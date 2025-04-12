Kadınların örtünmesiyle ilgili kutsal kitapta neler var

Salih ÖZTOPRAK

Öncelikle yazayım ki, Kuran’da kız çocuklarına örtünmelerini salık veren hiç bir sure, hiç bir ayet yoktur. İnanmış kadınların, hangi nedenle, ne zaman ve nasıl örtünmeleri gerektiğini Ahzab Suresi Ayet 59’dan okuyalım:

‘’Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve inanmışların hanımlarına söyle. Herhangi bir ihtiyaç için dışarıya çıkarken, dış örtülerini üzerlerine alıp örtünsünler. Bu, onların başka biri tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri içindir. ‘’

Ayni Sure’nin 55. Ayet’inde, inanmış kadınların kimlere görünmelerinde sakınca olmadığını öğreniriz. Nur Suresi Ayet 31’de yine, inanmış kadınların takılarını ve takılarının takılabileceği vücut bölgelerini Kimlerden saklamaları gerektiğini okuruz.

Görülüyor ki örtünme konusunda en temel Ayet, yukarıda aktardığımız, Ahzab suresi’nin 59. Ayet’idir. Bunların dışında bu konuyla ilgili açıklayıcı başka hiç bir sure, hiç bir ayet yoktur.

İslam ülkeleri bu sureleri kendine göre yorumlayarak, her biri diğerinden farklı bir örtünme şeklini benimseyip sosyal yasa haline getirmiştir. Öyle olunca Afganistan’da ve Suudi Arabistan’da kadınlar, gözlerinin dışında her tarafını kapatmak durumda kalırken, Pakistan’da saçları tam kapaması bile gerekmeyen bir eşarp uygun örtü olarak kabul edilebiliyor. Ayni dini benimsemiş, ayni kitaba inanan din adamları, İran’da başka, Libya’da, Sudan’da, Türkiye’de başka bir örtünme modelini öğütlüyorlar kadınlara.

Bu bilgiler ışığında ülkemizde yaşanan, kız çocuklarının ortaokula ve liseye başörtüsü takarak, din otoritelerince makbul olan bir kıyafetle gelebilmesini serbest bırakan tüzük değişikliğinin dinsel bir dayanağı da olmadığını görebiliriz. Çünkü ne bir çocuğun, tanındığı zaman rahatsız edilebileceği bir ortam vardır okullarımızda, ne de kutsal kitapta çocukların örtünmesini gerektiğini buyuran bir Ayet.