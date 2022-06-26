Kıb – Tek’te büyük soygun!

Kıb – Tek’te akaryakıt ihalesine zamanında çıkılmadı!

Neden çıkılmadı!

Google arama motorunun kesinlikle bulamadığı Türkiye’deki bir şirketten (Petrol Geri Kazanım Şirketi – PETCO) “doğrudan alım” yapabilmek için!

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Peki neden?

Neden ihaleye çıkılmadı ve “ne idüğü belirsiz”- kirli mi değil mi bilinmeyen ve üstelik “rüşvet kokan” ya da “komisyon tüten!” bu alım tercih edildi?

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Kıb – Tek eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, bu konuda açıklama yaptı…

Ayrıntılı bilgiler verdi.

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Avcıoğlu’nun verdiği ve mutlak doğru olduğunu teyit ettiğim bilgilerin özeti şöyle:

“… 14 Nisan'dan beridir derhal Kıb-Tek için Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesine çıkılması gerektiğini defalarca söylememize rağmen ihaleye çıkmadınız… İHALESİZ doğrudan alım yapabilmek için Yasa Gücünde Kararname geçirdiniz ama ona rağmen BECEREMEDİNİZ ve ÜLKEYİ YAKITSIZ VE ELEKTRİKSİZ BIRAKTINIZ! ŞİMDİ İSE FAHİŞ FİYATTAN, İHALESİZ YAKIT ALIYORSUNUZ!

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Yüzde 5 Kükürt Oranlı Fuel Oil Yakıtın Borsadaki ton fiyatı: 838 Amerikan Doları… KKTC’ninn yakıta ödeyeceği miktar ton başına bin 305 Dolar…

Alınan yakıt miktarı 2 bin 300 ton…

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Alınan 2 bin 300 ton yakıtın borsa fiyatı 1 milyon 927 bin 400 Dolar…

Ancak bizim ödeyeceğimiz miktar 3 milyon 105 bin 400 Dolar…

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İhaleye çıkılmadığı için ve doğrudan alım yapılacağından dolayı Kıb – Tek’in ödeyeceği fiyat farkı 1 milyon 177 bin 600 Dolar…

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Bu yakıt sadece üç gün yetecek bir yakıt miktarıdır…

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Bu arada belirtelim, Kıb – Tek’in yani bizim ödeyeceğimiz 1 milyon 177 bin 600 Dolarlık “fazladan para” ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, KIB - TEK yönetim kurulu kararı olmaksızın alındı…

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Yusuf Avcıoğlu’na göre, “… Bu fiyattan alımların devam etmesi halinde Elektrik Birim Fiyatlarına 1.8TL ilave zam yapılması gerekiyor…

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Yusuf Avcıoğlu, ilgili bakan Sunat Atun’a soruyor: “Bu mu sizin bahsettiğiniz ARZ GÜVENLİĞİ? Bu mu sizin bahsettiğiniz İSTİKRAR?”

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Yusuf Avcıoğlu, Erhan Arıklı'ya da soruyor: “Bu muydu sizin güzellemelerinizde bahsettiğiniz SPOT ALIM?”

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Ve ikisine de şu mesajı gönderiyor:

“Yazıklar olsun size! HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?”

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Avcıoğlu’nun bir de çağrısı var: “Sayıştay Başkanlığını, Mali Polisi ve Savcılığı göreve davet ediyorum!”

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Şimdi Sunat Atun ve Erhan Arıklı’nın bu durum veya bu sorularla ilgili verebilecekleri tek bir yanıt var:

“… Allah inancı olmayanlar, Linobambagiler ve hain federasyoncu hainler…”

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Ben de hiç çekinmeden diyorum ki; “Bu ülkede hırsızlık var, hırsızlar var, halkın parasını çalanlar var, Kıb – Tek’i batırmak isteyenler var…”

Allah ya da İslam inançlarından asla şüphe edemeyeceğimiz her iki bakana bir de şunu ifade etmek istiyorum:

“Çok üzgünüm ama çok inandığınız Allah, sizi bildiği gibi yapsın…”

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Ersin Tatar ve Ünal Üstel ve Fuat Oktay ile buradaki adamları; bu hırsızlığa – bu ahlaksızlığa – bu vurguna göz yumacaksanız, sizin de çok inandığınız Allah…

Neyse!

