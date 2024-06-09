İŞE BİSİKLETLE GİDEBİLELİM

Biraz Akdeniz İklimi’nde olmamızdan , biraz da kültürümüzden dolayı biz Kıbrıslı Türkler bisiklet sürmeye yatkın insanlarız.

Tehlikeli yollarımızda, düzensiz trafikte, anlayışsız sürücülere rağmen bisiklet sürmeye inat eden insanımız çok vardır.

İnsanımız bu zorluklara rağmen bisiklet kullanmaktan vazgeçmezken, bisiklet yollarını için altyapımız ise yok denecek kadar azdır.

Bisiklet yolları yapmak ve tüm şehirlerimizi bu yollar ile donatan master planları hayata koymak yıllarca önceliklerimiz arasında olmamıştır.

Hâlbuki bisiklet yolları halka evinden işine gidebilmesi için alternatif bir ulaşım sistemi yaratır.

Bu yüzden dünyada pek çok devlet, insanlarının ulaşımını bisiklet ile yapması için teşvikler verir ve kolaylıklar sağlar.

Bunun en büyük sebebi ise bisiklet ulaşımının ülke bütçesine faydaları ve ticarete olan katkısıdır.

Peki, nedir bu hesaplar? Bisiklet yollarının kent halkına, ekonomisine ve yaşantısına katkıları nelerdir?

BİSİKLET YOLLARI BÖLGENİN EMLAK DEĞERLERİNİ ARTIRIYOR

2006 yılında Minneapolis’de yapılan bir araştırmaya göre bisiklet yolları çevresindeki evlerin emlak değeri her 250 metrede 315 $ artırıyor.

Dahası Washington’da yapılan bir emlak araştırması da aynı şekilde bisiklet yollarına yakın konutların %11 oranında değer kazancı elde ettiğini ortaya koyuyor.

BİSİKLETLE İŞE GİDEN İNSANLAR DAHA MUTLU, SAĞLIKLI VE ÜRETKEN OLUYOR

2003 yılında ABD Sağlık Bakanlığının yaptığı bir araştırma, işine bisikletle giden insanların diğer çalışanlara göre %32 daha az sağlık iznine çıktığını ve yıllık sağlık giderlerinin %20 ile %55 arasında azaldığını ortaya koyuyor.

Dahası bu çalışanların iş yeri performansının ise %2 ile %52 arası arttığı düşünülüyor.

BİSİKLET YOLLARI MAĞAZALARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRIYOR

San Francisco’da yapılan bir diğer araştırmaya göre, Valencia Caddesi'nde yapılan bisiklet yolları bölgedeki ticareti %66 oranında arttırmış.

2008 yılında Avusturalya’da yapılan bir araştırma ise, bölgeye bisiklet yolları yapıldıktan sonra kişi başına düşen araç park yeri ihtiyacının 3’te 1’e indiğini ortaya koyuyor.

Trafik sıkışıklığı ise ciddi oranda azalıyor.

BİSİKLET YOLLARI DEVLETE PARA KAZANDIRIYOR

Victoria Ulaşım Enstitüsüne Todd Litman’ın yaptığı araştırmaya göre ise herhangi bir bireyin araba yerine bisikletle ulaşımı tercih etmesi halinde devlet, mil başında 1.7 $ daha az zarar ediyor.

Yurt dışından ithal edilmeyen her galon benzin ülke bütçesine artı sağlıyor.

BİSİKLET YOLLARI BENZİN TÜKETİMİNİ VE YOL BAKIM GİDERLERİNİ AZALTIYOR

Texas Enstitüsünde yapılan bir diğer araştırma ise bize trafik sıkışıklıklarının her yıl devlete ciddi maddi kayıplara sebep verdiğini, ülkesel benzin giderini artırdığını ve yol bakım giderleri ile birlikte ciddi bir külfet oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle bisiklet yollarının yapılması ve halkın kullanımına açılmasıyla bu giderlerin %30 oranında azaltılabileceği ortaya çıkan en önemli verilerden biri.

BİSİKLET YOLLARI ÜLKESEL SAĞLIK GİDERLERİNİ AZALTIYOR

Sağlık ve Bisiklet yolları ile ilgili yapılan 10 farklı araştırmaya göre bisiklet kullanımı, ortalama bir bireyin yıllık sağlık giderine 1,175 $ oranında tasarruf sağlıyor.

Dahası bisiklet yolları yapılan bölgelerde ilgili devletin sağlık giderlerinin kişi başına 128 $ miktarında azaldığı gözlemleniyor.

BİSİKLET YOLLARI İLE BİRLİKTE YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ŞEHRİLERİ SERİNLETİYOR

Bisiklet ulaşımının gölgede ve serin olması için genellikle bisiklet yolları ağaçlar ile bezenerek hazırlanıyor. Bu durum ise şehrin yaz aylarında serinlemesine sebep oluyor.

Bu faydaların tümü ortada dururken, ülkemizde de bisiklet yolları master planlarının yapılması artık önemli bir ihtiyaçtır.

Bisiklet Yolları Master Planları yapmak için yola çıkacak tüm yerel yönetimler ve devlet kurumları, KTMMOB altındaki meslek odalarını sürece paydaş olarak katabilir ve bilimsel, doğru kurgulanmış, çevreye katkı sağlayan ve ülke ekonomisine faydalı uygulamalara ulaşabilirler.

Çünkü ağaçların gölgesinde işimize bisikletle gidebileceğimiz günler hayal değildir.