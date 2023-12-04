Kayıplar Komitesi, Balekitire’de (Balıkesir) yeni bir kazı başlattı...

Kayıplar Komitesi’nin geçtiğimiz günlerde Balekitire’de (Palekythron-Balıkesir) yeni bir kazı başlattığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarla ilgili son durum şöyle:

*** Paşaköy/Aşşa: 1963/64 kaybı iki Kıbrıslıtürk'ün, muhtemelen efkalipto ağaçlarının altında veya bu ağaçların arasındaki bir çukur veya kuyuda gömülü olabileceği bilgisi ile önceden kazılmış bir arazide genişleme çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar halen devam etmektedir.

*** Vadili: 1974 kaybı birkaç Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları son bulmuştur.

*** Balıkesir/Palekythron/Balekitire: 1974 kaybı birkaç Kıbrıslırum'un, bölgedeki mandıradaki gübrelerin yanına gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Atlılar/Aloda: 1974 yılında Atlılar toplu mezarına gömülen 37 Kıbrıslı Türk, Atlılar Köyü'ndeki Şehitliğe nakledilmiştir. Atlılar Şehitliği'ndeki kalıntıları kimliklendirmek amacıyla başlatılan kazı çalışmaları kapsamında, mezar alanındaki sistematik kazı çalışmaları halen devam etmektedir. 18 Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlara ulaşılmıştır.

*** Girne (askeri bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un bir dere yatağına yakın bir noktada gömülü olabileceği bilgisi ile daha önce de kazısı yapılan alana yakın bir noktada tekrardan başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Malatya/Balyosofo: 1974 kaybı, bir veya iki Kıbrıslırum'un, Girne Dağları'nın kuzeye bakan cephesinde, ormanlık bir arazide gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Aşağı Kurtboğan (Gutrafa)/Kato Kutrafa: 1974 kaybı bir Kıbrıslıtürk'ün, bölgedeki bir kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...



Palekitire'deki kazılardan görünüm...

*** BİR KAYIP YAKINININ ÖZLEMİ...

“Dilerim hiçbir veda için 60 yıl beklenmesin...”

Dedesi İsmail İsmail, Ocak 1964’te “kayıp” edilmiş olan Didem Çaylar, sosyal medya paylaşımında dedesinin doğumgünü tarihini Kayıplar Komitesi dosyalarından öğrenmiş olduğunu yazarak, “İyi ki doğdun dede... Dilerim hiçbir torun dedesinin doğumgününü Kayıp Şahıslar Komitesi’nden aldığı dosyadan öğrenmesin... Dilerim hiçbir veda için 60 yıl beklenmesin” diye yazdı. Lefkoşa’dan bir taksiyle köyü Lurucina’ya (Akıncılar) dönerken hem kendisi, hem de taksi şöförü bazı Kıbrıslırumlar tarafından yoldan alınarak “kayıp” edilen İsmail İsmail için Kayıplar Komitesi bir kazı yürüttü ancak ondan hiçbir ize rastlanmadı...

“Kayıp” İsmail İsmail’in torunu, “kayıp” yakını Didem Çaylar, 1 Aralık 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Köyüne dönmek için çıktığın yolculuk değildi yarım kalan sadece, senden sonra nenem, babam ve halam da yarım kaldılar. O yarımlardan bize güzel bir hayat kurdular ama aklın bizde kalmasın. Üç kişi başladıkları bu mücadelede, kalabalık kocaman bir ordu olduk şimdi. Ve yaşanan herşeye rağmen inatla, aşkla ülkemizdeyiz hala. Sana söz 60 yıl geçmiş olsa bile seni köyüne götürebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü her insan evine dönmeyi hak eder. İyi ki doğdun dede... Dilerim hiç bir torun dedesinin doğumgününü Kayıp Şahıslar Komitesi’nden aldığı dosyadan öğrenmesin. Dilerim hiçbir veda için 60 yıl beklenmesin...”

*** GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEYE DAİR DÜNYADA NE GİBİ SORUNLAR YAŞANIYOR?

Kosova’da Savaş Suçları Mahkeme Başkanı’nın ziyaretine sis bombalarıyla saldırı yapıldı...

Kosova’da Savaş Suçları Mahkeme Başkanı Ekaterina Trendafilova’nın Priştine ziyareti esnasında bazı eylemcilerin sis bombalarıyla saldırı düzenledikleri ve polisin tutuklamalar yaptığı öğrenildi.

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı’nın (BIRN) haberine göre geçtiğimiz Çarşamba günü polis Priştine’de bu saldırıyla ilgili olarak altı kişiyi tutukladı. İşlenmiş olan savaş suçları nedeniyle Kosova Kurtuluş Ordusu mensubu eski gerillaları yargılamakta olan Lahey’deki Kosova Özel Mahkemesi’nin başkanı olan Ekaterina Trendafilova’nın Kosova’yı ziyareti esnasında, mahkeme başkanının bulunduğu salon önünde toplanan 20 kişilik bir grup sis bombalarıyla saldırı düzenlediler...

Sis bombalarından çıkan dumanların Trendafilova’nın bulunduğu etkinlik salonuna sızması nedeniyle etkinlik bir süre ertelendi, bir gazeteci de bu olayda yaralandığı için tedaviye alındı.

Parlamentoda milletvekiline sahip olmayan Sosyal Demokrat Parti tarafından düzenlenen protesto gösterisi, Lahey’deki mahkemeye yönelik hoşnutsuzluğunu ortaya koymak için yapıldı. Partiden yapılan açıklamada, parti başkanı Dardan Mollikay dahil, partinin altı aktivistinin polis tarafından tutuklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Trendafilova, kendisinin tümüyle siyasi olmayan bir role sahip olduğuna dikkati çekti ve şöyle dedi:

“Ben buraya siyasi konular nedeniyle gelmedim, siyasi konuları tartışmaya da gelmedim. Siyasi konular hakkında bilgim yoktur...”

2016 yılında Kosova Özel Mahkemesi’nin başkanlığına getirildikten sonra Trandafilova’nın halka yönelik etkinliklerinden ikincisiydi bu. İlk etkinlik de Eylül 2022’de yapılmaya çalışılmış ancak aynı partiden protestocu bir grup ile bazı savaş gazileri örgütleri, Gyilan’daki etkinliği protesto edeceklerini duyurunca etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilmişti.

Kosova Özel Mahkemesi, resmi olarak Kosova’nın yasama sisteminin parçası olmakla birlikte, çalışmalarını Hollanda’da yürütüyor ve uluslararası alandan uzmanlar tarafından yürütülüyor bu çalışmalar.

Kosova’nın batılı müttefiklerinin baskısıyla oluşturulan bu özel mahkeme hakkında Batılı müttefikler, Kosova adalet sisteminin Kosova Kurtuluş Ordusu gerillalarını yargılayarak şahitleri koruyacak olgunluğa henüz erişmemiş olduğunu belirtmekteydiler.

Ancak Kosovalı Arnavut kökenliler, bu özel mahkemeye sıcak bakmıyorlar ve kendi toplumlarından insanların işlemiş oldukları savaş suçları nedeniyle yargılanmasını istemiyorlar.

Bu özel mahkemede yargılanmakta olan en üst düzeydeki yetkili ise Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Taci. Haşim Taci, işlemiş olduğu söylenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılanıyor, onun yanısıra eski parlamento sözcüsü Kadri Veseli ve Yakup Krasniki ile eski Milletvekili Recep Selimi de bu suçlar gerekçesiyle yargılanıyor.

Savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yanısıra bu sanıklar yasadışı alıkoymalar, işkence, cinayet, zorla “kayıp” etmeler ve kovuşturmalar nedeniyle yargılanıyor. Tüm bunlar Mart 1998 ile Eylül 1999 tarihleri arasında sözkonusu yetkililerin gerilla gücünü komuta ettikleri dönemde işlenmiş suçlar. Dört yetkilinin tümü de, kendilerinin masum olduğunu ileri sürmüş bulunuyor.