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Günahtır…

Ayıptır ya hu!

Gözümüze baka baka, soygun yapılıyor!

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Hiç mi utanmıyorsunuz?

Hiç mi üzülmüyorsunuz!

Hiç mi yüzünüz kızarmıyor?

HEP BİRLİKTE İSTİFA EDİNİZ!

Ersin Tatar ve hükümet istifa

Tüm Dünya’yı etkileyeceğine kesin gözle bakılan bir gıda tedariki sorunundan söz ediliyor!

KKTC’de hükümetin bu konuda bir planı ya da bir programı var mı?

Yoktur!

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Covid 19’la alakalı yeni söylentiler, yeni haberler yayılıyor…

Bu konuda KKTC hükümeti ne yapıyor?

Acil Durum Hastanesi’ni normal hastaneye dönüştürdük ve bu konuda hiçbir plan, program ya da görüşme kesinlikle yoktur.

Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane inşaatı yalan olmuştur. TC Devleti, Trabzon’da başlayan benzer bir hastanenin inşaatını fiyat farkı nedeniyle iptal etmiştir. KKTC’de Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılmayacaktır.

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Kıb – Tek’te tarihin en büyük yolsuzluğu, hırsızlığı gerçekleşiyor…

Hükümet ne yapıyor?

Aslında bir tek yapması gereken şey var, “istifa etmek” ama yapmıyor…

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Haaa hükümette kriz var mı?

Evet vardır.

Ve Fuat Oktay da, bu yüzden gezisini – temaslarını yarım bırakıp ülkeden ayrılmıştır, bilginize…

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KKTC’de çok ciddi bir “liderlik krizi” de mevcuttur.

Kıbrıslı Türk nüfusun neredeyse yüzde 90’dan fazlası, Ersin Tatar’ın bu görevi yürütemediği konusunda mutlak anlamda mutabıktır…

Müzakereler sonlanmıştır; çözümsüzlük pekiştirilmek istenmektedir; tek kurtuluşumuz olabilecek Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması, Mağusa Limanı’nın işletilmesi konusunda kararları Türkiye vermekte ve “ihanettir” demektedir.

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Son yangın bize her açıdan zavallı, yetersiz olduğumuzu açıkça ispat etmekle birlikte; mevcut siyasi çözümsüzlük yanlısı Ersin Tatar ve Tahsin Ertuğruloğlu’nun “havadan destek” konusundaki gecikmeleri; felaketin büyümesinin tek sebebidir.

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Eğitimde belirsizlik had safhadadır… Özelden devlete geçişlerdeki olağanüstü artış, tam bi,r kaos yaratmaya adaydır.

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Peki ne yapmak lazım?

Tüm özel bilgilerimiz “rezil ve utanmaz” bir şekilde yabancı özel bir şirkete devredilmiştir…

Bu devir; bir insanlık ayıbı ve evrensel bir hak olan “kişisel bilgilerin gizli olması hakkı”nın satılmasından başka bir şey değildir!

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Mevcut hükümet de Ersin Tatar da, derhal istifa etmelidir.

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Ya da, “helikoptere binelim, gülümseyelim, el sallayalım hatta tavsiyemdir, balıklara Dolar atalım!”

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Bir başka önerim daha var; hiç anlamadığımız bir dilde Allah’a dua edelim; tüm dertlerden kurtulalım!

Afün Girgen hocam, kardeşim yazdı ve dedi ki: “Futbolcu kardeşlerime çağrımdır: Sizler MAL değilsiniz… Hiç paraya büyük emek veren İŞÇİLERSİNİZ. Gücünüzün farkına varın. Bu KÖLE düzenini yıkmak, sizlerin iradesi ve kararlı tutumuyla mümkün olabilir. Unutmayın ki HAK VERİLMEZ ALINIR. Bu insanlık dışı sistemi yalnız sizler yakabilirsiniz. Sözleşme sizlere verilecek lütuf değil, bir haktır… Hakkınızı kimseye yedirtmeyin. Sosyal medyada yazmakla hak kazanılmaz. Birlik olup MÜCADELE etmek gerekir. Alacağınız her kararda sonuna kadar yanınızda olacağım.” (Bir futbolsever olarak Afün hocama yüzde yüz katılıyorum)…