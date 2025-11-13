Kayıplar Komitesi, Mora, Karava ve Dörtyol’da yeni kazılar başlattı…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılar kesintisiz biçimde devam ediyor… Kayıplar Komitesi bir yandan Ağırdağ, Özhan, Lefkonuk ve Aşağı Pirgo’daki kazıları sürdürürken, Mora, Karava ve Dörtyol’da yeni kazılar başlattı… Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre, Dörtyol’daki kazı (Mağusa Prastyosu) dün başlamış bulunuyor…

MORA, KARAVA VE DÖRTYOL HAKKINDA KOMİTE’YE BİLGİ VERMİŞTİK…

Mora (Meriç), Karava (Alsancak) ve Dörtyol’daki (Mağusa Prastyosu) kazı alanlarıyla ilgili olarak yıllar önce, takriben 2006-2007 yıllarında okurlarımızın paylaşmış olduğu bilgiler doğrultusunda Kayıplar Komitesi’ni ayrıntılı biçimde bilgilendirmiştik… Bu konularda bizlere yardımcı olan tüm okurlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz… Bizimle temasa geçmek isteyen okurlarımız için telefon numaramız 0542 853 8436’dır. Bizi isimli veya isimsiz olarak arayabilir, herhangi bir olası gömü yeri hakkında bildiklerinizi paylaşabilirsiniz… Kayıplar Komitesi’ni aramak isteyen okurlarımız da isimli veya isimsiz olarak 181 ihbar hattını arayabilirler. Vereceğiniz her bilgi, mutlaka önemli bir ipucu olabilir ve ayrıntılı biçimde araştırılarak olası gömü yerleri arayışında Kayıplar Komitesi araştırmacılarına yardımcı olabilir…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre kazılarda son durum şöyle:

*** Ağırdağ/Agirta: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un, Ağırdağ Mezarlığı’nın giriş kapısının karşısında, ağaç ile eski yol arasında yer alan bir alana gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Çalışmalar sırasında bir kişiye ait insan kemiklerine rastlanmıştır. Sistematik kazı ve belgeleme süreci devam etmektedir.

*** Özhan/Asomato: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un bu bölgede bulunan tarla içerisinde gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Yukarı Dikmen/Pano Digomo (Askeri Bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un, Yukarı Dikmen’de ‘Beyaz Tepe’ olarak bilinen dağlık bölgede yer alan mevziler içerisinde gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan manuel kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar kapsamında toplam 4 mevzi kazılmış, herhangi bir insan kalıntısına rastlanmamıştır. Kazı sona ermiştir.

*** Geçitkale/Lefkonuk/Lefkoniko: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un, Geçitkale’de tarla sürülürken insan kemiği ve askeri kıyafet parçalarına rastlandığı yönündeki bilgi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar sırasında iki kişiye ait kalıntılara ulaşılmıştır. Sistematik kazı ve belgeleme süreci tüm hızıyla sürmektedir.

*** Dörtyol/Mağusa Prastyosu/Famagusta Prastion: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un Geçitkale'den Dörtyol'a giden eski yol üzerinde karakoldan 350-400 metre uzaklıkta, araştırma ekibi tarafından belirlenen kuyu içerisinde gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Girne/Keryneia: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un, geçmişte 38 kişinin kalıntılarının açığa çıkarıldığı Girne’deki “Botanik Bahçesi” olarak bilinen alanın devamında gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı geçici olarak durdurulmuştur.

*** Meriç/Mora: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un Ercan -Gaziköy yolu üzerinde, Meriç (Mora) sınırları içerisinde bulunan köprünün altında gömülü olabilecekleri bilgisi üzerine belirlenen limitler içerisinde kazı çalışmaları başlatılmış ve sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Aşağı Pirgo/Kato Pyrgo: 1963–1964 kaybı iki Kıbrıslıtürk’ün, Pirgo Köyü’ndeki dere yatağına gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir…

*** Alsancak/Karava: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un, günümüzde yıkılmış olan eski bir evin bahçesine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Biz de kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok golay gelsin” diyoruz…

Kayıplar Komitesi, Mora'da yeni bir kazı başlattı...

Bir kişiden geride kalanların bulunduğu Ağırdağ kazısından görünüm...

*** KAYIPLAR KOMİTESİ’NE BAĞIŞLAR SÜRÜYOR…

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağış yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bağış yaptı.

TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bağış çekini KŞK Kıbrıslıtürk üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdimi sırasında yaptığı konuşmada, “Bu bağışlarımızın Ada üzerindeki kayıplarla ilgili yaraların sarılması hususunda bir nebze katkısı oluyorsa kendimizi mutlu hissedeceğiz.” ifadesini kullandı.

BAŞÇERİ: ÖNEM VERİYORUZ

Kabulde, Müftüzade’den Komite’nin son dönem çalışmaları hakkında bilgi alan Başçeri, KŞK’nin çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Başçeri, kayıp şahıslar konusunun Ada'da çok sayıda kişinin hayatını bire bir etkilemiş bir olay olduğunu anımsatarak, “Bu derin yarayı bizler de içimizde hissedebiliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz.” dedi.

Konuşmasında, KKTC’deki görev yaptığı tüm zaman dilimleri içerisinde 1963 ve 1974 yılları arasında yaşanan elim olaylarda veya başka vesilelerle yakınları kaybolan birçok dostu olduğunu aktaran Başçeri, “Onların acılarını hep yüreğimde hissettim” ifadesini kullandı.

Başçeri, KŞK’nin Ada'da iki tarafın ortak iradesiyle kurulmuş en eski komite olduğuna da dikkat çekerek, zamanın geçmesine bağlı olarak günün koşullarında çalışmaların giderek zorlaştığını ancak Komite’nin elindeki tüm imkanları kullanarak, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“Bizler hem garantör hem de Kıbrıs Türkü'nün bekasından kendisini sorumlu hisseden Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yapmış olduğu çalışmalara çok önem veriyoruz.” diyen Başçeri, her yıl düzenli olarak Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden KŞK’ya kaynak aktardıklarını kaydetti.

MÜFTÜZADE: TOPLAM YARDIM MİKTARI 1 MİLYON 540 BİN 661 EURO”

KŞK Kıbrıslıtürk üyesi Hakkı Müftüzade de kabulde yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin yine çok anlamlı bir katkıda bulunduğunu vurguladı.

Söz konusu katkının Komite’nin çalışmaları için çok önemli olduğunu söyleyen Müftüzade, özellikle kazıların düzenli olarak devam etmesi için bu tür katkılara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Hakkı Müftüzade, Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demecinde, “Rum tarafındaki bazı politikacıların bu çalışmaları politize etmek için büyük çaba gösterdiklerini ancak bu tutumun hiçbir amaca hizmet etmediğini” belirterek, KŞK olarak amaçlarının iki toplum arasındaki güveni tesis etme çalışmalarına katkı koymak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yıl kendilerine katkı sağladığını da vurgulayan Müftüzade, bugüne dek yapılan toplam yardım miktarının 1 milyon 540 bin 661 euro olduğuna dikkat çekti.

Kabul, Başçeri'nin KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'ye bağış çekini takdimi ile son buldu.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 12.11.2025)

