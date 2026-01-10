İran’da son durum!

“Suriye’de neler oluyor”u dün yazdık…

Nasıl yazdık?

Suriye’ye giderek ve sokakları dolaşarak değil…

Medyayı karıştırarak…

BBC’den Anadolu Ajansı’na, Haaretz’ten Al Jazeera’ya…

-*-*-

Çok zor olmadı…

Bir yığın kaynak, onlarca haber ve yorum söz konusu…

-*-*-

“Yarın da belki İran’ı yazarız” demiştim!

-*-*-

Yazarız da, İran tamamen kapandı!

Kuzey Kore’yi yazmak bile daha kolay!

-*-*-

İran’da günlerdir internet erişimi kesilmiş durumda…

Aman Tanrım, iki saat elektrik gidiyor, telefonun şarjı tükeniyor diye panikleyen bir insanlık söz konusu – tamamen kesik interneti hiç düşünemedim!

-*-*-

Çok ciddi bir “fobi”!

-*-*-

Uydurmadım!

Var bu türden fobiler!

Mesela "being netless phobia"…

İnternetsiz kalma korkusu!

-*-*-

Bir de şu var mesela; çağımızın en ciddi fobilerinden biri olmuş: No-Mobile-Phone Phobia…

Yani kısaca, akıllı telefonunuzu yanınızda bulunduramama, şarjı bitmesi, internet bağlantısının kopması gibi durumlarda yaşanan şiddetli kaygı ve stres.

-*-*-

Neyse; İran’dan dışarıya sağlıklı haberler çıkmıyor!

İşitilenler, yazılanlar sınırlı!

“Doğruluğu” kolay kanıtlanamayacak duyumlar!

-*-*-

Ama İran devlet yetkililerinin en basitiyle interneti kesmiş olması, kesinlikle kendileri adına bir şeylerin iyi gitmediğinin zaten en basit ispatı!

-*-*-

Derleyebildiklerimize bir bakalım…

-*-*-

The Guardian gazetesine göre, “… İran’da son günlerde ülke genelindeki şehir ve kasabalarda protestolar patlak verdi. Bu gösteriler, 2022’deki son büyük protesto hareketinden bu yana ciddi şekilde zayıflamış olan rejimin otoritesine yönelik bir tehdit oluşturuyor.”

-*-*-

Protestolar, ülkenin para biriminin ani şekilde değer kaybetmesinin ardından başladı; ancak kısa sürede siyasi reform ve rejimin sona erdirilmesi talepleri öne çıktı.

-*-*-

Yani gösterilerin, çok ciddi ekonomik kriz nedeniyle 28 Aralık 2025’te başladığı belirtilirken, hedefteki kişilerden biri olan Ayetullah Ali Hamaney, protestocuları “vandallar” ve “sabotajcılar” olarak tanımladı ve yabancı ajandalar adına hareket ettiklerini öne sürdü.

-*-*-

Yani Dini veya ruhani Lider Hamaney’e göre, protestocular “hain”!

Vatan haini!

-*-*-

Devletin kaynaklarına göre de ülkede protestoları kışkırtan çok sayıda İsrial ajanı var!

-*-*-

Yine The guardian’a göre Hamaney, protestocuların “başka bir ülkenin başkanını memnun etmek için kendi sokaklarını tahrip ettiklerini… çünkü o kişinin yardımlarına geleceğini söylediğini” ifade etti. Bu sözlerle, İranlı yetkililer protestocuları öldürürse Amerikan müdahalesi olabileceğini söyleyen Donald Trump’a atıfta bulundu.

-*-*-

Trump, geçtiğimiz perşembe günü Fox News’e verdiği röportajda dini liderin İran’dan kaçmaya hazırlandığını öne sürdü. “Bir yerlere gitmeye bakıyor. Durum çok kötüleşiyor,” dedi.

-*-*-

Cuma gecesi ise İran liderlerini uyararak “Ateş etmeye başlamasalar iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız,” dedi.

-*-*-

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık liderleri cuma gecesi ortak bir açıklama yayımlayarak İran’a itidal çağrısında bulundu. Açıklamada, “İran güvenlik güçleri tarafından uygulanan şiddet haberlerinden derin endişe duyuyoruz ve protestocuların öldürülmesini şiddetle kınıyoruz” denildi.

-*-*-

Tabii bu gelişmelerle birlikte, yine geçtiğimiz Perşembe günü uygulamaya konan internet kesintisi, ülke dışına bilgi akışını ciddi biçimde azalttı.

-*-*-

Bazı kaynaklara göre en az 60 ölü, 3 bin tutuklu var!

Ölenler arasında güvenlik güçlerinin de bulunması, “çatışma” iddialarını güçlendiriyor!

-*-*-

Göstericiler, İran devlet televizyonuna ait bir binayı ateşe verdi… Bu arada bazı görüntülerde, 1979 devrimi öncesi İran’ın simgesi olan aslan ve güneşli bayrağın taşındığı görüldü…

-*-*-

Sürgündeki son şahın oğlu Rıza Pehlevi de geçtiğimiz perşembe gecesi protesto çağrısı yaptı! Sokağa çıkılmasını istedi!

-*-*-

İran devlet medyası cuma günü protestoları ilk kez kabul etti ancak olayları ABD ve İsrail’in “terörist ajanları” tarafından kışkırtılan şiddetli ayaklanmalar olarak sundu. Devlet televizyonları, hükümet yanlısı gösterilerden görüntüler yayımlayarak hayatın çoğu İranlı için normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

-*-*-

Devlet medyası, Mossad ajanlarının protesto hareketlerine sızdığını iddia etti.

Bu iddia, “ortada tipik bir devlet propaganda çalışması olduğunun açık kanıtı!”

Aynı zamanda bu da protestoların ciddi anlamda büyük olduğunun önemli kanıtları arasında!

-*-*-

Bazı üniversite öğrencileri, internet kesintisini aşmanın yollarını bulmaya çalışıyor…

-*-*-

Peki protestocular ne istiyor?

Tam net değil!

Çoğunluk galiba “demokrasi” falan diyor ve Pehlevi’nin olası dönüşünün “tam demokrasi için” bir adım olabileceği iddia ediliyor…

-*-*-

Bir İranlı’nın, The Guardian’a mesajı sanırım her şeyi birkaç kısa cümleyle özetliyor:

“… Bize küfrediyorlar (yönetim yanlıları), İsraillilerle ve Amerikalılarla yatağa girdiğimizi söylüyorlar. Bize hain diyorlar. Oysa İranlı olmanın anlamına ihanet edenler onlar. Bu memleket bizim!”

