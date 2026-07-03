Kıbrıs’ tan göğe bir ışık yükseldi. Güle güle Sevgül Uludağ…

Sevgül Uludağ ile gazetede her karşılaştığımızda, yüzündeki o sıcak ve samimi gülümsemesini hiç unutmayacağım.Hayata daima pozitif bakan ve çevresine devamlı umut mesajları veren bir yapısı vardı.

Kıbrıs,büyük bir barışsever, yüreği insan sevgisi dolu, devamlı gerçeği arayan, en cesur kalemlerinden birini ,çok başarılı bir araştırmacı gazeteciyi kaybetti.

Yenidüzen gazetesinde ve mezarlıkta yapılan cenaze törenlerine, Kıbrıs’ ın her iki tarafından, onu seven, değer veren Kıbrıslı Türk ve Rum binlerce arkadaşı, dostu ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü. Eminim ki bu görüntü, barışa ve insanların kardeşliğine inanan ruhunun, huzur içinde olmasını sağlamıştır.

Kıbrıs’ taki kayıp kişiler konusundaki araştırmaları ve yazıları sadece burada değil, tüm dünyada takdirle karşılandı ve uluslararası ödüller kazandı. Bu bağlamda, yazıları, yıllar sonra da önemini koruyan birer tarih belgesi niteliği taşıyacaktır.

Araştırma ve yazıları ,Kıbrıs'ın yakın tarihini anlamak isteyen araştırmacılar, gazeteciler ve gelecek kuşaklar için değerli bir kaynak oluşturacaktır.

Aldığı ödüller, barış ve insan hakları gazeteciliği ve gerçeği arama çabalarına yaptığı katkıların bir göstergesidir.

Yıllarca, Kıbrıs'ta kayıp kişilerin izini sürdü, toplu mezarların bulunmasına katkı sağladı. 2 toplum arasında barış köprüleri inşa etti, toplumsal hafızayı korudu, tarihin sayfalarını açtı ve geçmişle yüzleşmeyi sağladı.

İstikrarlı ve sabırlı çalıştı. Zira, kayıp insanları araştırmak, saha çalışmaları yaparak, konuşulamayan gerçeklerle mücadele etme cesareti ister.

Toplumlararası çatışmalarda kaybolan insanların hikayelerini aktardı. Kayıp yakınlarının sesini duyurdu, ortak acılarına odaklandı. İnsan hakları ve toplumsal vicdan açısından önemli bir misyon sergiledi.

Türk ya da Rum ayrımı yapmaksızın, kayıp kişilerin ailelerini dinledi, tanıklıkları belgeledi ve herkesin dikkatinin bu alana çekilmesini sağladı. Her kayıp kişinin, bir ailesi ve yarım kalmış bir yaşamı olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs'ta kayıplar konusu, bir annenin, babanın, eşin bekleyişi, bir çocuğun cevapsız soruları, bir kardeşin yarım kalan düşleridir.O, bunları yaşayarak gördü, acının milliyeti olmadığını gösterdi ve iki toplumun ortak acısının dili oldu.

Bulunan mezarlar, kimliğine kavuşan insanlar, yıllar sonra, babalarını, evlatlarını toprağa verebilen aileler ona hep şükranlarını sundular ve sunmaya da devam edeceklerdir.

Kıbrıs'ta yaşanan çatışmalarda binlerce insan öldü ve binlercesi kayboldu. Kimi bir ormanlık alana,tarlaya, kimi bir dere yatağına, kimi kimsenin bilmediği isimsiz çukurlara ve kuyulara gömüldü.

Geride kalanlar ise yıllarca bekledi. Belki bir gün gelir diye, bir haber çıkar diye, bir gün birileri konuşur diye..İşte Sevgül Uludağ, o sırları taşıyanları konuşturan insandı.

Yıllarca kapıları çaldı. İnsanlar ona konuştu. İçlerinde taşıdıkları sırları, güvendikleri için, onunla paylaştılar. Çünkü biliyorlardı ki, o, birinin verdiği görevi yapmıyordu. Sadece, vicdanı ve ruhu istediği için bu işleri yapıyordu.

Kıbrıs'ta kayıpların bulunması için verilen mücadelenin her önemli durağında onun emeği var.Kazı yapmadı, laboratuvarda çalışmadı.Ama, o kazının doğru yere yapılmasına katkı koydu ve laboratuvara ulaşacak bilgilerin izini sürdü.

Barış, imzalanan anlaşmalardan önce, insanların birbirinin yasını tanımasıyla başlar. Sevgül Uludağ bunu yaptı.Siyasetin başaramadığını, vicdanıyla yapmaya çalıştı.

Bugün, onun ardından söylenecek çok söz bulabiliriz. Aldığı ödüllerden, yazdığı kitaplardan bahsedebiliriz.Ama, bunların hiçbiri, yıllar sonra evladının kemiklerine ulaşabilen bir annenin, babanın, eşin ve kardeşin gözyaşındaki huzur kadar anlamlı değildir.

Kıbrıs, büyük bir gazetecisini, kayıpların isimlerini unutturmayan bir belleğini, barışın mümkün olduğuna inanan bir cesur yüreğini ve gerçeğin en önemli tanıklarından birini kaybetti.

Işıklar içinde ve huzurla uyu sevgili Sevgül Uludağ. Yaptığın hizmetler, Kıbrıs’ ın halkları tarafından unutulmayacak ve sana olan sevgi ve saygı sonsuza kadar devam edecektir.Yaptığı işlerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi onun anısına yapılacak en anlamlı hizmet olacaktır.