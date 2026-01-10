Kayıplar Komitesi, Çatoz’da ve Zodya’da yeni kazılar başlattı…

Kayıplar Komitesi’nin Çatoz (Serdarlı) ve Zodya’da (Bostancı) yeni kazılar başlattığı öğrenildi…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş’tan edindiğimiz bilgilere göre, Çatoz’daki kazıda bazı insan kemiklerine rastlandı ancak bunların bir kayıp şahsa ait mi yoksa “ancient” tabir edilen “antik gömüler zamanı”ndan mı olduğu ancak Kayıplar Komitesi laboratuvarında çalışmakta olan uzman antropologlarımızın incelemesi sonucu anlaşılacak.

Aşağı Bostancı’da ise (Kato Zodya) yıllar önce bir şahidimizin bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yeni bir kazı başlatıldı…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş’ın verdiği bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Alsancak/Karava: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sırasında 1 kişiye ait kalıntılara ulaşıldı. Kuyunun dibine güvenli bir şekilde ulaşmak be arkeologların çalışmasını sağlamak için rampa yapılmaya başlandı.

*** Geçitkale/Lefkonuk/Lefkoniko: 1974 kaybı bir Kıbrıslı Rum'un zeytinlik bir arazide gömülü olduğu bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaşarı sırasında 2 kişiye ait kalıntılara rastlanıldı. Kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Serdarlı/Çatoz/Tziaos: Serdarlı köyünde (Çatoz) yol kenarında yapılan tadilat çalışmaları sırasında kemiklere rastlanıldığı ve kemiklerin geri gömüldüğü bilgisi üzerine arazide kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı sırasında 2 kişiye ait kalıntılara rastlanılmıştır. Kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Aşağı Bostancı/Kato Zodya: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un askeri bir hendeğe gömülü olacağı bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlamıştır.

*** Geçitkale/Lefkonuk/Lefkoniko 2: 1963-1964 kaybı üç Kıbrıslıtürk'ün dere yatağına gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Istrovolo/Strovulo: 1963-1964 kaybı bir Kıbrıslıtürk'ün kuyuya gömülü olabileceği bilgisi üzerine sıra kuyularda başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerinde olan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

Çatoz'daki kazılardan görünüm...

Zodya'da bir şahidimizin verdiği bilgi üzerine kazı başlatıldı...

Lefkonuk'ta 1963'te kayıp edilen üç Kıbrıslıtürk'ün gömü yerini bulmak için kazılar devam ediyor...

Kayıplar Komitesi araştırma görevlisi, arkeolog ve dozer operatörü için münhal açtı…

Kayıplar Komitesi, araştırma görevlisi, arkeolog ve dozer operatörü istihdamı için münhal açtı.

Araştırma görevlisi, Kıbrıs’ta 1963-1974 yılları arasında “kayıp” edilmiş olan Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kayıp şahısların gömü yerlerinin arandığı araştırmalarda görev yapacak. İstihdam edilecek olan arkeolog ise 1963-74 yılları arasında “kayıp” edilmiş olan Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kayıp şahısların gömü yerlerinin aranmakta olduğu Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde çalışan kazı ekiplerinde görev yapacak. Dozer operatörü ise kazılarda çalışacak.

Sözkonusu münhallere en son başvuru tarihi 15 Ocak 2026 ve başvuruların [email protected] mail adresine yapılması gerekiyor.

Arkeolog ve araştırma görevlilerinin Kıbrıs’ın güneyine de seyahat edebilmeleri gerekiyor çünkü gerek araştırmalar, gerekse kazılar, adamızın her iki tarafında da yürütülüyor.

Verilen ilanda adayların ön eleme ardından mülakata çağrılacakları belirtiliyor. Mülakat, iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) özel seçici kurulu tarafından gerçekleştirilecek.



*** GİDENLERİN ARDINDAN…

“Leymosunlu futbolcu aslarından Mehmet Pars, Ali Bahri ve Sadrettin unutulmamalı…”

Ulus IRKAD

Leymosun’un futbolcu aslarından Mehmet Pars, Ali Bahri ve Sadrettin unutulmamalı…

Geçen hafta ansızın bir ölüm ilanı beni çok üzdü. Limasol’un ve Girne’nin futbolcu aslarından biri olan Sadrettin arkadaşı da kaybettik. Sadrettin, 1970’li dönemlerde Leymosun’da parlayan Mehmet Pars, Ali Bahri gibi genç ve dinamik sporculardandı. Baf’la Limasol (Leymosun) arasında uzaklık topu topu o zamanlar da yarım saatten biraz fazla tutsa da şimdilerde otobanla daha da az bir süreye inmiştir. 19 Mayıs Lisesi’nin tüm spor dallarında da başarılı olan bu genç kadro o zamanlardan 1980’li yılların sonlarına kadar etkilerini 1974 sonrasında Girne’de de devam ettirmişti (Değer Çeker gibi sporcuların da Mağusa’da başarılarını devam ettirdiklerini belirteyim.) 1974 sonrasında Mağusa takımlarında bir geri saha oyuncusu olarak ün yapan Değer Çeker arkadaşla, bu arada kaleci Giray arkadaşımızı da unutmamak lazım. 19 Mayıs öğrencilerinin Limasol takımlarında da parlak futbolcular olduğunu belirtmeliyim. Doğan Türk Birliği’nde Tanışık kardeşleri, rahmetli Önder Konuloğlu gibi furbolcularla Türk Ocağı’ndan Cemal , İsmail, Remzi Münci ve Kalfa gibi futbolcuları da buradan yadedeyim. Giray’ın da Değer’in de bu genç kadronun başarılı sporcularından olduklarını ve arkadaş kadrosu olarak aynı gruptan olduğunu da bilmekteyim.

