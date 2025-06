İran – İsrail savaşı Dünya’ya yayılır mı?

Ne olacak?

Amerika savaşa girecek mi?

-*-*-

Geçtiğimiz Ocak ayında Rusya ile önemli bir işbirliği anlaşması imzalayan İran, bu ülkeyi aktif olarak yanına çekecek mi?

Yani Rusya bu savaşa dahil olur mu?

-*-*-

Çin?

Kuzey Kore?

-*-*-

Kuzey Kore savaşa girdi demek, Güney Kore de “tam karşısından” girdi demek olmaz mı?

-*-*-

İngiltere zaten aktif bir şekilde İsrail – Amerika ikilisinin yanında!

Fransa da öyle, Almanya da!

-*-*-

Türkiye’nin pozisyonu, şimdilik İkinci Dünya Savaşı’ndaki İsmet İnönü pozisyonu!

İzliyor, ufaktan bazı açıklamalar yapıyor ve dışarıda kalmaya çaba harcıyor!

-*-*-

Dünya Savaşı çıkar mı?

-*-*-

Bir haftadan beri başka bir şey okumuyoruz, başka bir şey izlemiyoruz!

-*-*-

Efendim İran’ın nükleer silahı var mı?

Bence yok!

Çünkü bir çok kişi gayet iyi biliyor ki, olsaydı, bu kadar rahat saldırıya uğramazdı!

Örnek mi?

Kuzey Kore!

-*-*-

Kuzey Kore ile dalga geçen var, alay eden var, aşağılayan var, ambargodan ezmeye çalışan çok, izolasyon dorukta ama mesela Amerika’nın, bu ülkeye demokrasi götürmeye kıçı yemiyor!

-*-*-

Haaretz bir İsrail gazetesi…

Geçtiğimiz günlerde çok çarpıcı bir ankete yer verdi…

İsraillilerin yüzde 83’ü, Gazze’de bir tek Filistinli istemiyor!

Ama bundan daha kötüsü, İsrail vatandaşı Yahudilerin yarıdan fazlası, kendi devletleri içerisinde ister Müslüman, ister Hıristiyan olsun, tek bir Arap görmek istemiyor!

-*-*-

Bu çok açık bir ırkçılıktır!

Irkçılığın ötesinde, Gazze’de yaşananlara karşı körlüktür!

Ve soykırım genlerinin beyinlerine işlemiş olma halidir!

-*-*-

Anket sonuçları; aynı zamanda sorunun sadece Netanyahu’nun veya Trump’ın saldırganlığı olmadığının da kanıtıdır!

Bir İsrailli insan hakları aktivistini dinledim, “… Netanyahu bir sonuçtur, gerçek bu ankette açık” diyordu…

-*-*-

Soykırım demişken…

En vahşi soykırımlardan birine Yahudiler uğradı!

Doğrudur!

Nazi’lerin gerçekleştirdiği, II. Dünya Savaşı sırasındaki soykırım, Dünya’nın vahşet tarihinde önemli yer tutar!

-*-*-

Ama Dünya nüfusunun neredeyse tamamına yakını bu vahşeti savaş bittikten sonra öğrendi!

-*-*-

Oysa şu anda İsrail, hemen her gün onlarca Filistinli çocuğu katlediyor!

Ve tüm Dünya an be an izliyor!

Kimse de sesini çıkarmıyor!

Bu da insanlığın utanç tarihine yazılır her halde!

-*-*-

Haaa bir gerçek daha; İran hiçbir komşusuna saldırmadığı gibi, tehdit de etmiyor…

İsrail ise sürekli olarak komşularına saldırıyor…

-*-*-

İran, nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası anlaşma imzaladı, aynı imza İsrail’de yok!

-*-*-

İran, uluslararası nükleer gözlemcilere, “gelin ülkemi gezin, nereye isterseniz gidin, ne ararsanız bulmaya çalışın” diyor; İsrail, kimseye böyle bir izin vermiyor!

-*-*-

Ve tekrar gibi olacak ama, İran’ın nükleer silahı yok, İsrail’de olduğu biliniyor!

-*-*-

Peki İsrail neden tam tersi haberler yaymakta çok başarılı?

