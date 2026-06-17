Kazakistan’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 8 bin 600 Euro bağış

Kazakistan Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (CMP) ilk mali katkısını yaparak 8 bin 600 Euro bağışta bulundu.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), bağışın 2026 yılında kayıp kişilerin kimliklendirilmesi ve kalıntılarının ailelerine teslim edilmesi hedeflerine katkı sağlayacağını açıkladı. Açıklamada, bu desteğin ailelerin yıllardır yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Bugüne kadar her iki toplumdan toplam 1.069 kayıp kişinin kimliği tespit edilerek kalıntıları ailelerine teslim edildi ve defin işlemleri gerçekleştirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararının ardından, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında varılan anlaşma çerçevesinde Nisan 1981’de BM himayesinde kuruldu.

Kalıntıların çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelere iadesini kapsayan proje ise 2006 yılında faaliyete geçti. Projenin en büyük mali destekçisi olmayı sürdüren Avrupa Birliği’nin yanı sıra, komite çalışmalarını bağışçıların katkılarıyla yürütüyor.