Kapalı kapılar ardında yüzde 12 pazarlığı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hür-İş Federasyonu ve Kam-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet ile işveren kesiminin asgari ücrete yine hayat pahalılığı oranının altında zam yapmaya hazırlandığını dikkat çekerek, “Aldığımız duyumlara göre, son 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 14,33 olmasına rağmen yüzde 12’lik asgari ücret artışını planlıyorlar” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasının bilinçli şekilde geciktirildiğini vurgulayarak, “Asgari ücretin ilanını son güne bırakmayı moda haline getirdiler. Bu da birçok işverenin o ayın artışını kaynatmasına ve çalışanların artışlı maaşı 6 ay yerine 5 ay almasına sebep oluyor. Bu yüzden Temmuz ayına girilmeden masanın toplanması için başvurumuzu yaptık” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu da dikkat çeken Serdaroğlu, yasalara göre yapılan başvuru sonrası komisyonun 15 gün içinde toplanması gerektiğini anımsatarak, buna rağmen toplantının Temmuz ayına bırakılmasını “hukuk tanımazlık” olarak nitelendirdi.

Serdaroğlu, hükümet ile işverenin “kapalı kapılar ardında” asgari ücret pazarlığı yaptığını belirterek, “Asgari ücretlinin geçinip geçinemeyeceği hiç umurlarında değil. Sadece kendi ceplerine girecek olanı ve ne kadar kar edeceklerini hesaplıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Asgari ücretlinin bugün “açlık sınırındaki bir maaşla geçinmeye çalıştığını” söyleyen Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının altında yapılacak artışların alım gücünü daha da zayıflatacağını belirterek, “Bu insanlar çocuklarını okula gönderirken harçlık veremeyecek duruma geldiler” dedi.

Serdaroğlu, “KKTC’nin en büyük sorunu yönetimseldir” diyerek mevcut hükümetin değişmesi gerektiğine dikkat çekti ve sendikalarla birlikte “önümüzdeki hafta sokağa çıkacaklarını” açıklayarak Başbakanlık önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

“Asgari ücreti kararını son güne bırakmayı alışkanlık haline getirdiler”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ve Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (Kam-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret süreci, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yanlış ekonomi politikaları ve sendikaların eylemlilik süreciyle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için yaptıkları çağrıyı erkene çekmek zorunda kaldıklarını belirten Serdaroğlu, hükümetin son dönemde asgari ücret kararlarını son güne bırakmayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Bu durumun çalışanlar açısından kayıplara neden olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, sürecin bilinçli şekilde geciktirildiğini kaydetti.

“Artışlı maaş 6 ay yerine 5 ay alınıyor”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde, yasal sürecin işletilmediğini savunan Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için yaptığımız başvuru ve çağrıyı, biraz da erken yapmak zorunda kaldık. Çünkü asgari ücretin ilanını son güne bırakmayı moda haline getirdiler. Masanın toplanması asgari ücretin belirleneceği aya sarktığında, işler kılı kılına yetişiyoruz. Bu da birçok işveren o ayın artışını kaynatmasına ve çalışanların artışlı maaşı 6 ay yerine 5 ay almasına sebep oluyor. Bu yüzden Temmuz ayına girilmeden masanın toplanması için başvurumuzu yaptık.”

Serdaroğlu, yasaya göre taraflardan herhangi birinin başvurusu halinde Çalışma Bakanlığı’nın 15 gün içinde komisyonu toplamak zorunda olduğunu anımsatarak, buna rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun toplantının Temmuz ayında yapılacağını söylemekle yetindiğini ifade etti.

Bu tavrı sert sözlerle eleştiren Serdaroğlu, hukukçu kimliği bulunan bir bakanın bu yaklaşımını “hukuk tanımazlık” olarak değerlendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının işçi temsilcisi, Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, hükümet ve işveren kanadının, asgari ücrete yine HP oranı altında artış yapma hazırlığında olduğuna vurgu yaparak, “Yüzde 12’lik artış planlıyorlar” dedi.

“Hür-İş’i yok sayamazlar”

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu’nu görmezden gelmeye çalıştığını da ifade ederek, buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.

“Hür-İş, Kıbrıs’ın kuzeyinde en çok üyeye sahip federasyondur. Dolayısıyla bu temsiliyetleri görmezden gelemezler. Böyle bir hakları ve lüksleri de yok” diyen Serdaroğlu, hükümete yönelik, “Unutmasınlar ki o koltuklarda oturmalarının sebebi bizim üyelerimizdir. Bizi yok sayarlarsa, biz de onları yok sayarız” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, yasalara bağlı kalınmaması halinde mevcut yöneticilerin görevlerini bırakması gerektiğini de vurgu yaparak, bu noktada hükümetin meşruiyetini tartışmaya açtı.

“Aldığımız duyumlara göre yüzde 12’lik artış planlıyorlar”

Asgari ücret masasında işveren tarafının bağımsız bir tavır sergilemediğine dikkat çeken Serdaroğlu, son toplantılarda işveren ve hükümetin aynı çizgide hareket ettiğini vurguladı.

İşverenle hükümetin, asgari ücretin ne kadar olabileceğiyle ilgili kapalı kapılar ardında istişare halinde olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, “Asgari ücretlinin geçinip geçinemeyeceği hiç umurlarında değil. Sadece kendi ceplerine girecek olanı ve ne kadar kar edeceklerini hesaplayarak bir oran belirlemeye çalışıyorlar” dedi.

