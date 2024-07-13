İnşaat, emlak, toprak, Esentepe, Karpaz ve Kıbrıs meselesi!

Karpaz bölgesine yatırımların önemli markalarından biri olan AKOL Global adlı şirketin projelerinden birinin lansmanı için o bölgedeyiz…

Dün sabah Lefkoşa’dan çıktık, Girne – Çatalköy – Esentepe – Balalan – Yeni Erenköy – Karpaz güzergahından Dipkarpaz köyüne ulaştık!

-*-*-

Yolda iki kez durup kahve içtik…

Toplam 2 saatte bir gece konuk olarak ağırlanacağımız Burhan Hotel’e vardık…

-*-*-

Yaklaşık bir yıldır, “Kuzey Sahil Yolu”nu kullanmamıştık…

Eşimle birlikte resmen şok yaşadık!

-*-*-

Esentepe, Küçük Erenköy ve Tatlısu bölgesi inanılmaz konut yatırımları ile dop dolu!

Özellikle yolun Kuzey istikameti yani deniz tarafında neredeyse boş arazi kalmadı!

-*-*-

Üzerine ev yapılan köyler veya araziler, 1974 öncesi bize ait olmayan araziler…

Ve Balalan köyü hariç sanırım Çatalköy’den Dipkarpaz’a tek dönüm Türk toprağı yok!

-*-*-

Meseleye duygusal açıdan bakmak farklı, hukuki açıdan bakmak daha farklı…

Hukuken araziler “çalıntı”…

-*-*-

Ama vicdanen veya duygusal anlamda konuya yaklaşırsanız, “Elen faşizminin sebep olduğu 15 Temmuz 1974’ün arifesindeyiz; savaşı başlatan EOKA B’dir; darbe olmamış olsaydı, Türkiye fırsat bulup Ada’ya asker gönderemezdi” diyerek, “üzerinden 50 yıl geçti, artık buraları bizimdir”le devam edip; “Taşınmaz Mal Komisyonu meseleyi çözecek adrestir” noktasına gelebilirsiniz!

-*-*-

Toprak ve mülkiyet meseleleri, gerçekten çok zor çözülecek bir mesele…

Evet, mülkiyet hakkı bireyseldir; mülkiyet sorunlarını bireyler çözecektir ama Kıbrıs sorununu çözmek isteyen büyük abiler hatta ablalar varsa; bu işe el atmak zorundadırlar!

-*-*-

İki bölgeli çözüm elbette esas olacak!

Ama iki bölgeli çözüm demek, mülkiyet hakkının ortadan kalkacağı anlamına gelmez!

-*-*-

Çok ciddi bir sıkıntı!

Milyar milyar paralar harcanıp yatırımlar yapıldı!

Binalar, evler inşa edildi!

50 veya 60 yıl sonra, o evleri satın alanlara, “burayı terk edin, sahibi geldi” demenin çok da kolay olacağını sanmıyorum!

-*-*-

Kapanın elinde mi kaldı?

Görüntü öyle!

Ne yazık ki!

-*-*-

Haaaa AKOL Global, inanılmaz kaliteli ve çok güzel yatırım yapan şirketlerimizden biri…

Şirketin başında, son dönemde medyaya da yatırımları ile dikkat çeken genç bir iş insanı var; Niyazi Şanal…

-*-*-

İskele’ye değinmiyorum; sadece Esentepe – Dipkarpaz arasındaki yatırımları gördüğüm zaman, “Kıbrıs sorunu nah çözülür” düşüncesine geldiğimi söylemeden geçmeyeceğim!

-*-*-

Haaaa; sadece konut da değil; Kuzey Sahil Yolu’nun Balalan dönşünden itibaren, Yeni Erenköy – Dipkarpaz’a giden kısım da tamamlandı.

Çok güzel bir yol…

Ve “Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki umut yıkımını”; bu yol üzerinden de yaşamak mümkün!

Ne yani Türkiye bu yolu, birkaç sene sonra üzerinden geçtiği bölgeleri “yasal sahiplerine teslim etsin” diye mi yaptı?

Ve başka yollar için pek söyleyemem ama bu yol için “Teşekkürler Türkiye” demek, yiğide hakkını vermektir!

-*-*-

Tekrar ediyorum; Kıbrıs sorununun çözümü çok zor!

Ya da şöyle diyeyim, herkesin bildiği gerçek şudur ki, toprak ve mülkiyet, ikisi birden, çözümsüzlüğün en birincil sıkıntısıdır!

-*-*-

Efendim; sadece nefis bir yol ve milyar milyarlık konut yatırımları mı?

-*-*-

Yine İskele’yi geçiyorum; Çatalköy – Esentepe sınırlarında yanlış saymadıysam, dört tane beş yıldızlı otel inşaatı devam ediyor!

-*-*-

Ve gelelim Dipkarpaz’a!

Hani çevre sorunuydu, oydu, buydu diyerek, bazı tatil köycüklerini yerlerinden etmiştik ya!

Onların yerlerine çok nefis ve çok kaliteliler yapıldı!

Burhans Hotel bunlardan biri…

-*-*-

Son haftalarda Kıbrıs Cumhuriyeti ağırlıklı hafta sonu tatillerine, “işle karışık bir gecelik Dipkarpaz tatili” de eklendi!

Burhans Hotel, enfes bir yatırım…

Ter temiz!

Pırıl pırıl ve öyle güzel bir yerde, öyle şahane bir havası ve manzarası var ki; bayıldım!

İlk fırsatta, ilk fazladan param olduğunda, kesinlikle iki – üç günlüğüne hatta daha uzun süreliğine gelmek lazım!

-*-*-

Çözüm olursa, yani Kıbrıs meselesi çözülürse; çocuk yaşta bu ülkeye göçmen olarak getirilen kardeşlerimizden biri olan Burhans Hotel’in sahibi veya O’nun gibi olan bir çok Dipkarpazlı kişi, Türkiye’ye geri mi gönderilecek?

Ve oteli de elinden mi alınacak?

-*-*-

Ve gelelim Kıbrıs meselesi dışındaki bir konuya!

Evet, inanılmaz miktarda konut inşa edildi!

Ve Kıbrıs Cumhuriyeti bundan rahatsız!

Ve hukuken baskı yapıp; vicdanen haklı insanlara zorluk yaratılıyor!

Bunu da geçerek, “çevre felaketi”ne dikkat çekmek isterim!

-*-*-

Bunca konut; sıfır alt yapı üzerindedir!

Ve çok ciddi bir “atık sıkıntısı” söz konusudur!

Toprak da, kara da, deniz de kirlenmektedir!

-*-*-

Sonuç?

Evet sonuç; Pazar günü beyninize tecavüz etmek gibi bir niyetim yoktu ama bu Kıbrıs meselesinin altından kalkmak, çözüme ulaşmak, sloganlarla ve iki toplumun müzakeresi ile pek olacak gibi görünmüyor!

Hukuken ya da vicdanen haklı aramakla da çözüme ulaşılmayacağı apaçıktır!

Umudum mu?

Zaman zaman dibe vursa da, her zaman vardır!

Dipkarpaz, bir birinden güzel konaklama tesisleri ile dolu… Bunlardan biri, bizim de AKOL Global’in konuğu olarak bir gece geçireceğimiz Burhans Hotel… Tek kelimeyle enfes…