RAHMETLİK ALİ BAHRİ…

Rahmetlik Ali Bahri, sadece futbolda değil müzikte bateride de bayağı ün yapmış ve 1970’li yıllarda kardeşim Tema vasıtasıyla Baf Rintler Topluluğu’nda da müzik yapmıştı. Aynı kadro içinde bulunup da isimlerini unuttuğum arkadaşlarım beni affetsinler çünkü 51 yıl sonra isimlerini hatırlayamadım ama bu arada benim 3 yıllık Girne’de kalış sürecimde bu arkadaşlarımın bazılarıyla da devamlı görüşmekteydim. Bu arada Sadrettin’le öğretmen Koleji’nde buluştuk, gerçi o benden bir sınıf daha yüksekti ama iki sene birlikte öğretim gördük.

LİMASOL BİZİM PARİSİMİZDİ…

Sadrettin Limasol-Baf arasındaki okul maçları sırasında ve de Baf Ülkü Yurdu ile yapılan maçlarda devamlı görüştüğüm bir arkadaşımızdı. O zamanlardan onu tanımaktaydım. Okul maçlarımız sırasında onunla çok karşılaşmış ve rakip öğrenciler olarak da onun okuluna karşı tezahüratlarımız olmuştu. Fakat ne isterse olsun, Baf ve Limasol yakın iki güzide kasabamızdı. Limasol bizim Parisimizdi… Gençlerimiz ta 1974 yılına kadar geceleri bile adeta Lübnan’daki Beyrut’u andıran Limasol’daki eğlence merkezlerini doldururlardı. Limasol’un Kafeteryaları ve pavyonları o zamanlarda ün yapmış olan Beyrut’u aratmazdı. Limasol’un uluslararası ünü çağdaş modern, Paris gibi modaya açık görünümü dillere destandı.

LİMASOL’DA DURAKLAMAMIZ VE SOHBETLERİMİZ

Evet, Sadrettin ve arkadaşlarıyla, diğer kazalardan spor karşılaşmaları için Baf’a dönerken buluşur ve 1974 öncesi de sohbet ederdik. Hatırladığım kadarıyla, 1972 yılında okul maçları sırasında, Baf Kurtuluş Lisesi, 19 Mayıs Lisesi ve Lefkoşa Maarif Koleji’yle, Namık Kemal Lisesi dörtlü finale kalmıştık. O dönemlerde bir defasında İskele’den Baf’a dönerken, Limasol’da döner yemek için durduğumuz Millet Bahçesi’nde, Sadrettin, Mehmet Pars ve Ali Bahri ile buluşmuş ve onların bizim takım için merak ettikleri soruları yanıtlamıştık. Belliydi ki bizim takımın bir sürpriz yapmasından korkmaktaydılar ki, bekledikleri gibi olmadı, bir hafta sonra Baf’ta onlara yenilmiş ve tabii ki her zamanki gibi maç sonunda biraz da işin tadında olan bir kavga da çıkmıştı. Rahmetlik Mustafa Çakır ve Baf gençlerinin Limasol gençleriyle sağduyularını çalıştırmaları, kavgayı durdurmuştu. 1968 yılında ise TOL ile BÜY arasındaki kavga büyüktü ama her iki takımın akil adamları olayın daha da kötüleşmesini önlemişti.

SADRETTİN’LE ÖĞRETMEN KOLEJİ’NDE BULUŞUYORUZ

Sadrettin’le Öğretmen Koleji’nde birlikteydik. Sadrettin’in bir zamanlar kendinin de 19 Mayıs’ta müdürü ve öğretmeni olan Sayın Kubilay Çaydamlı ve diğer öğretmenlerle güzel diyaloğu, B.E. öğretmeni rahmetli Önder Natık’la dostça ve saygılı sohbetleri, gene TÖK’te de görev yapan Girne Anafartalar Lisesi B.E. öğretmenlerinden Güven Bey’le temasları, Futbol sahalarındaki başarılı diyaloğunun da bir eseriydi.

Öğretmen Koleji mezuniyetinden sonra Sadrettin’le hiç buluşamadık ama onun dostça yaklaşımları, sportmence davranışları bana göre Kıbrıs Spor tarihinde saygıyla anılacaktır.

Sevgili arkadaşım Sadrettin, senin eğitimdeki ve spordaki değerli anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Hep aydınlıklar içinde kal…

Sadrettin Çınaroğlu (üstte en solda) 23 Nisan İlkokulu'nda öğretmenlik ederken, 1990-91 yıllarında diğer öğretmenler, müdür ve müdür muavinleriyle birlikte. Foto Çağan Balcan...

Sadrettin Çınaroğlu'nun vefatı, sevenlerini üzdü...

Ulus Irkad, kaybettiği arkadaşı Sadrettin Bey'in Kıbrıs'ta spora katkılarının unutulmaması gerektiğini söylüyor...