Serdaroğlu, aldıkları bilgilere göre son 5 aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 14,33 seviyesindeyken, hükümet ve işverenin yüzde 12’lik bir artış üzerinde çalıştığını öne sürerek şöyle devam etti:

“Yüzde 12’nin üstünü de geçen asgari ücrette olduğu gibi Yerli İstihdamı Destek Fonu’ndan sadece vatandaş olan asgari ücretlilere verip oluşacak tepkiyi düşürmeye çalışacaklar. Bunun çabası içinde olduklarını duyduk.”

Bu yöntemin çalışanların kök maaşını güçlendirmediğini vurgulayan Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının altında yapılacak artışların gelecekte ciddi gelir kayıplarına neden olacağını söyledi.

“Asgari ücretli açlık sınırında yaşıyor”

Serdaroğlu, mevcut ekonomik koşullar altında asgari ücretlinin yaşam mücadelesi verdiğini kaydederek, alım gücünün her geçen gün daha da zayıfladığını belirtti.

“Asgari ücretli bu politikalardan dolayı açlık sınırındaki bir maaşla geçinmeye çalışıyor” diyen Serdaroğlu, birçok ailenin çocuklarına okul harçlığı vermekte dahi zorlandığını ifade etti.

Çalışma Bakanı Hasipoğlu’na çağrıda bulunan Serdaroğlu, “Yanlışı doğruymuş gibi satmaktan vazgeçmesini talep ediyoruz” dedi.

Serdaroğlu, bunun devam etmesi halinde siyasi bedelin ağır olacağını vurgulayarak, “Önümüzdeki süreçte kendileri kaybedecek, siyasetin karanlığında yok olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi güneye kayıyor”

Kuzey ile güney arasındaki fiyat tartışmalarına da değinen Serdaroğlu, esas tartışılması gereken meselenin bu olmadığını ancak ekonominin güneye kaymasının somut bir gerçek haline geldiğini söyledi.

Serdaroğlu, bunun temel nedeninin güneydeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin daha ucuz olması olduğunu kaydederek, yurttaşların bu nedenle alışverişlerini güneye yönlendirdiğini ifade etti.

Bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Serdaroğlu, “Bizim paramızın kendi memleketimizde dönmesi lazım” diyerek doğru ekonomik yönetimin şart olduğunu vurguladı.

“KKTC’nin en büyük sorunu yönetim sorunudur”

Serdaroğlu, mevcut hükümetin ülkeyi iyi yönetemediğine dikkat çekerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde en büyük probleminin ekonomik değil, yönetimsel olduğunu söyledi.

Artan akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarının enflasyonu tetiklediğini ifade eden Serdaroğlu, kamu maliyesindeki borçlanmanın da yeni bir enflasyon baskısı yaratacağını vurguladı.

“Borcu borçla kapatma anlayışı bir yerde tıkanacak” diyen Serdaroğlu, toplumun geleceğe dair kaygılarının giderek büyüdüğünü kaydetti.

“Kendi ülkemizde kiracı pozisyonuna düştük”

Serdaroğlu, toplumun gelecek umudunu kaybetmeye başladığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesinde ekonomik anlamda geri plana itildiğine dikkat çekti.

“Yabancılar bu ülkede ev sahibi, biz de kiracı olduk” diyen Serdaroğlu, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu nedenle halka değişim çağrısında bulunan Serdaroğlu, kötü yönetimin ancak değişim iradesiyle sona erebileceğini belirtti.

Serdaroğlu, “Doğruyu ve güzeli bulana kadar değişime açık olmak gerekiyor” ifadelerini kullanarak, demokratik değişimin denetim mekanizması açısından da önemli olduğunu kaydetti.

“Bu hükümetin çalışma bakanlarının benzer yanı, sömürüden yana olmaları”

Mevcut hükümetin hayat pahalılığı oranının altında yaptığı asgari ücret artışlarını “anormal” olarak niteleyen Serdaroğlu, bugüne kadar görev yapan tüm çalışma bakanlarının farklı tarzlara sahip olmasına rağmen ortak bir noktada birleştiğini söyledi.

Serdaroğlu, “Tek benzer yanı, hepsi sömürüden yanaydı. Hatta emek hırsızıydı. Emekten çalma, bu kadroların ortak yanıydı” dedi.

Özel sektörde çalışanlara da örgütlenme çağrısı yapan Serdaroğlu, yeni dönemde sendikal mücadelenin daha kritik hale geleceğini ifade etti.

Sendikalar sokağa çıkıyor

Açıklamasının sonunda sendikaların hükümetin istifası talebiyle yeni bir eylem süreci başlatacağını duyuran Serdaroğlu, ilk eylemin önümüzdeki hafta Başbakanlık önünde yapılacağını açıkladı.

“Sendikalarla UBP-DP-YDP Hükümeti’nin istifasına yönelik eylemler için önümüzdeki hafta sokağa çıkacağız” diyen Serdaroğlu, hükümetin bundan sonraki tavrının sürecin yönünü belirleyeceğini söyledi.

Serdaroğlu ayrıca yurttaşlara çağrı yaparak, eylemlere verilecek toplumsal desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı.