 60 bin Euro seviyesinde…

Bütün bunları da hesapladığınızda, burası KKTC’ye göre çok çok çok yaşanır!

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Hazır buraları gezerken aklıma geldi…

Brexit sonrası, çocuklarımızın İngiltere’de eğitim kapısı kapandı…

Ve son yıllardaki en popüler adres Amsterdam oldu…

Kısacası, yakın bir zamanda, bu kentle bizim “gözlemci KKTC” arasında, Larnaka bağlantılı uçuşlar çok artacak…

Seviyesiz, ruhsuz, inançsız!

Bu işler bizdekinden pek farklı olmuyor…

Türkiye adına veya KKTC adına Londra’da lobicilik yapanlar mutlaka vardır…

Ya tanıdıkları aracılığıyla ya da “bedeli” karşılığında (bizde rüşvet veya mamma denen konu) bir İngiliz gazetesinde, Ersin Tatar’ın mektubu yayınlandı.

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Tatar, bu mektubunu, İngiliz Başbakan Rishi Sunak’a hitaben kaleme aldı ve “EOKA zamanında Rumlar çok İngiliz öldürdü, biz öldürmedik, şimdi de iki devletli çözüm talep etmeye başladık, bizi destekle canım” şeklinde özetleyebileceğimiz bir şeyler söyledi.

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Rishi Sunak ne mi dedi?

Hayatında ilk defa “Kıbrıs” konusunda açıklama yaptığını düşünüyorum ama daha öncekilerden hiç farklı bir şey söylemedi…

Kıbrıs Türk tarafının, müzakerelere geri dönmeyi zorlaştıracak, güveni azaltacak, iyi niyetten de yoksun provokatif hareketlerden kaçınmasını istedi…

Örnek de verdi…

Mesela “Maraş açılımı”…

Mesela, “Kıbrıs’a ait Münhasır Ekonomik Bölge’de Türkiye’nin kazılar yapması”…

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Haaa Türkik devletler demiş ki KKTC gayrı gözlemcidir…

Gören duyan da sanacak ki, BM Genel Kurulu oy birliğiyle KKTC’yi tanıma kararı aldı; Baf, Limasol ve Larnaka’daki Rumların da Atina’ya gitmelerini ve yerlerine KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından hızlandırılacak bir şekilde vatandaşlık verilecek ahalinin yerleştirilmesini önerdi…

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Türkik devletler dahil, Dünya’nın tamamının Kıbrıs meselesine bakışı değişmemiştir; değişmesi çok zordur zaten bir birimize yalan söylemeye gerek; yanlışlıkla değişse ilk müdahale edecek olan Türkiye olacaktır!

Bilmem anlatabildim mi?

Haaa çok fazla bir şey istemiyorum; önce yalandan vazgeçin!

Sonra da, açıkça çözüm istemediğinizi, ganimetin üzerinde rahat olduğunuzu, evlatların, torunların ve sizlerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları ile de sıkıntınız bulunmadığını açıkça itiraf edin!

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Soruyorum: Bu kadar mı seviyesiz, ruhsuz, inançsızız?

Cevap veriyorum: Ne acıdır ki evet!

Sevilerek bitirileceğiz!

BBC World Service’ten Petra Sivic, “Neandertallerin sonunu şiddet mi getirdi, seks mi?” başlıklı çok ilginç bir makale yazdı…

BBC Türkçe’de de yayınlanan bu makaleye göre, bilinenin aksine, “… yeni bir araştırma Neandertallerin, Homo Sapienlerle ‘savaşarak değil sevişerek’ yok olmuş olabileceği tezini destekliyor.”

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BBC Türkçe’deki makalede, “… Palaeo Anthropology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Neandertaller Homo Sapienlerle çiftleştikçe melezleşti ve sonunda ortada türü devam ettirebilecek sayıda Neandertal kalmadı” deniliyor…

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BBC'ye konuşan araştırma ekibinden Dr. Lucile Crete, "Uzun zaman boyunca kabul gören teori, iki türün kaynaklar için rekabet ettiğiydi" diyor.

Fakat Crete'in Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nin baş araştırmacılarından Prof. Chris Stringer ile birlikte yaptığı araştırma, Neandertallerin gen havuzunu zayıflatan şeyin türler arası savaş değil türler arası çiftleşme olduğunu gösteriyor…

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Sonuç nedir?

Sonuç, Neandertaller’in ortadan kalktığıdır…

Yani, Homo Sapienlerle savaşarak ya da sevişerek “bittiler”…

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Ne yapmaları gerekiyordu tükenmemek için; belki de sevişmemek ve savaşmamak!

Ama artık geçti!

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Ayıptır söylemesi, aradan on binlerce yıl geçmiş olabilir; Homo Sapienler’in “Kıbrıslı Türk” cinsinin akıbeti, galiba Neandertaller gibi olacak…

Savaşarak yok edilemediler ama sanırım bir şekilde “sevilerek” bitirilecekler!



