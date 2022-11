Kevgirden hudut!

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde bu başlık vardı…

Neden?

Çünkü bir ülkenin sınırlarının sorma gir hanı gibi rahatlıkla delinmesi, aşılması, geçilmesi o ülkenin güvenlik makamları için çok büyük bir ayıptır, kabul edilemez bir utançtır…

Namus meselesi, nefret ettiğim bir meseledir ve milliyetçi muhafazakar kafaların bir “tavrı” ya da “inancı”dır!

Ve ne yazık ki bu milliyetçi – muhafazakar kafalara göre “namus olan hudut, KKTC adı verilen “sınır karakolu”nda, kevgirden beterdir!

-*-*-

KKTC’de en alçak bir insanlık tavrıyla sınırlardan insan ticareti yapılmaktadır…

Ve evet “utanılacak” bir durum ama bu ülkeyi yönetenler, sınırlardan Güney’e insan kaçırılmasına göz yummaktadır.

Neden mi?

Sadece para değil sebepleri; akılları sıra Rum Yönetimi’ni zorda bırakmaktır!

-*-*-

Ve aslında kendi bakışlarına göre, namusumuz deldirilmekte, haliyle elden gitmektedir!

Ve aslında “insan” denen varlığın ticaretinin yapılmasına açıkça göz yumulmaktadır!

-*-*-

Milliyetçi muhafazakar laf cambazlığında bin harmanlık yer size yetmez de icraatta utanılacak durumdasınız!

Bilmem farkında mısınız?

Ma ne yalançısınız be gavollem!

Ne oldu BM askerleri meselesi?

31 Ekim’e kadar süre vermiştiniz!

17 Kasım’a geldik!

-*-*-

Şimdi BM askerleri KKTC’ye geçemiyor mu?

Yoksa geçiyor ama siz ses çıkarmıyor musunuz?

-*-*-

Neydi gofdorozluğunuzun sebebi?

Tükürdüğünüzü yalamış olmadınız mı?

Yoksa hep işiniz yalan mı?

-*-*-

Ve sahi, Pakistan’dı, Azerbaycan’dı, Libya’ydı falan sizi tanımaya hazırdı…

Olmadı!

Yalan çıktı!

Ama artık gözlemcisiniz ha!

Ne mutlu size!

-*-*-

Bu arada Rusya’dan uçakgelecekti!

Hatta Lefkoşa’nın Kuzey tarafında Rus Konsolosluğu açılacaktı!

Ne oldu?

“15 Kasım’da Rus yolcu uçağı Ercan’a inecek dememiş” miydiniz?

Yolda gelirken düştü mü?

-*-*-

Kıbrıslılar “yalancı” demez…

“Yalançı” der…

Bu gibi durumlarda, Kıbrıslının söylediği de şudur:

“Ma ne yalançısınız be gavollem!”

Cahiliye dönemi

Elektrikle ilgili olarak yaşadıklarımızın tek açıklaması “kötü yönetim”dir…

Bu ülke de kurumları da son derece başarısız bir şekilde yönetilmektedir…

Kıbrıs meselesi, tarihin en kötü siyaseti ile batağa gömülmüştür…

Ekonomi, evet bütün Dünya’da sıkıntılıdır ama bizdeki durum kötü olmanın da ötesindedir…

İstihdamlar, atamalar tam anlamıyla fiyaskodur.

-*-*-

İslam’da “Cahiliye Dönemi” diye açıklanan bir dönem vardır…

Bu dönem, İslamiyet’in kabulü öncesi Arapların içinde olduğu dönemi anlatır.

Düzensizlik, kontrolsüzlük, başıboşuzukluk, ahlaksızlık, şiddet, yağmacılık, kadınların ciddi anlamda aşağılanmasını içeren bir dönem…

-*-*-

Şu anda KKTC’de gerçek anlamda “Cahiliye Dönemi” yaşanıyor.

Anlayacağınız veya sizi yönetenlerin en iyi anladıklarını iddia ettikleri “terimlerle” anlatmak istedim de!

Anavatanımız, bir teröristin daha ülkeye girip,

İstanbul’u tarumar etmesini engelledi!

Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye girişine N-82 kodu gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Düzgün ile birlikte Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerin sayısı 8’e yükselmiş oldu.

-*-*-

Anavatanımız, bir teröristin daha ülkeye girip, İstanbul’u tarumar etmesini engelledi!

Allah’ım sana şükürler olsun!

-*-*-

Bilindiği gibi daha önce de azılı teröristler olarak bilinen, Boko Haram, İŞID, El Kaide gibi çeşitli terör örgütlerinde eğitmen olarak görevler almış bazı kişiler Anavatan’a sokulmamıştı…

Bomba yapımı uzmanı Ali Bizden, kiralık katil Ahmet Cavit An, çocuk kasabı Okan Dağlı, acımasız Ali Kişmir, suikast baronu Abdullah Korkmazhan, telle boğma uzmanı Aysu Basri Akter ve toplu katliam eksperti Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişleri engellenmişti!

-*-*-

Not: Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, “tövbe edip, iki gün süreyle seni çok seviyorum Erdoğan, çok yaşa Ali Murat kardeş, büyüksün be Fuat abi” gibi ifadeler yazarsam, Türkiye’ye girebilir miyim?

Bir sor be Tahsin abi da boşuna Başaran gibi bilet parasından da olmuş olmayalım…

Ve ayrıca, sadece gidiş bileti kesersem ve TC’ye sokulmazsam, dönüş biletinin parası THY’ye ya da Pegaus’a mı ödetilir? Yoksa bedava mı dönerim?

G-20 Zirvesi için Bali'de bulunan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden Salı günü bir araya geldi… Türkiye için, KKTC’nin tanınması çok önemli mi? İlk sırada bir mesele mi? Bence değildir. Bu konuda TC’nin sadece çözümsüzlük için çaba harcadığı apaçıktır… Aksi takdirde, dün bütün gazetelerde, “Erdoğan, Biden’dan KKTC’nin tanınmasını da istedi” gibi bir cümle okuyacaktık… Kimi kandırıyorlar? Tabii ki zavallı Ersin abiyi… Gerçekten zavallı… Garibim, inanıp inanıp, saçma sapan açıklamalar yapmaya da devam ediyor… Bilmiyor ki, en çok üç sene sonra, selam veren tek kişisi bile kalmayacak…