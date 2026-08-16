Vatanı sevmek direğe çıkıp bayrağımızı  indireni indirmek değildir sadece!

Büyükelçi demiş ki…

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Hangi Büyükelçi?

KKTC’de görev yapan her hangi bir büyükelçi mi var?

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Bir tane de olsa bu sıfatı taşıyan biri var ama büyükelçilik dışında seçim kampanyası organizasyonu dahil başka görevleri de yapıyor sanırım…

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Veya başka ‘unvan’ı da var diyebiliriz sanırım!

Mesela “Vali!”

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Amaaaan girmeyelim bu işlere…

Şey demiş Büyükelçi; ‘Son dört yılda çok şey yapıldı…’

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Doğru mu?

Elbette doğrudur!

İtirazım yok da son dört yılda elbette iş yapıldı ama çok kötü şeyler de oldu!

İyi ve kötüleri hükümet söylesin, Büyükelçi değil!

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Mesela Girne Hastanesi, 64 milyon TL’ye tamamlanacaktı; 2 milyar TL’ye hala tamamlanamadı veya ilgili bakana göre tamamlanmaya an meselesi kaldı!

-*-*-

Amaaaan geçelim bunları…

-*-*-

Vatanseverlik meselesine bir bakalım…

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Şimdi, direğe çıkarak bayrağımızı indireni biz de indiririz değil mi?

İndiririz ve buna da kahramanlık deriz!

Heyt be!

Analar ne Erhan’lar doğruyor!

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Peki kahramanlık veya vatanı çok sevmek bir tek bu şekilde mi açıklanabilir?

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Köylüm, akrabam ve arkadşaım çok başarılı iş insanımız var…

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Yasadışı tek bir işi yok!

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İnanılmaz zeki ve bir o kadar da iyi insan…

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Ailesine - arkadaşlarına değer veren, kibar ve sadece ülkemizde değil, Dünya’nın birçok ülkesinde çok saygın yatırımları olan biri…

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Ailesi ve bizler kendisi ile gurur duyuyoruz ama bu ülkeyi seven herkesin kesinlikle gurur duyması gereken bir başarı örneğidir…

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Tekrar ediyorum; tek kuruşluk bir yasadışı faaliyeti olmadığından adım gibi eminim…

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Haaa olsaydı da bu ülkenin polisinin veya adli makamlarının baykuş beslemeyeceğinden de aynı oranda eminim…

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Bu arkadaşımız ya da kardeşimiz, her yıl KKTC’ye çok ciddi vergi ödüyor ve son yıllarda vergi şampiyonları arasında en başlarda yer alıyor…

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Çok para kazanıyor mu?

Muhasebecisi değilim - bilemem ama bu kadar çok vergiyi sadece bu ülkede ödüyorsa, evet ülkemiz koşullarında - dürüst iş insanlarımız içerisinde - en çok kazanan birkaç kişiden biri!

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Vergi kaçıranları dürüst iş insanları arasına koymaya gerek yok!

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Bir daha tekrar etmem lazım; bu arkadaşımızın ne KKTC’de ne de yurt dışında herhangi bir polis soruşturmasına uğramış işi - yatırımı - işyeri yok!

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Peki ne oluyor?

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Türkiye’de birileri diyor ki; ‘bu kişi ya da bu kişiye ait şirket, yasadışı bet işinden para kazanıyor…’

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Türkiye’de hiç bir yatırımı, işi yok!

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Yasadışı uluslararası işi de söz konusu değil!

-*-*-

Türkiye vatandaşı da değil!

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Şimdi Türkiye, istediği kararı alsın; istediği rüşvete yatsın; istediği kadar karanlık veya aydınlık olsun zerre meselem değil!

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Türkiye’yi ister Erdoğan yönetsin, ister Özgür Özel isterse Donald Trump…

Vallahi o da umurumda değil!

Bana ne!

-*-*-

Konu şu: Bu başarılı iş insanına KKTC’de hiç bir devlet veya hükümet yetkilisi sahip çıkmaya cesaret edemiyor!

-*-*-

Asıl mesele buradadır!

-*-*-

Neden sahip çıkamıyor?

Bu kişi suçlu mu?

KKTC’de veya Dünya’nın başka ülkesinde hangi suçu işledi?

Efendim, bet oynayan Türk vatandaşlarının ödemeleri, bu kişiye ait online şirket üzerinden yapılıyormuş ve bu kişi ya da şirketi bu nedenle çok para kazanıyormuş!

-*-*-

Eeeeee, suç nerede?

Eğer vatandaşınız bet yapıyor ve ödemeleri de herhangi bir şirket üzerinden alınıyorsa, diyelim ki bu kişi o şirketin sahibiyse, size 20 milyon dolar rüşvet mi vermesi lazım?

-*-*-

Bet oynamayın, oynatmayın!

-*-*-

KKTC’de konuyu azıcık bilen tüm devlet yetkilileri, bu kişinin masum olduğundan emindir!

-*-*-

Şimdi, yazımızın başında vermek istediğim mesaj neydi?

Elbette anlayan anladı ama Bilaller de anlasın diye açıkça yazayım; bir ülkede hükümet iyi veya kötü olabilir da bu durum, yabancı bir ülkenin büyükelçisini niye ilgilendiriyor?

-*-*-

Bir soru daha soralım; bahsettiğim iş insanının KKTC’de trafik suçu dahi yok ama bu kişi ülkeye gelemiyor…

Çekiniyor!

Belki de korkuyor!

Ama KKTC’de hiçbir devlet yetkilisi bu konuda konuşamıyor!

Onlar daha çok korkuyor!

-*-*-

Son soru; çok mu canınızı sıkacak acaba ama sormazsam ölürüm; işgal var mı yok mu?

-*-*-

Vatanseverlik, direğe çıkıp bayrağımızı indireni indirmek değildir sadece!

Vatanseverlik, Girne Hastanesi inşaatının neden 64 milyon TL yerine 2 milyar TL’ye bitirilemediğinin hesabını çatır çatır sorabilmektir!

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Vatanseverlik, yüzde yüz masum olduğunu bile bile, ülkenin en başarılı ve belki de tek uluslararası yatırımları olan iş insanına sahip çıkabilmektir…

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Vatanseverlik, rüşvet tutkunu çöküşgen Türkiyeli bazı siyasi mafyalara yalakalık etmek hiç değildir!

İngiltere ve KKTC hapishane kıyası!

İngiltere ve Galler’de 31 Mart 2026 tarihi itibarı ile toplam cezaevi nüfusu 87 bin kişi…

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İngiltere ve Galler’de yabancı uyruklu mahpuslar, 10 bin 487 kişi…

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Dolayısıyla İngiliz vatandaşı mahkumlar yaklaşık yüzde 88.

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Yabancı mahkumların 31 Mart 2026 itibarıyla oranları da şöyle:

Arnavut: %9, İrlandalı: %7, Polonyalı: %7, Rumen: %6 ve Hint: %4…

-*-*-

Ve İngilizler bağırıyor; hapishanemizi yabancılar doldurduuuuu!

-*-*-

KKTC’de hapishane?

Yenidüzen’in hem yazarı hem avukatı Aslı Murat’ın verdiği bilgilere göre, KKTC’de hapishanedeki yaklaşık bin mahkum ve tutuklunun sadece 40 tanesi Kıbrıslı!

-*-*-

Ayrımcılık yapmayalım lütfen!

Büyükelçi ne diyor?

Son dört yılda şey, şey, şey ve de şey, şey, şey!

-*-*-

Not: 1974 olmasaydı...

Amaaaaaan!

Yazmıyorum işte!