“İrtikâp” yönetimi

“İrtikâp” Arapçadan kalma bir sözcük!

A harfinin üzerinde şapkası da duruyor.

Üç anlamı var:

Kötülük etme…

Yiyicilik…

Yalan ve hile!

Bir sözcükle “hükümet” denen dayatma ortaklık anlatılıyor.

Bir sözcükle özetleniyor “kktc” düzeni…

Bir sözcük, hepimizi yöneten zihniyetin röntgenini çekiyor.

Tek bir kelime ada yarısının içine sıkıştırıldığı ortaklığı tarif edilebiliyorsa, mesele dilbilgisi değildir artık; mesele düzenin sözlüğüdür.

“İrtikâp”…

Ne çok şeyi tek başına anlatıyormuş meğer.

***

"Başbakanlık Müsteşarı” ile ilgili Mali Polis tarafından yürütülen soruşturmada okudum.

Suçlamalardan biriydi.

Türkçenin gündelik kullanımına uğramamış bir kelime ama siyasetimizin gerçekliğine pek aşina.

Yedi harfle köhnemiş bir anlayışı, kirlenmiş bir iktidarı, kokuşmuş bir koltuk takımını anlatıyor.

Hem de tamı tamına!

Kötülük ediyorlar bu ülkeye, aylarca, yıllarca…

Yiyicilik deseniz, gözümüzün önünde sergiledikleri bir iştah ekonomisi artık.

Hem de doymaz, uslanmaz, arsız bir hırsla…

Yalan ve hileyi de yönetim tekniği sanıyorlar.

***

Bir iletişim oyunu gördüm.

Aslında “Başbakan”, müsteşarını görevden alacakmış da…

Tam alacakken polis tutuklamış!

Mesele ne zaman tutukladığı sanki!

Tüm bu rüşvet iddiaları, kirli ilişkiler, al-verler yaşanırken kimin hizmetinde çalışıyordu sahi?

Kim kefili?

Temsil ettiği kim, kimler?

***

Bir diğeri diyor ki, “insan ticaretini önlemeye çalışıyorum diye beni görevden aldılar…”

O zaman bu “ticareti” görevden alanlar mı yönetiyor acaba?

İyi de bu adam görevde kalabilsin diye bir bakanı yutanlar da onlar!

***

“Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu”na göre her 4 iş insanından 1’i, kamuda işini “halletmek” için rüşvet verdiğini itiraf ettiğinde hiç de üzerlerine almamışlardı.

Hükümet üyeleri ve onların atadıklarının yolsuzluğa en fazla karışan iki grup olduğunu düşünüyordu araştırmaya katılanlar…

Öyle sıradan insanlar da değil bunlar.

Ankete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne kayıtlı firmalarda yönetici pozisyonunda bulunan 324 isim katılmıştı.

Dahası var.

Ankete katılanların yüzde 58’i, Başbakan ve Bakanlar düzeyinde yolsuzluğun “çok yaygın” olduğunu söylemişti.

Yani göz göre göre geldik bu günlere…

***

Şimdi Ankara’ya gitmişler de huzura çıkmışlar da…

Bu yaşadığımız karanlığın sebebi iradesizlik değil mi zaten…

Uzaktan yönetim…

İrtikâp ve kukla düzeni!

***

Ne olacak şimdi?

Ankara da eserleriyle gurur duymuştur herhalde…

Daha yapacak çok “işleri” var (!)

"Kullanım ömrü" bitmemiş daha demek ki mevcut yönetimin...



Biz hâlâ talimatla sonuç mu bekliyoruz?

Birileri karar versin de değiştirsin diye…

Hâlâ!

Ah bir de aklımız gelse başımıza…

Tokuşa tokuşa…