Araştırmacı yazar Yücel Hatay’ın yeni kitabı “Bellek” raflardaki yerini aldı.

Çok sevdiğim büyüğüm ve külliyatına her zaman başvurduğum Hatay, 1984-2023 zaman dilimini kapsayan anı ve anlatılarını kapsayan kitabında, tarihten-spora, yaşamdan-siyasete birçok konuyu işliyor.

Bellek, 2003 yılında kitaplarını yayımlamaya başlayan Yücel Hatay’ın, 22’nci kitabı. Tüm kitaplarını büyük bir titizlikle okuduğum Yücel Hatay’ın, bu kitabını da büyük bir heyecanla okumaya hazırlanıyorum.

Kapak tasarımını Safiye Özyürekliler’in yaptığı kitabının sunuş bölümünde, kitabın adına ilişkin, “Bu çalışmamın sportif, sosyal ve siyasal hayatımız için bir bellek oluşturmaya yararlı olacağını düşündüğüm için kitabın adını BELLEK olarak belirledim” şeklinde yazar Yücel Hatay.

Kitabın önsözünü kaleme alan Doç. Dr. Elnur Ağayev ‘bellek’i şu satırlarla anlatıyor:

“Türk Dil Kurumu sözlüğünde bellek, ‘yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü’ olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji biliminde ise bilgiyi tutmak açısından bellek kısa süreli ve uzun süreli bellek diye ikiye ayrılıyor.

Kısa süreli belleğe giriş yapan bilgiler bilinç sürecinden sonra önemi açısından uzun belleğe aktarılır veya unutulmaya terk edilir.

Kendini yenilemek, geleceğe yönelik projeler yapmaya çalışan insanlar ve toplumlar için uzun süreli belleğin zenginliği çok önem taşıyor.

Tabii ki belleğe aktarılan bilgilerin, yaşanmışlıkların, öğrenmişliklerin de ‘tozlanıp’ gitmemesi veya kolay hatırlanabilmesi için sık sık tekrarlanması, canlı tutulması gerekiyor.

Zira belleksiz veya ‘tozlanmış’ belleğe sahip insan ve toplumların geleceğe yönelik sağlam plan ve projeler üretmesi düşünülmemektedir.”

“Dimağımdan Sinerji”

Levent Dirençay ve Bülent Dizdarlı’dan da yeni bir kitap geldi. “Dimağımdan Sinerji” isimli şiir kitabı, iki kalemin yüreğinden kaleme dökülen şiirlerden oluşuyor.

Bu kitabın bende ayrı bir yeri var. Çok sevgili dost Ceyhan Özyıldız’ın editörlüğünü, son okuma ve kapak-iç grafik tasarımını Zeliha Özyıldız’ın yaptığı “Dimağımdan Sinerji”, 2016 yılında kurduğumuz Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin ilk yayını olma özelliğini taşıyor.

Lirik Şiir Grubu’nu 2012 yılında kurarken, 2016 yılında dernekleşeceğimizi ve sanatsal üretimlere başlayacağımızı hayal bile edememiştik. Gururluyuz.

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Dirençay ve Dizdarlı’nın şiirleri, okuyucusunun yüreğine dokunuyor, kâh tebessüme dönüşüyor, kâh hüzne itiyor. Kitabın kapağında da bir usta ismin imzası var. Karikatürümüzün devlerinden Cemal Tunceri’nin çizgileriyle çok anlamlı bir karikatür, kitabın kapağını süslüyor.

Tüm kitapçılarda bulunan kitabın, tanıtım etkinliği de önümüzdeki günlerde düzenlenecek.

Ve kitaptan bir şiir:

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Masumdu Akdeniz /Bülent Dizdarlı

Çocuk güneşe baktı

Su altından son kez.

Anasının çığlıkları kulağında,

Babası, kardeşine sarılmış iyice derinde.

Hani umut dolu günler olacaktı?

Su, yutmuştu o günleri

Gözleri kararırken.

Son bir gayretle kızdı denize.

Oysa bilmiyordu,

Aslında çok masumdu Akdeniz.

22.06.2023

Girne

Bir tarih daha göçtü

Kıbrıs bir büyük değerini daha yitirdi.

Fotoğraf sanatının dev ismi Mustafa Diana da o güzelim atlara binip, meçhule doğru yol aldı.

Bir asrı aşkın yaşamında, fotoğrafla nefes aldı Mustafa Salih Oktay Diana ve onun deklanşöründen yansıdı geleceğe ölümsüzleşerek, an(ı)lar.

Usta sanatçı, “Ben fotoğrafçı olacağım” diyerek, çizmişti yolunu ta çocuk yaşlardan.

‘Foto Diana’ olarak Kıbrıs’ta ün salmadan önce, 1949 yılında Kıbrıs Fotoğrafçılar Birliği’nin düzenlediği yarışmada aldığı ödülle, adından söz ettirmeye başlamıştı.

Fotoğraf sanatında hep yeninin arayışı içinde oldu, öyle çalıştı. Sürekli araştırdı, denedi ve uyguladı. Enerjisiyle ve dünya görüşüyle, birçok fotoğraf sanatçısına da ilham olur.

Kıbrıs’ın ilk Türk stüdyo fotoğrafçısı olan Mustafa Diana, 1972’de Kıbrıs’ta ilk renkli film laboratuvarını da faaliyete soktu.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderlerinin fotoğraflarını da çeken Mustafa Diana, geride bizlere binlerce kare fotoğraf bırakarak, bu dünyadan göçtü gitti.

Yeri hiçbir zaman dolmayacak.