Çünkü dünya finans – siyaset – medya üçgeninde müthiş başarılı da ondan!

Öyle bir atmosfer yaratıldı ki; İran’ın nükleer silahı var ve Dünya’ya tehdittir!

-*-*-

Aynısını Saddam Hüseyin için de yaptılar!

Irak’ı bitirdiler, Saddam’ı astılar!

-*-*-

Aynısını, Libya için yaptılar!

O ülkeyi bitirdiler, liderini (Kaddafi) linçle öldürttüler!

-*-*-

Suriye’ye şans tanımadılar!

Beşer Esad kaçmak zorunda kaldı!

Suriye, şu anda İsrail kontrolünde!

-*-*-

Peki neden?

Kimisine göre, Hizbullah ve Hamas’ı Suriye, Irak ve İran besliyordu…

Ve Netanyahu, bu iki “terör” örgütüne destek veren üç ülkeyi de hedefine almıştı!

-*-*-

Peki, İsrail’e doğru kıçlarını dönüp osursalar, fırtına koparacak güçteki Araplar ne yapıyor?

Dua ediyorlar, uyuyorlar, eğleniyorlar, evleniyorlar, petrolden para kazanıp idare ediyorlar!

-*-*-

Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan ne yapıyor?

Eh, onlar da sonuçta “dini” açıdan “aykırı” buldukları İran’ın rejiminin zarar görmesinden pek de şikayetçi değiller gibi durmuyor mu sizce de?

-*-*-

Haaaa birileri İran’ı işgal edebilir mi?

Sanmıyorum!

İran’da 80 milyon insan yaşıyor ve bu insanlar, son derece zengin tarihi geçmişle bir birine sıkı sıkya bağlanmakta zorlanmaz!

-*-*-

Evet, İran’da molla rejimi dediğimiz bağnaz – ilkel rejim sıkıntı yaratıyor ve demokrasi ciddi anlamda engellidir ama bu, 80 milyona İsrail ya da Amerika’nın ders vermesini gerektirmez!

-*-*-

Peki, İsrail veya Amerikan ya da Batı askerleri gelip İran’a girebilir mi?

Bir çok uzmana göre imkansız!

-*-*-

İran, örneğin Birleşik Krallık İmparatorluğu’nun yedi katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor…

Etrafı da doğal siperlerle çevrili…

Bir yanda Zagros Dağları var, bir yanda zor aşılabilecek uzun sahili… Ve en ilginci, hem sahil hem de Zagros aşılsa da arkasında Dünya’nın hiçbir ordusunun giremeyeceği; girerse de asla çıkamayacağı dev gibi Dasht – e Kavir ve Dasht – e Lut adlı yani Kavir ve Lut çölleri var!

İngilizler bu iki çöl için, “no go zone” yani “yasak bölge” diyor!

-*-*-

Hürmüz Boğazı’nı da İran kontrol ediyor…

Bu boğaz, Dünya petrol ticaretinin yüzde 20’sinin geçit yeri…

Örneğin İsrail ve Amerika İran’a saldırırsa, Azeri ya da Suudi destekli petrol kaynaklı enerjisi kısa sürede tükenir!

Ancak Dünya’nın dördüncü büyük petrol üreticisi olan İran’ın, oturduğu yerde, 200 sene kendi kendine yetecek doğal enerji kaynağı söz konusu!

-*-*-

Ve İran tarihi…

Persler…

Bir dönem Kıbrıs’a da hükmettiler!

İyi bilmek lazım…

İranlılar, kendi ülkelerini tarih boyunca savunmaktan asla çekinmediler…

-*-*-

Ve İsrail!

İsrail güçsüz bir ülke değil elbette ama Amerika olmasa, İsrail çöker!

Finansal açıdan da askeri açıdan da “donsuz” kalır!

-*-*-

Amerika’daki İsrail lobisi çok güçlü!

Bu yüzden de Amerika’nın İsrail’e desteği, kesilebilecek bir destek değil!

-*-*-

İzliyoruz!

Sonuç için konuşmak çok zor!

Tarih tekerrürden ibaretse; Irak, Libya, Suriye’ye bakıp da gidişatı tasarlayacak olursak; bu gidişat, İran’da bir rejim değişikliğini işaret ediyor olabilir…