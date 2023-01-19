Karşılıksız umut

ÜFE’ler Ankara’ya gittiler, Külliye’nin seçim yatırımlarına Kıbrıs’tan da bir destek vererek döndüler.

Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı, ortak kararlar aldıkları dedikleri Ankara gezisinde Derinya’da toplu konut, kabloyla elektrik ve TC kökenli KKTC vatandaşlarına Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarından faydalanmaları konusunda uzlaşmaya varmışlar.

Üç konuya da baktığımızda Kıbrıslı Türkler için Ankara’dan ne kopardıklarını düşündüm;

Kabloyla elektrik mi?

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Arıklı’nın Türkiye’den kabloyla elektrik gelecek de elektrik ucuzlayacak sözlerinin doğru olmadığını söylüyor ve “bunun karşılığında ise büyük bir rüşvet planı olduğunu” iddia ediyor. Ülkede santral yatırımının doğru bir plan olacağını da belirtiyor Şahiner…

Türkiye’den gelen su işine baktığımızda da ‘ucuz’ olacağı söylenmişti ama her zamankinden fazla su parası öder olduk. Hatta Erdoğan, “karar verdim KKTC’ye su götürüyorum” dediğinde kendisi karar verip KKTC’ye su götüreceği için herhalde bedava beklentisi bile olmuştu ama öyle olmadı.

İhalelerini verdiği şirketlerden biri boru döşedi, maliyeti de bizden çıktı. Sonrasında boru patladı, aylarca su gelmedi, boru tamir edildi, sonrasında yeniden açıldı, döşediği boru patlayan şirket bir kahramanlık yapmış da bizi susuzluktan kurtarmış gibi lanse edildi.

Şimdi de elektrik konusu herhalde yine aynı şekilde işleyecek. İhaleleri önceden alan şirketlerden biri işi alacak, neyse maliyeti kat be kat bizden çıkacak ve herhangi bir aksilikte yine ve yeniden elektriksizlikten bizi kurtaracaklar.

***

Toplu konut konusuna geldiğimizde; Derinya’da toplu konut. Türkiye seçimlerine dönük bir vaad olsa gerek. Kıbrıs’ta yaşayan TC’li vatandaşların oylarına talip AKP… Böyle bir vaad işe yarar gibi görünüyor… Türkiye’de her yeri betona çeviren TOKİ buraya da gelecek, yine ihalesiz ihalelerle! şirketlerine iş sahası açacak, birileri buralardan para kazanacak, seçim öncesi de bu açıklama iktidarın işine yarayacak.

***

Türkiye sosyal güvenlik kurumlarından yine Kıbrıs’ta yaşayan TC’li yurttaşların yararlanmaları için uzlaşıya varılmış. İyi olmuş, olursa işe yarar ama düşünüyorum da Kıbrıs’ta yaşadıkları için TC’li yurttaşların Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarından yararlanma hakları yok muydu?

Adı üstünde; Çift uyruklu insanlar… Yani hem KKTC, hem de TC yurttaşı. Bu kurumlardan yararlanmak için, örneğin Türkiye’deki bir sağlık kurumundan yararlanmak için bir anlaşma mı yapmak gerekiyordu!

***

Sonuçta ÜFE’ler “Gelin, sizin oralar için bir seçim çalışması yapalım” emrine riayet edip Ankara’ya gidecekler, sonra da ÜFE’nin Ü’sü “Erdoğan ile ortak kararlar aldık” açıklaması yapacak ve biz de bu ortak alınan! kararlara inanacağız…

Yani bu üçlü bu ülkede kurdurulan hükümetin ortakları olarak atanmışlarsa da hiç olmazsa hangi ülkenin hükümeti olduklarının farkında olmalarında yarar var. Yanlarına bir de Ersin beyi alarak yemeli içmeli bir toplantı yapsınlar, bir yudum alsınlar düşünsünler; Biz kimiz, Biz nerdeyiz, Biz ne yapıyoruz diye her yudumun ardından sorsunlar, belki bir şeylerin farkına varırlar diye umut ediyorum ama biliyorum bu umudumun karşılığı olmayacak.